James Milner'dan özel röportaj: Premier Lig'in en çok forma giyen oyuncusu, kişisel başarıların kupalarla kıyaslanamayacağını ve soyunma odalarının "özel" olduğunu itiraf ediyor
Milner tarih yazdı: Üç şampiyonluk, iki rekor ve 900 maç
Milner, 16 yaşında Leeds formasıyla ilk kez A takımda sahaya çıktığında, 25 yıl sonra hâlâ bu kadar formda olacağını hayal bile edemezdi. Ocak ayında 40. yaş gününü kutlayan bu bitmek bilmeyen orta saha oyuncusu, profesyonel futbolda uzun soluklu kariyerler konusunda artık seçkin bir kulübün parçası.
Çoğunlukla ciddi sakatlıklardan uzak kalabilme yeteneği, antrenmanlara tam olarak kendini adama ve saha dışında spor biliminin gelişmelerinden yararlanma becerisi sayesinde, Premier League'de 656 maça çıkmış ve kulüp ve milli takımda toplamda 900'den fazla maça imza atmıştır.
61 kez milli formayı giyen eski İngiltere milli takım oyuncusu, üç kez Premier League şampiyonu olmuş ve Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Lig Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da başarılar elde ederek parlak bir kariyere imza atmıştır.
Premier Lig tarihine adını yazdırmış olan Milner'ın İngiltere U21 milli takımında 46 kez forma giymesi, bugüne kadar kimse tarafından aşılamamıştır. Seçkin bir kariyerin sonu yaklaşırken ve birçok önemli kupa koleksiyonunda yer alırken, kişisel başarılar artık Milner için daha mı önemli hale geldi?
Takım oyuncusu: Rekorlar, kupalar kadar değerli mi?
Bu soruya yanıt veren ve Specsavers’ın “En İyi En Kötü Takım” projesinin bir parçası olan Milner, GOAL’a şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, hayır, şu anda değil. Belki kariyerimi bitirdiğimde. Bence benim için asıl özel olan, takımın bir parçası olmak, takım olarak, takım arkadaşlarınla ve bir grup olarak bir şeyler başarmak ve bunu kutlamaktır.
“Kupalar ve başka başarılar kazanma şansına sahip oldum, bunları takımımla ve taraftarlarla üstü açık otobüste kutladım. Ve her zaman kupa kazanmak da değil. Bence Brighton kesinlikle kupa kazanabilecek kapasiteye sahip. Ama bir şeyin parçası olmak ve hedef farklıdır; kulübü geliştirmek, kulübün ilerlemesine yardımcı olmak, genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak, soyunma odasındaki özel bir grubun parçası olmak ve onların ilerlemesine yardımcı olmak.
“Bence bu, Avrupa Kupası'nı kazanmaya çalışmaktan farklı bir hedef. Ve bir şeyin parçası olmak özel bir şey, özellikle de çevrende iyi insanlar ve yardım etmek istediğin insanlar varsa.
“Brighton'da olduğum için kendimi şanslı hissediyorum, çünkü soyunma odası farklı karakterlerden ve tabii ki farklı yaşlardan oluşan gerçekten iyi bir grup. Benden çok daha genç birçok çocuk var ve tabii ki kıdemli grup, Danny Welbeck gibi. Muhtemelen yaşımdan dolayı onun üzerindeki baskıyı azaltmışımdır ama o 35 yaşında ve inanılmaz bir performans sergiliyor. Bunu görmek harika. Dunkey, tabii ki, Jason Steele, inanılmaz bir profesyonel. Ve tabii ki genç çocuklar, Carlos Balebas, Jack Hinshelwoods ve Kostoulas gibi, ilerlemelerine yardımcı olmaya ve potansiyellerine mümkün olduğunca çabuk ulaşmalarına yardımcı olmaya çalıştığınız bu çocuklar.”
Kale direkleri yerine atlama ipleri: Futbolun geleceği için taban hareketleri hayati önem taşıyor
Milner, geçen sezon 1 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 81 gol yemiş olan Warley FC ile işbirliği yaparak “En İyi En Kötü Takım” kampanyasında değerli tavsiyelerde bulunuyor. Emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe geçme olasılığını da dışlamayan Milner, elinden gelen her şekilde futbola katkıda bulunmayı umuyor.
Başarılı olmanın ne kadar zor olduğunu bilen Milner, geleceğin umut dolu gençlerinin kendisini zirveye taşıyan aynı yolu izlemeye çalıştığı için, amatör futbolu İngiliz futbolunun can damarı olarak görüyor.
Milner, sokaklarda ve parklarda oynanan maçların her zamanki kadar önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “%100, her şey orada başlıyor. Kimse bir akademide başlamaz. Kimse en iyi sahalarda Premier Lig'de oynamaya başlamaz. Her yerde başlar.
“Futbol oynarsın, topu tekmelemeyi seversin. Arkadaşlarınla dışarıda olmayı seversin, nerede olursa olsun; ister evinin oturma odasında bir balonla olsun, ister kanepeye topu vurduğun için annen tarafından azarlanıyor ol, ister bahçende ya da çıkmaz sokakta olsun. Arkadaşlarımı hep kıskanırdım çünkü onlar çıkmaz sokakta yaşıyorlardı ve sokakta oynayabiliyorlardı, ben ise işlek bir caddede yaşıyordum, bu yüzden sahaya gitmek zorundaydım ve yaşım yetmiyordu. Belirli bir yaşa gelene kadar tek başına çıkamazsın, bu yüzden her zaman gidemiyorsun. Bu yüzden garajına topu vuruyorsun ve top komşunun bahçesine uçuyor ve o da sana kızıyor çünkü o gün beşinci kez çitin üzerinden geçiyor ve bunun gibi şeyler oluyor. Her şey burada başlıyor ve bu yolculuğun çok önemli bir parçası.
“Konuştuğunuz birçok insanın en güzel anıları bunlardır. Büyürken, akademilere girip işler ciddileştiğinde olduğundan daha çok arkadaşlarıyla oynamayı severler.
“Neden futbol oynuyorsunuz? Futbolu sevdiğiniz için oynuyorsunuz ve herkesin bu duygusu yok. Herkesin farklı motivasyonları var; para olabilir, dünyanın en iyi oyuncusu olmak olabilir, kupa kazanmak olabilir. Ama her şey futboldan zevk almaktan ve futbolu sevmekten başlar.”
Özel karakter: Milner mükemmel bir rol model olmuştur
Milner, gençlik yıllarından 40'lı yaşlarına kadar futbola olan tutkusunu hiçbir zaman gizlememiştir; rekabet etme arzusu ve hırsı hâlâ tüm gücüyle yanmaya devam etmektedir. Doğru bir tutumla neler başarılabileceğinin canlı bir örneği olan Milner, kimsenin taklit edemediği başarılarıyla kendine özgü bir karakter olarak öne çıkmaktadır.
