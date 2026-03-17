Getty Images Sport
Çeviri:
Max Dowman'ın kahramanlıkları Martin Odegaard için 'sürpriz değil'; Arsenal kaptanı, bu genç yetenek için 'bu sadece başlangıç' olduğunu vurguluyor
Genç yetenek, rekor kıran golüyle Everton'ı mağlup etti
Odegaard, Arsenal'in Everton'ı 2-0 yendiği maçta tarihe geçen Dowman'ın ortaya çıkışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 16 yaşındaki oyuncu, Martin Zubimendi'nin yerine oyuna girerek uzatma dakikalarında soğukkanlı bir vuruşla maçı fiilen bitirdi ve 16 yıl 73 günlük yaşıyla Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu gol, Viktor Gyokeres'in maçın sonlarında attığı açılış golünde oynadığı hayati rolün hemen ardından geldi.
- Getty Images Sport
Odegaard, rekor kıran Dowman'ı övüyor
Arsenal'in lig liderliğindeki farkı artırdığı bu galibiyetle ilgili olarak Odegaard şunları söyledi: "Cumartesi günü Everton maçının sonu gerçekten çok özeldi. Bu bir başka önemli galibiyetti; Viktor ve Max'in yedek kulübesinden çıkıp maçın sonlarında gol atması, tüm sezon boyunca bahsettiğimiz şeyi, yani herkesin – ilk 11'de başlasa da başlamasa da – sorumluluk üstlenip üzerine düşeni yaptığını bize gösterdi. Max için ne harika bir andı! Kutlamalardan da anlaşılacağı gibi, bu golün herkes için – teknik ekip, oyuncular, taraftarlar – ne kadar önemli olduğu belliydi. Bu, onun asla unutmayacağı bir an oldu, biz de unutmayacağız!"
Hale End'deki yetenekler hiç de şaşırtıcı değil
Futbol dünyası, Jordan Pickford'un bir köşe vuruşu için kaleden çıkmasının ardından genç oyuncunun tek başına yaptığı koşu ve boş kaleye attığı gol karşısında hayrete düşerken, Odegaard, A takımın Dowman'ın büyük potansiyelinin uzun zamandır farkında olduğunu vurguladı. Kaptan, genç oyuncunun A takım antrenmanlarında düzenli olarak yer aldığını ve burada kendini kanıtlamış uluslararası yıldızlara karşı her zaman başa baş mücadele ettiğini belirtti.
"Soğukkanlılığını koruma şekli beni şaşırtmadı. Onunla uzun süredir antrenman yapıyoruz, ne zaman oynasa bize yeteneklerini gösteriyor, bu yüzden ilk golünü atması ve rekoru kırması onun için harika oldu," diye açıkladı Odegaard.
Ancak 27 yaşındaki oyuncu, genç bir yetenek olarak kendi deneyimlerinden yola çıkarak hemen bir uyarıda bulundu: "Bunun kendisi için sadece bir başlangıç olması gerektiğini ve şimdiye kadar olduğu gibi çalışmaya devam etmesi gerektiğini biliyor."
- Getty Images Sport
Arsenal kaptanının sakatlık durumu hakkında son gelişmeler
Odegaard, Brentford maçında geçirdiği diz sakatlığından sonra sahalara dönmeye yaklaşırken, kendi sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Orta saha oyuncusu son beş maçı kaçırdı ancak sezonun kritik dönemine, özellikle de ufukta görünen Manchester City ile oynanacak heyecan verici Carabao Kupası finali için forma girebilmek amacıyla yorulmak bilmeden çalışıyor.
"Maça katılamadığım için yine çok hayal kırıklığına uğradım. Mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için çok çalışıyorum ve her geçen gün kendimi daha güçlü hissediyorum," dedi Odegaard.
