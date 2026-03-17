Vincent Kompany, sakatlık krizi nedeniyle 16 yaşındaki kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir şekilde ilk kez forma giyme ihtimalini de içeren Bayern Münih'in kaleci planını açıkladı

Urbig, Çarşamba günkü maçın başlama vuruşuna kadar formunu kanıtlayamazsa, Kompany bu sorumluluğun genç Leonard Prescott'a düşeceğini doğruladı. New York doğumlu kaleci, genç takımlarda yıldırım hızıyla yükseldi ve geçen hafta sonu Leverkusen maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Henüz 16 yaşında ve 176 günlük olan Prescott, Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç kalecisi olacak.

Genç oyuncunun karakteri sorulduğunda Kompany, "Oldukça sakin bir çocuk" dedi. "Ama şunu söylemeliyim ki, onun gibi genç bir oyuncuya baktığımda, Sven Ulreich'in tam tersi bir karakter görüyorum. Ancak genel olarak çok sakin bir teknik kadroya sahibiz. Eğer oynaması gerekirse, tam desteğimizi ve arkamızda olacağımızı bilecek. Ona yardım edecek birçok iyi oyuncumuz var. Burada hiçbir genç oyuncuya liderlik rolü verilmez. Ne olursa olsun, ona tam güvenimiz var."