Fenerbahçe'nin teknik direktörü 'ciddi enfeksiyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı, Türk devi bunu doğruladı

Türk kulübü tarafından daha sonra doğrulanan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. 40 yaşındaki teknik adam, bu hafta başında ağır bir solunum yolu hastalığına yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bu ani ve acil hastaneye kaldırılma, dünya futbol camiasında ve Fenerbahçe'nin tutkulu taraftarları arasında anlaşılır bir şekilde yaygın endişe yarattı.

Bu endişe verici tıbbi durumun altında yatan nedenin ani bir zatürre vakası olduğu ortaya çıktı. Neyse ki, acil tıbbi müdahale ve bakımın ardından eski Schalke ve RB Leipzig teknik direktörü taburcu edildi. Şu anda İstanbul'daki evinde rahat bir şekilde gerekli iyileşme sürecini sürdürüyor, ancak tedavisi devam ettiği sürece birinci takımın görevlerini yerine getiremiyor.