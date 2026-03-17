Arsenal ikinci kez ucuz atlattı! Brighton, Gunners'a karşı kıl payı kaybettiği maçta VAR hatası nedeniyle haklı bir penaltı kararı alamadı

BBC'ye göre, KMI Paneli hakem performansına ilişkin sert bir karar verdi ve 4'e 1 oyla sahada penaltı verilmesi gerektiği yönünde oy kullandı. Panel, "Martinelli topa bakmıyor, Wieffer'ı ceza sahası içinde tutuyor ve Brighton oyuncusunun topa müdahale etmesini engelliyor" dedi.

Panel ayrıca, bu açık ve bariz hatayı düzeltmek için VAR'ın müdahale etmesi gerektiği konusunda 3'e 2 oy kullandı. Bu haber, maçın bitiş düdüğünün ardından saha kenarında Arteta ile hararetli bir tartışmaya girdiği görülen Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler'i pek de yatıştırmayacaktır.