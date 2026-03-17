James Milner'dan özel röportaj: Premier Lig'in en çok forma giyen oyuncusu, kişisel başarıların kupalarla kıyaslanamayacağını ve soyunma odalarının "özel" olduğunu itiraf ediyor

Milner, 16 yaşında Leeds formasıyla ilk kez A takımda sahaya çıktığında, 25 yıl sonra hâlâ bu kadar formda olacağını hayal bile edemezdi. Ocak ayında 40. yaş gününü kutlayan bu bitmek bilmeyen orta saha oyuncusu, profesyonel futbolda uzun soluklu kariyerler konusunda artık seçkin bir kulübün parçası.

Çoğunlukla ciddi sakatlıklardan uzak kalabilme yeteneği, antrenmanlara tam olarak kendini adama ve saha dışında spor biliminin gelişmelerinden yararlanma becerisi sayesinde, Premier League'de 656 maça çıkmış ve kulüp ve milli takımda toplamda 900'den fazla maça imza atmıştır.

61 kez milli formayı giyen eski İngiltere milli takım oyuncusu, üç kez Premier League şampiyonu olmuş ve Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Lig Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da başarılar elde ederek parlak bir kariyere imza atmıştır.

Premier Lig tarihine adını yazdırmış olan Milner'ın İngiltere U21 milli takımında 46 kez forma giymesi, bugüne kadar kimse tarafından aşılamamıştır. Seçkin bir kariyerin sonu yaklaşırken ve birçok önemli kupa koleksiyonunda yer alırken, kişisel başarılar artık Milner için daha mı önemli hale geldi?