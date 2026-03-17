FIFA ve YouTube, genç izleyici kitlesini artırmak amacıyla maçların ilk 10 dakikasını yayınlayacakları bir Dünya Kupası anlaşması yaptıklarını duyurdu

Z kuşağı ve daha genç izleyicilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan bir adım olarak FIFA, YouTube ile “oyunun kurallarını değiştirecek bir ortaklık” olarak nitelendirdiği işbirliğini duyurdu.

Bu işbirliği, mevcut haklara sahip yayıncıların, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek turnuva sırasında maçların canlı yayınlarını doğrudan platform üzerinden yayınlamasına olanak tanıyacak.

Associated Press'in haberine göre, stratejinin temelini, hak sahiplerini maçların ilk 10 dakikasını YouTube'da canlı olarak yayınlamaya teşvik etmek oluşturuyor. Bu "iştah açıcı" yaklaşım, izleyicileri erken aşamada çekmeyi ve ardından 104 maçlık turnuvanın geri kalanını izlemeleri için onları geleneksel televizyon kanallarına veya resmi yayın uygulamalarına yönlendirmeyi amaçlıyor.