Max Dowman'ın kahramanlıkları Martin Odegaard için 'sürpriz değil'; Arsenal kaptanı, bu genç yetenek için 'bu sadece başlangıç' olduğunu vurguluyor

Futbol dünyası, Jordan Pickford'un bir köşe vuruşu için kaleden çıkmasının ardından genç oyuncunun tek başına yaptığı koşu ve boş kaleye attığı gol karşısında hayrete düşerken, Odegaard, A takımın Dowman'ın büyük potansiyelinin uzun zamandır farkında olduğunu vurguladı. Kaptan, genç oyuncunun A takım antrenmanlarında düzenli olarak yer aldığını ve burada kendini kanıtlamış uluslararası yıldızlara karşı her zaman başa baş mücadele ettiğini belirtti.

"Soğukkanlılığını koruma şekli beni şaşırtmadı. Onunla uzun süredir antrenman yapıyoruz, ne zaman oynasa bize yeteneklerini gösteriyor, bu yüzden ilk golünü atması ve rekoru kırması onun için harika oldu," diye açıkladı Odegaard.

Ancak 27 yaşındaki oyuncu, genç bir yetenek olarak kendi deneyimlerinden yola çıkarak hemen bir uyarıda bulundu: "Bunun kendisi için sadece bir başlangıç olması gerektiğini ve şimdiye kadar olduğu gibi çalışmaya devam etmesi gerektiğini biliyor."