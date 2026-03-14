"O kadar sinirlenmiştim ki kendimi kaybettim" - Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıldızı "futbolun karanlık yüzünü" yaşarken transfer karmaşası sırasında babasını kaybetmenin acısını anlattı

Nijeryalı forvet Osimhen, babasının vefatıyla ilgili acı dolu anları anlattı ve bu trajedinin kariyerinin zorlu bir döneminde nasıl yaşandığını ortaya koydu. Osimhen, babasının sağlığının Lille’e transferini tamamladıktan birkaç yıl sonra bozulmaya başladığını açıkladı. Covid-19 salgını yayılırken, babası Nijerya’da hastaneye kaldırıldı; forvet ise Fransa’da mahsur kaldı. Nijeryalı forvet, bu yürek parçalayıcı durumu uzaktan izlerken, hem kulübünden hem de temsilcilerinden yardım isteyerek, seyahat izni alıp babasını ziyaret etmek için çaresizce uğraştığını söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, babasına şahsen veda etme şansı bulamadan FaceTime üzerinden vefat haberini aldığı o korkunç anı hatırladı. Osimhen, "Telefonu fırlattığımı ve çıldırdığımı hatırlıyorum," dedi. "Evin her yerini dağıttım. Her şeyi parçaladım. Aklımı kaçırmıştım. Gürültü komşularımı beni kontrol etmeye çağırdı ve ben komşularımı çok seviyorum. Fransa'da yalnızken onlar benim için aile gibiydi. Beş ya da altı saat boyunca benimle kaldı ve muhtemelen aptalca bir şey yapmamı engelledi."

Bu hayal kırıklığına, sporun insanlık duygusundan daha öncelikli tutulduğunu hissetmesi de eklenmişti. "Kendimi çok suçlu hissettim, çünkü tüm çocukları ve torunları onun yanındaydı. Sadece bir kişi onun yanında değildi. Ben. Çok kızgındım. Patladım. 'Eğer futbol buysa, ne anlamı var? Ben sadece ailemle birlikte olmak istiyorum' diye düşündüm. Eski menajerimi aradım ve 'Babamı gömmek için gidebilir miyim?' dedim. O da 'Git. Ama cuma günü geri dön' dedi. 'Cuma mı? Futbolun canı cehenneme' diye düşündüm."