AFP
Rafael Leao, Christian Pulisic ile yaşadığı tartışmanın ardından İncil'den alıntı yaparak karşılık verdi ve AC Milan'ın mağlubiyetinde oyundan alınmasına öfkeyle tepki gösterdi
Leao, San Siro'daki fırtınanın ortasında Kutsal Kitaba başvuruyor
Rossoneri'nin Serie A'da aldığı son 1-0'lık yenilginin yarattığı olumsuz etki, manevi bir boyuta taşındı. Maçın ardından Instagram'a bir paylaşım yapan Leao, eleştirenlere sert bir mesaj gönderdi. 10 numaralı oyuncu, Luka İncili'nden çevrilmiş bir ayeti içeren bir hikâye paylaşarak bu sözleri İsa'ya atfetti. Şöyle yazdı: "Elinden geleni yap. İmkânsız olanı halletmek benim işim."
Soyunma odasındaki gerginlikler doruğa ulaştı
Bu gizemli sosyal medya paylaşımı, takım içindeki ilişkilerde ciddi bir kopma yaşandığına dair haberlerin ardından geldi. Gerginlik, İtalya’nın başkentinde doruk noktasına ulaştı; Leao ve Pulisic, maçın bitiş düdüğünden sonra da devam eden bir fırtınanın tam ortasındaydı. Saha içinde de gerginlik oldukça belirgindi; Portekizli forvet, pas kaçırmalar nedeniyle Amerikalı takım arkadaşına defalarca öfkeyle el kol hareketleri yaptı. İddiaya göre olaylar kapılar ardında daha da tırmandı; iki ana forvet, soyunma odasında taktiksel pozisyonları konusunda birbirlerinden cevap talep ederken, her zamankinden daha hararetli ve canlı bir tartışmaya girdi.
Allegri arabulucu rolünü üstlenmek zorunda kaldı
Baş antrenör Massimiliano Allegri, yıldız oyuncularının egolarını kontrol altına almaya çalışırken şu anda son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Haberlere göre, çatışmanın tamamen kontrolden çıkmasını önlemek için soyunma odasına bizzat müdahale etmek zorunda kaldı. Kaçırılan fırsatları kabul ederken kamuoyu önünde bu anlaşmazlığı önemsiz göstermeye çalışan Allegri, şöyle konuştu: "Maçları kaybettiğinizde, geriye dönüp baktığınızda pek çok şey fark edersiniz. Pulisic'in kondisyon olarak geliştiğine inanıyorum, Leao ise kaleciyle karşı karşıya kalabileceği iki ya da üç fırsat yakaladı."
Daha önce, kanat oyuncusu menajerinin kucaklamasını iki kez reddetmiş, ardından bir soğutucu çantaya tekme atmıştı.
Bir kıvılcım arayan bir ortaklık
Bu ağır 1-0'lık yenilgi, Serie A şampiyonluğu yolundaki görevlerini önemli ölçüde zorlaştırdı. Şu anda 60 puanda bulunan takım, sezonun bitimine sadece dokuz maç kala 68 puana sahip lig lideri Inter'in gerisinde kalıyor. Bir sonraki maçlarında, İtalya birinci liginde 14. sırada yer alan Torino ile karşılaşacaklar.
