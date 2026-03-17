Inter fiyat etiketi belirlerken Barcelona, Alessandro Bastoni'yi transfer etmek için harekete geçti

ESPN'e göre, Barcelona savunma hattına takviye yapmak için transfer piyasasını aktif olarak tarıyor ve Bastoni bu konuda öne çıkan adaylardan biri olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Atalanta'dan Inter'e transfer olduğundan bu yana Avrupa'nın en iyi pasör savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladı. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun, üst düzey tecrübe ile uzun vadeli potansiyeli nadir bir şekilde bir araya getiren bu İtalyan oyuncuya büyük ilgi duyduğu bildiriliyor. Ancak aynı kaynaklar, Bastoni'nin aday listesindeki tek isim olmadığını belirtiyor; Blaugrana, savunma hattına sol ayakla oynayan bir uzman bulma stratejisi kapsamında Aston Villa'dan Pau Torres ve Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck'i de takip ediyor.