FIFA ve YouTube, genç izleyici kitlesini artırmak amacıyla maçların ilk 10 dakikasını yayınlayacakları bir Dünya Kupası anlaşması yaptıklarını duyurdu
2026 için dijital odaklı bir yaklaşım
Z kuşağı ve daha genç izleyicilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan bir adım olarak FIFA, YouTube ile “oyunun kurallarını değiştirecek bir ortaklık” olarak nitelendirdiği işbirliğini duyurdu.
Bu işbirliği, mevcut haklara sahip yayıncıların, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek turnuva sırasında maçların canlı yayınlarını doğrudan platform üzerinden yayınlamasına olanak tanıyacak.
Associated Press'in haberine göre, stratejinin temelini, hak sahiplerini maçların ilk 10 dakikasını YouTube'da canlı olarak yayınlamaya teşvik etmek oluşturuyor. Bu "iştah açıcı" yaklaşım, izleyicileri erken aşamada çekmeyi ve ardından 104 maçlık turnuvanın geri kalanını izlemeleri için onları geleneksel televizyon kanallarına veya resmi yayın uygulamalarına yönlendirmeyi amaçlıyor.
Maçın tamamının canlı yayını ve arşiv erişimi
Anlaşma, maçların açılış bölümlerinin ötesinde, platformda daha kapsamlı yayınların önünü açıyor. FIFA, yayıncıların “seçilmiş bazı maçları YouTube kanallarında tam olarak yayınlayabileceklerini, böylece küresel izleyici kitlesiyle etkileşim kuracaklarını ve turnuvanın geri kalanını nereden izleyebileceklerini tanıtacaklarını” belirtti. Bu esnekliğin, geleneksel kablolu yayın aboneliklerinin azaldığı bölgelerde turnuvanın erişimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.
Nostalji de bu işbirliğinde önemli bir rol oynayacak. FIFA, "geçmişteki maçların tam versiyonları ve spor tarihinin birçok ikonik anı" dahil olmak üzere prestijli Dünya Kupası arşivinin önemli bir bölümünü YouTube'da paylaşmayı taahhüt ederek, platformun hem canlı güncellemeler hem de tarihsel derinlemesine incelemeler için bir merkez haline gelmesini sağlıyor.
İçerik üreticiler için benzeri görülmemiş bir erişim imkanı
YouTube’un alt düzey sponsor olarak yer aldığı Katar’daki 2022 Dünya Kupası’ndaki işbirliğini temel alan 2026 turnuvasında, bağımsız dijital içerik üreticileriyle daha da derin bir entegrasyon yaşanacak. FIFA, genişletilmiş turnuva süresince “küresel çapta bir YouTube içerik üreticileri grubuna benzeri görülmemiş bir erişim” sağlayacağını doğruladı; böylece standart yayınlarda genellikle görülmeyen sahne arkası içerikleri çekilebilecek.
Dünya futbolunun yönetim organı, influencer'ları stadyumlara ve antrenman kamplarına davet ederek daha sürükleyici bir deneyim yaratmayı umuyor. Amaç, sahadaki 90 dakikanın ötesine geçerek, sosyal medyadaki özetler ve vloglar aracılığıyla futbolu takip eden mobil odaklı taraftarların alışkanlıklarına hitap eden 7/24 içerik akışı sunmak.
Dünya Kupası'nın küresel erişimini genişletmek
Anlaşmanın mali şartları henüz açıklanmamış olsa da, FIFA'nın tarihteki ilk 48 takımlı Dünya Kupası'nın ticari potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu anlaşmanın stratejik değeri ortada. FIFA, YouTube aracılığıyla erişim engellerini azaltarak, erişilebilirliğin artmasının yeni nesil futbol taraftarları arasında genel katılımın artmasına ve uzun vadeli marka sadakatine dönüşeceğine inanıyor.
