Vincent Kompany, sakatlık krizi nedeniyle 16 yaşındaki kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir şekilde ilk kez forma giyme ihtimalini de içeren Bayern Münih'in kaleci planını açıkladı
Bayern, kaleci sakatlık kriziyle karşı karşıya
Bavyera ekibi şu anda kaleci pozisyonunda ciddi bir sakatlık sorunuyla boğuşuyor. Kulüp efsanesi Manuel Neuer, kas lifi yırtığı nedeniyle hala sahalara dönmeye çalışırken, İtalya’daki ilk maçtaki galibiyette etkileyici bir performans sergileyen ikinci kaleci Jonas Urbig ise beyin sarsıntısından kurtulmaya çalışıyor. Üçüncü seçenek olan 37 yaşındaki Sven Ulreich de, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 1-1 berabere biten son maçta sakatlandığı için forma giyemeyecek. Leon Klanac normalde ilk 11'de dördüncü sırada yer alırdı, ancak 19 yaşındaki oyuncu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Kompany, Bayern'in kaleci seçiminden umutlu
Salı günü basına açıklamalarda bulunan Kompany, kadro seçimi konusunda temkinli ancak umutlu bir tavır sergiledi. “Manuel Neuer’in antrenmanlara dönmesine şaşırmadım ama memnun oldum: hem onun tekrar aramızda olması hem de Jonas Urbig’in yeniden antrenmanlara başlaması beni sevindirdi. Ancak karar tamamen tıbbi bir değerlendirme sonucunda verilecek. Her şey beklendiği gibi giderse, Urbig kalede ilk 11’de yer alacak. Aksi takdirde, başka bir çözüm buluruz,” dedi Belçikalı teknik direktör.
Leonard Prescott’un tarihe geçme şansı
Urbig, Çarşamba günkü maçın başlama vuruşuna kadar formunu kanıtlayamazsa, Kompany bu sorumluluğun genç Leonard Prescott'a düşeceğini doğruladı. New York doğumlu kaleci, genç takımlarda yıldırım hızıyla yükseldi ve geçen hafta sonu Leverkusen maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Henüz 16 yaşında ve 176 günlük olan Prescott, Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç kalecisi olacak.
Genç oyuncunun karakteri sorulduğunda Kompany, "Oldukça sakin bir çocuk" dedi. "Ama şunu söylemeliyim ki, onun gibi genç bir oyuncuya baktığımda, Sven Ulreich'in tam tersi bir karakter görüyorum. Ancak genel olarak çok sakin bir teknik kadroya sahibiz. Eğer oynaması gerekirse, tam desteğimizi ve arkamızda olacağımızı bilecek. Ona yardım edecek birçok iyi oyuncumuz var. Burada hiçbir genç oyuncuya liderlik rolü verilmez. Ne olursa olsun, ona tam güvenimiz var."
Bayern'in en yeni genç yeteneğinin geçmişi
1,96 metrelik heybetli boyuyla Prescott, 2023 yılında Union Berlin'den Bayern akademisine katılan fiziksel yetenekleri yüksek bir genç yetenek. Henüz çok genç olmasına rağmen, bu sezon U17 takımını atlayarak U19 kadrosunda forma giymeye başladı. Gençlik seviyesindeki istatistikleri karışık olsa da, antrenmanlardaki performansı A takım teknik kadrosunun dikkatini açıkça çekmiştir.
16 yaşındaki oyuncu, hem Alman hem de Amerikan pasaportuna sahip olduğu için çifte vatandaşlığa sahip ve bu da onu her iki milli takım için de oldukça ilgi çekici bir oyuncu haline getiriyor. Prescott, U16 ve U17 seviyelerinde Almanya'yı temsil etmiş olsa da, Avrupa'nın en büyük kulüp sahnesinde potansiyel olarak ilk kez forma giymesi, profilini yepyeni bir seviyeye taşıyacak ve 20 yaşına kadar profesyonel futbola adım atmayan Neuer gibi efsanelerin ilk maçlarına çıktıkları yaşı geride bırakacak.
