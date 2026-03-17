Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Vinicius Jr., Manchester City maçında tartışmalı sevinç gösterisi: "Ağlayın, ağlayın!"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan ve büyük tartışmalara yol açan maçın başlangıcında bir gol ve tartışmalı bir sevinç

Manchester City ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın karşı karşıya geldiği sayısız ve unutulmaz karşılaşmaların da etkisiyle artık en üst düzey rakipler haline geldi; 2025/2026 sezonundaki Şampiyonlar Ligi de bu geleneğin bir parçası olacak. 

Merengues'in Santiago Bernabeu'da oynanan sekizinci final ilk maçında 3-0 galip gelmesinin ardından (Valverde'nin hat-trick'i), Citizens Etihad Stadyumu'nda bir mucize peşindeydi, ancak rövanş maçı Vinicius Jr. tarafından çoktan yönlendirilmişti.

Maçın 22. dakikasında Brezilyalı oyuncu, Bernardo Silva'nın kırmızı kart görmesine ve penaltıya yol açan hareketiyle, penaltıdan attığı golle (gidiş maçında kaçırmıştı) ve tarihe geçecek tartışmalı sevinciyle maçın mutlak kahramanı oldu.

  • GOLÜN ETKİSİ

    Etihad Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısının 22. dakikasında Vinicius, başlangıçta ofsayt şüphesi olan bir pozisyondan dikey bir hamle yaptı ve ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla uzak direğe doğru bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Top Donnarumma'nın sırtından sekti ve oyunda kaldı. Brahim Diaz, seken topu kontrol etti ve ikinci direğe doğru ortaladı. Vinicius, ilk direğe doğru giden bir vuruşla tekrar sahneye çıktı. Ancak Bernardo Silva, ellerini arkasına koyarak dirseğini açıp skoru kurtardı.  

    

  • TARTIŞMA VE DİSİPLİN

    Vinicius hemen hakeme itiraz ederek Bernardo Silva'nın elle oynama faulü yaptığını iddia etti ve bu durum Manchester City taraftarlarının tepkisini çekti; taraftarlar onu anında yuhalama ve hakaret yağmuruna tuttu. Saha içindeki oyun, yardımcı hakemin işaret ettiği Brezilyalı oyuncunun başlangıçtaki ofsayt pozisyonu nedeniyle durduruldu, ancak VAR bu kararı onaylamadı ve sonuç olarak hakem Vincic, City kaptanının müdahalesi nedeniyle On Field Review'a çağrıldı. Nihai karar, penaltı ve kırmızı kart oldu; Vincius penaltı noktasına gitti.

  • GOL VE TARTIŞMALI SEVİNÇ

    Vinicius bu kez Donnarumma'nın etkisinde kalmadı ve Real Madrid'i öne geçirdi; toplam skor geçici olarak 4-0 oldu, ancak tartışma konusu olan Brezilyalı oyuncunun sevinç gösterisiydi: Golü attıktan hemen sonra Vinicius parmağını ağzına götürerek Etihad Stadyumu'nu sessizliğe boğdu. Ardından köşe bayrağına doğru ilerleyerek, sanki tüm stadyumun bakışlarını üzerine çekmek istercesine orada durur. Son olarak da yumruklarını göz hizasına getirerek "ağlayın, ağlayın!" hareketini taklit eder. Bu sevinç gösterisi şimdiden internette yayılmaya başladı.

