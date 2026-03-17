"Şu anda mantıklı bir ihtimal": FC Bayern München'in iki yıldızı, Atalanta Bergamo maçında hiç sahaya çıkmayacak mı?

"Bu durumda pek bir seçeneğiniz olmuyor. Kim bu durumu düşünmez ki? Durum neyse o. Gerçek şu ki, yarın sarı kart görürlerse bir sonraki maçta cezalı olacaklar. Ancak gerekirse, öyle olur. Bu konuda fazla kafa yormaya gerek yok," dedi Almanya'nın rekor şampiyonu takımın teknik direktörü.

Kompany, Upamecano ve Laimer'in yerine kimin kadroda yer alabileceğini açıklamadı. Merkez savunmada Min-Jae Kim defalarca yedeklik görevini üstlenmişti, Güney Koreli oyuncu Jonathan Tah'ın yanında maça başlayabilir. Laimer son olarak sol bek olarak görev almıştı, Alphonso Davies'in sakatlığı nedeniyle bu pozisyonda ilk alternatif muhtemelen Tom Bischof olacaktır.

Münih ekibi zaten ikinci maça mükemmel bir başlangıç pozisyonuyla giriyor. Bir hafta önce Kompany'nin takımı İtalyanları 6-1'lik net bir skorla mağlup etmişti; bu nedenle elenmeleri küçük bir mucize olur. Çeyrek finalde büyük olasılıkla Real Madrid bekliyor olacak; Real Madrid de ManCity ile oynadığı ilk maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.