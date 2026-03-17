Inter fiyat etiketi belirlerken Barcelona, Alessandro Bastoni'yi transfer etmek için harekete geçti
Barça savunma hattına takviye arıyor
ESPN'e göre, Barcelona savunma hattına takviye yapmak için transfer piyasasını aktif olarak tarıyor ve Bastoni bu konuda öne çıkan adaylardan biri olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Atalanta'dan Inter'e transfer olduğundan bu yana Avrupa'nın en iyi pasör savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladı. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun, üst düzey tecrübe ile uzun vadeli potansiyeli nadir bir şekilde bir araya getiren bu İtalyan oyuncuya büyük ilgi duyduğu bildiriliyor. Ancak aynı kaynaklar, Bastoni'nin aday listesindeki tek isim olmadığını belirtiyor; Blaugrana, savunma hattına sol ayakla oynayan bir uzman bulma stratejisi kapsamında Aston Villa'dan Pau Torres ve Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck'i de takip ediyor.
Yüksek fiyat, önemli bir engel teşkil ediyor
Bastoni'ye yönelik kulüp içindeki coşkuya rağmen, transferin gerçekleşmesi hiç de kolay değil. İtalyan milli futbolcu, şu anda San Siro'da 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip ve bu durum Inter'e pazarlıkta güçlü bir konum sağlıyor. Gazzetta dello Sport'a göre, Serie A lideri, bir satış olasılığını değerlendirmek için 50 milyon avrodan (58 milyon dolar) fazla bir ücret talep edecek.
Seçkin bir nöbetçinin şaşırtıcı hücum performansı
Bastoni'nin olağanüstü teknik yeteneği, savunmadaki sağlamlığıyla birleşince onu Barça için cazip bir seçenek haline getiriyor. Inter formasıyla çıktığı 293 maçta bu stoper sekiz gol attı ve 30 asist yaptı. Hansi Flick'in yüksek tempolu sistemi, bu tür derin oyun kurma becerisine ihtiyaç duyuyor. Barcelona'nın savunma kadrosunda şu anda Pau Cubarsi ve Ronald Araujo yer alıyor, ancak Andreas Christensen'in sözleşmesinin sona ermesi ve Danimarkalı oyuncunun sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması nedeniyle, güvenilir bir sol bek ihtiyacının aciliyeti artmıştır.
Yaz transfer döneminde zorlu kararlar bekliyor
Bu yaz, Barcelona sınırlı bütçesini birkaç öncelikli alan arasında nasıl paylaştıracağına karar vermek zorunda kalacak. Takımın La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı ile oyuncu satışlarından elde edeceği gelir, bu konuda büyük ölçüde belirleyici olacak. Bastoni, Inter’in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmaya kararlı olsa da, transfer dönemi başladığında, yeniden canlanan Barcelona projesinde önemli bir rol üstlenmenin cazibesine kapılabilir.
