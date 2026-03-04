Getty Images Sport
Fenerbahçe'nin teknik direktörü 'ciddi enfeksiyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı, Türk devi bunu doğruladı
Tıbbi acil durum ve hastaneye yatış
Türk kulübü tarafından daha sonra doğrulanan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. 40 yaşındaki teknik adam, bu hafta başında ağır bir solunum yolu hastalığına yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bu ani ve acil hastaneye kaldırılma, dünya futbol camiasında ve Fenerbahçe'nin tutkulu taraftarları arasında anlaşılır bir şekilde yaygın endişe yarattı.
Bu endişe verici tıbbi durumun altında yatan nedenin ani bir zatürre vakası olduğu ortaya çıktı. Neyse ki, acil tıbbi müdahale ve bakımın ardından eski Schalke ve RB Leipzig teknik direktörü taburcu edildi. Şu anda İstanbul'daki evinde rahat bir şekilde gerekli iyileşme sürecini sürdürüyor, ancak tedavisi devam ettiği sürece birinci takımın görevlerini yerine getiremiyor.
Tedesco hakkında kulübün resmi açıklaması
Durumu açıklığa kavuşturmak ve teknik direktörlerinin yokluğuyla ilgili dolaşan söylentileri gidermek isteyen İstanbul devi, kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı. Kulübün resmi açıklamasında durum doğrudan doğrulandı: "Teknik direktörümüz Domenico Tedesco, yakalandığı ciddi enfeksiyon nedeniyle tedaviye devam ediyor." Bu şeffaflık, teknik direktörün sahalardan aniden kaybolmasının ardından taraftarlara gerekli güveni sağladı.
Bu ciddi enfeksiyon, Alman-İtalyan teknik adamın geçen hafta sonu Antalyaspor ile oynanan zorlu Süper Lig maçında neden göze çarpan bir şekilde yokluğunu açıklıyor. Büyük heyecanla beklenen bu maç, Sarı Kanaryalar için 2-2'lik bir beraberlikle sonuçlandı ve takım değerli puanlar kaybetti. Eylül ayında efsanevi Jose Mourinho'nun yerine cesurca teknik direktörlük görevini devralan Tedesco, bu talihsiz sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce şampiyonluk için güçlü bir mücadele veriyordu.
Kupa maçına katılmama ve geçici çözüm
Bu ağır solunum yolu hastalığının zamanlaması, Fenerbahçe için özellikle zorlu bir durumdur, çünkü takım şu anda birçok zorlu cephede mücadele etmektedir. Sonuç olarak, Tedesco Çarşamba akşamı Gaziantep ile oynanacak önemli Türkiye Kupası maçında takımını yedek kulübesinden yönetemeyecek. Bu eleme turu maçlarını yönetmek keskin taktiksel rehberlik gerektirir, bu nedenle onun zorunlu yokluğu, takımın bu sezonki kupa hedefleri için önemli bir engel teşkil etmektedir.
Bu zor dönemde sürekliliği sağlamak için kulüp, yardımcı antrenör Zeki Murat Gole'ye geçici liderlik görevini verdi. Gole, yaklaşan kupa maçında birinci takımın başına geçecek ve hayati bir galibiyet elde ederek takımın ulusal kupa hayallerini canlı tutmayı hedefleyecek. Teknik ekip, Tedesco'nun taktiksel vizyonunu uygulamak için birlikte çalışırken, Tedesco da evinden takımın çabalarını destekliyor.
Şampiyonluk yarışı etkisi ve beklenen getiri
İlk teşhisin ciddiyeti yadsınamaz olsa da, Tedesco'nun sahalara dönüşü konusunda şu anki görünüm ihtiyatlı bir iyimserlik içermektedir. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, Tedesco'nun iyileşme sürecini yakından takip etmekte ve çok yakında sahalara dönebileceğini belirtmektedir. Sağlığı bu umut verici hızla iyileşmeye devam ederse, kulüp Tedesco'nun önümüzdeki hafta sonu Samsunspor ile oynanacak kritik lig maçında yedek kulübesinde yer almasını umut etmektedir.
En büyük rakibi Galatasaray'ın sadece dört puan gerisinde ve sezonun sonuna kadar sadece 10 kritik maç kalan Fenerbahçe, liderinin yönlendirmesine çok ihtiyaç duyuyor. Taraftarlar ve oyuncular, Tedesco'nun zatürreyi tamamen atlatmasını ve kulübün, onun uzun vadeli sağlığını riske atmadan ligin zirvesindeki farkı kapatmasını umut ediyor.
