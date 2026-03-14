AFP
Çeviri:
"O kadar sinirlenmiştim ki kendimi kaybettim" - Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıldızı "futbolun karanlık yüzünü" yaşarken transfer karmaşası sırasında babasını kaybetmenin acısını anlattı
Fransa'daki kırılma noktası
Nijeryalı forvet Osimhen, babasının vefatıyla ilgili acı dolu anları anlattı ve bu trajedinin kariyerinin zorlu bir döneminde nasıl yaşandığını ortaya koydu. Osimhen, babasının sağlığının Lille’e transferini tamamladıktan birkaç yıl sonra bozulmaya başladığını açıkladı. Covid-19 salgını yayılırken, babası Nijerya’da hastaneye kaldırıldı; forvet ise Fransa’da mahsur kaldı. Nijeryalı forvet, bu yürek parçalayıcı durumu uzaktan izlerken, hem kulübünden hem de temsilcilerinden yardım isteyerek, seyahat izni alıp babasını ziyaret etmek için çaresizce uğraştığını söyledi.
27 yaşındaki oyuncu, babasına şahsen veda etme şansı bulamadan FaceTime üzerinden vefat haberini aldığı o korkunç anı hatırladı. Osimhen, "Telefonu fırlattığımı ve çıldırdığımı hatırlıyorum," dedi. "Evin her yerini dağıttım. Her şeyi parçaladım. Aklımı kaçırmıştım. Gürültü komşularımı beni kontrol etmeye çağırdı ve ben komşularımı çok seviyorum. Fransa'da yalnızken onlar benim için aile gibiydi. Beş ya da altı saat boyunca benimle kaldı ve muhtemelen aptalca bir şey yapmamı engelledi."
Bu hayal kırıklığına, sporun insanlık duygusundan daha öncelikli tutulduğunu hissetmesi de eklenmişti. "Kendimi çok suçlu hissettim, çünkü tüm çocukları ve torunları onun yanındaydı. Sadece bir kişi onun yanında değildi. Ben. Çok kızgındım. Patladım. 'Eğer futbol buysa, ne anlamı var? Ben sadece ailemle birlikte olmak istiyorum' diye düşündüm. Eski menajerimi aradım ve 'Babamı gömmek için gidebilir miyim?' dedim. O da 'Git. Ama cuma günü geri dön' dedi. 'Cuma mı? Futbolun canı cehenneme' diye düşündüm."
Spalletti'de bir baba figürü bulmak
Osimhen, 2020 yılında Napoli'ye derin bir öfke ve kederle dolu, morali bozuk bir adam olarak geldiğini itiraf ediyor. Ancak Fransa'daki son günlerinde eksikliğini hissettiği duygusal desteği kendisine eski Partenopei teknik direktörü Luciano Spalletti'nin sağladığını belirtiyor. "Napoli'ye geldiğimde kendimi buldum," diyor. "Hayatımı yeniden rayına oturtan bu şehre, taraftarlara ve takım arkadaşlarıma gerçekten teşekkür etmeliyim. Geldiğimde yaptığım ilk görüşmeyi hatırlıyorum, teknik direktör Spalletti'ye 'İyiyim. Şu anda çok öfkeliyim. Çok üzgünüm. Kafam karışık' demiştim."
Spalletti'nin yaklaşımı, forvetin enerjisini tekrar sahaya yöneltmesi için tam da ihtiyacı olan şeydi. "O benim için bir baba gibiydi. Bir şeyi doğru yapmadığımda, üstüme çullanırdı. Ama yemin ederim ki, ruhunun derinliklerinde bana inanıyordu. Benim dünyanın en iyisi olabileceğimi düşünüyordu. Bir maçta iki gol atardım, soyunma odasına gelip benimle yüz yüze konuşurdu. Sana bir şey söylemek istediğinde, başını seninkine çok yaklaştırır ve neredeyse fısıldar gibi derdi: 'Cazzo!! Bugün dört gol atabilirdin. Yarın sana videoyu göstereceğim.'"
Napoli'yi tarihi bir Scudetto zaferine taşıdı
İkili arasındaki bağ, Napoli’nin 33 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verdiği 2022-23 sezonunda doruk noktasına ulaştı. Osimhen’in golleri, şehir genelinde sevinç patlamasının kıvılcımı oldu ve İtalyan futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Bir taraftarla yaşadığı dokunaklı anı şöyle anlattı: “Scudetto’yu kazanmamızdan hemen önce, antrenman sahamızın dışında bir taraftar kalabalığı vardı. Onlarla el sıkışmak için arabamı durdurdum ve orada bir adam oğluyla birlikte telefonunu havaya kaldırmıştı. Ekranda, 80'lerde Maradona'nın orada olduğu bir video vardı. Adam hiç İngilizce bilmiyordu. Gözleri dolmuştu."
Osimhen, bu başarının duygusal ağırlığını gururla taşıyor ve taraftarın kendisine "Seni 1.000 yıl boyunca hatırlayacaklar. Hepimiz toza dönüştüğümüzde bile seni hatırlayacaklar" dediğini belirtiyor. Lagos'ta bir çöp sahasının yanında büyüyen bir oyuncu için bu başarı, sadece bir kupadan çok daha fazlasıydı. "Bir şampiyonluk kazanmak bir şeydir. Ama 33 yıl sonra Napoli'ye ilk kez Scudetto kazandırmak gerçek bir tarih yazmaktır. İşte bu his için futbol oynuyorum," diye ekledi.
Galatasaray'da mantık yerine tutkuyu tercih etmek
Napoli'den yaşanan karmaşık ayrılığın ardından Osimhen, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmayı seçerek futbol dünyasını şaşırttı. Sektörden bazı isimlerin bu transferi yapmaması yönünde tavsiyelerde bulunmasına rağmen, forvet oyuncusu İstanbul'a giderken kalbinin sesini dinlediğini söylüyor. "Napoli'den ayrıldığımda, kaç kişinin bana 'Türkiye'ye gitme. Delirdin mi?' dediğini biliyor musun? Eski bir menajerim bile bana 'Hayır, hayır, hayır. Oraya gitme. Bu akıllıca bir hamle değil' dedi. Ama ben kalbimle düşünüyorum. Galatasaray'da oynamak istedim."
Osimhen için bu seçim, kendi yoğunluğuna uygun bir taraftar kitlesi bulmakla ilgiliydi. "Tutku açısından dünyanın ilk üç kulübünden birine gitmek istedim. Beni gerçekten anlayan insanlar işte bu tür insanlardır. İmzalamadan önce Okan Buruk ile telefonda konuştuğumda bana şöyle dedi: 'Sana şunu söylemek için buradayım: ben şahsen, bir insan, bir teknik direktör ve bir baba olarak seni kulübümde istiyorum.' Uçak indiğinde, gece yarısı 3.000 Galatasaray taraftarı beni bekliyordu. O his paradan daha değerli."
