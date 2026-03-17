Christian Guinin

Çeviri:

"Şu anda mantıklı bir ihtimal": FC Bayern München'in iki yıldızı, Atalanta Bergamo maçında hiç sahaya çıkmayacak mı?

Vincent Kompany, FC Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçı öncesinde, Münih ekibinin as kadrosunda yer alan iki oyuncuyu hiç sahaya sürmemeyi düşünüyor.

Söz konusu oyuncular, bu sezonki turnuvada aldıkları sarı kartlar nedeniyle her ikisi de ceza almayla karşı karşıya olan Dayot Upamecano ve Konrad Laimer. Fransız stoperin iki sarı kartı varken, Avusturyalı oyuncunun ise dört sarı kartı bulunuyor (üç ve beş sarı kartta ceza uygulanıyor).

  • Eğer ikisi de Atalanta maçında bir sarı kart daha alırsa ve FC Bayern aynı anda çeyrek finale yükselmeyi garantilerse, Manchester City veya Real Madrid ile oynanacak olası bir maçta cezalı olacaklar.

    Bergamo maçı öncesindeki basın toplantısında Kompany, işlerin o noktaya gelmesini istemediğini açıkça belirtti: "Şu anda bu mantıklı bir düşünce" diyerek, Upamecano ve Laimer'in risk almamak için yedek kulübesinde oturup oturmayacakları sorusuna yanıt verdi.

    Kompany: "Bu durumda pek bir seçeneğiniz olmuyor"

    "Bu durumda pek bir seçeneğiniz olmuyor. Kim bu durumu düşünmez ki? Durum neyse o. Gerçek şu ki, yarın sarı kart görürlerse bir sonraki maçta cezalı olacaklar. Ancak gerekirse, öyle olur. Bu konuda fazla kafa yormaya gerek yok," dedi Almanya'nın rekor şampiyonu takımın teknik direktörü.

    Kompany, Upamecano ve Laimer'in yerine kimin kadroda yer alabileceğini açıklamadı. Merkez savunmada Min-Jae Kim defalarca yedeklik görevini üstlenmişti, Güney Koreli oyuncu Jonathan Tah'ın yanında maça başlayabilir. Laimer son olarak sol bek olarak görev almıştı, Alphonso Davies'in sakatlığı nedeniyle bu pozisyonda ilk alternatif muhtemelen Tom Bischof olacaktır.

    Münih ekibi zaten ikinci maça mükemmel bir başlangıç pozisyonuyla giriyor. Bir hafta önce Kompany'nin takımı İtalyanları 6-1'lik net bir skorla mağlup etmişti; bu nedenle elenmeleri küçük bir mucize olur. Çeyrek finalde büyük olasılıkla Real Madrid bekliyor olacak; Real Madrid de ManCity ile oynadığı ilk maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    18 Mart Çarşamba21:00FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi)
    21 Mart Cumartesi15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    4 Nisan Cumartesi15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    11 Nisan Cumartesi18.30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
