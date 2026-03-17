Serie C, resmi: Liverani, Ternana'dan kovuldu; Catania, Toscano'nun yerine Viali'yi seçti

Ternana Calcio, Fabio Liverani'yi A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.

Kulüp, sezon boyunca gösterdiği özveri ve profesyonellikle çalışmış olan teknik direktör ve Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli ve Federico Fabellini'den oluşan teknik ekibine teşekkür eder ve kendilerine profesyonel hayatlarında başarılar diler.

Birinci Takım'ın teknik direktörlüğü geçici olarak, Ternana U17 takımının mevcut teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi. Fazio, bugünkü antrenman seansından itibaren takımı yönetecek.

Catania Football Club, A Takım teknik direktörü Domenico Toscano ve yardımcı antrenör Michele Napoli'yi görevlerinden aldığını duyurur: her iki profesyonele de yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder, kişisel ve mesleki başarılar diler.

Catania Football Club, A Takım teknik direktörlüğü görevini, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayan William Viali'ye verdiğini duyurur.

Viali ile birlikte, yardımcı antrenör Marcello Cottafava da Rossazzurri'ye katılıyor.

Başkan Rosario Pelligra ve kulübün tüm üyeleri, her ikisine de başarılar diler.

Catania'nın yeni teknik direktörü, 18 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de basın odasında gazetecilere ve medya mensuplarına resmi olarak tanıtılacak.