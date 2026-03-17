Vinicius Jr., Manchester City maçında tartışmalı sevinç gösterisi: "Ağlayın, ağlayın!"

Manchester City ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın karşı karşıya geldiği sayısız ve unutulmaz karşılaşmaların da etkisiyle artık en üst düzey rakipler haline geldi; 2025/2026 sezonundaki Şampiyonlar Ligi de bu geleneğin bir parçası olacak.

Merengues'in Santiago Bernabeu'da oynanan sekizinci final ilk maçında 3-0 galip gelmesinin ardından (Valverde'nin hat-trick'i), Citizens Etihad Stadyumu'nda bir mucize peşindeydi, ancak rövanş maçı Vinicius Jr. tarafından çoktan yönlendirilmişti.

Maçın 22. dakikasında Brezilyalı oyuncu, Bernardo Silva'nın kırmızı kart görmesine ve penaltıya yol açan hareketiyle, penaltıdan attığı golle (gidiş maçında kaçırmıştı) ve tarihe geçecek tartışmalı sevinciyle maçın mutlak kahramanı oldu.