Sport Bild'in haberine göre, Real Madrid toplam altı oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. Bu listede en üst sırada, sözleşmesi sezon sonunda zaten sona erecek olan ve son dönemde sık sık uzun süreli sakatlıklarla boğuşan eski Bayern Münih oyuncusu David Alaba'nın adı yer alıyor.
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FC Bayern Münih'in eski yıldızlarından biri listenin en başında yer alıyor gibi görünüyor! Real Madrid'in sözde kadro dışı bırakılacaklar listesi ortaya çıktı
Bunun yanı sıra, milli takım oyuncusu Antonio Rüdiger'in geleceği konusunda da büyük bir soru işareti var. Her ne kadar bu stoper son haftalarda tekrar ilk 11'e girmeyi başarsa da, o da bu sezon birkaç kez uzun süreli sakatlıklar nedeniyle forma giyemedi.
33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran sonuna kadar devam ediyor, ancak Alaba'nın aksine henüz bir karar alınmamış. İşbirliğinin devamı konusunda görüşmelerin sezon sonunda yapılması planlanıyor. Anlaşma sağlanamazsa, İngiltere'ye dönüş gündeme gelebilir.
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Carvajal ve Camavinga da Real'in transfer listesinde
Takımdan ayrılması beklenen diğer büyük isimler arasında tecrübeli Daniel Carvajal ve Eduardo Camavinga yer alıyor. İspanyol oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bedelsiz ayrılması muhtemel görünürken, Real Madrid genç Fransız oyuncuyu satarak önemli bir gelir elde etmek istiyor gibi görünüyor.
Radio Marca'nın haberine göre, ilgilenen bir kulüp uygun bir transfer ücreti öderse Camavinga'nın önü açılacak. İngiltere'den kulüplerin bu defans uzmanını listelerinde tuttuğu söyleniyor; Madrid'de fiyatın yaklaşık 50 milyon euro olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, Real'in mevcut ve gelecek planlarında zaten büyük bir rol oynamayan Ferland Mendy ve Fran Garcia'nın da kulüpten ayrılması bekleniyor. İki sol bek, bu sezon toplamda sadece 22 maça çıktı ve nadiren ilk 11'de sahaya çıktı.
Real Madrid: Önümüzdeki maçlar
Tarih Rakip 17 Mart, 21:00 Manchester City (Şampiyonlar Ligi) 22 Mart, 21:00 Atletico Madrid (LaLiga) 4 Nisan, 16:15 RCD Mallorca (LaLiga)
Sıkça sorulan sorular
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".