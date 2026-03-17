Arsenal ikinci kez ucuz atlattı! Brighton, Gunners'a karşı kıl payı kaybettiği maçta VAR hatası nedeniyle haklı bir penaltı kararı alamadı
Arsenal, Güney Kıyısı'nda penaltı dramından kurtuldu
Tartışmalı olay, Brighton'ın Bukayo Saka'nın erken attığı golle geride kaldığı maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında Amex Stadyumu'nda yaşandı. Seagulls'un orta saha oyuncusu Mats Wieffer, sol kanattan gelen ortaya müdahale etmeye çalışırken Arsenal'in forveti Gabriel Martinelli tarafından yere indirildi.
Ev sahibi takım oyuncuları ve taraftarlarının öfkeli itirazlarına rağmen, hakem Chris Kavanagh oyunun devam etmesine izin verdi. VAR yetkilisi Michael Salisbury, müdahale etmemeyi ve saha içi inceleme önermemeyi tercih etti; bu karar, ligin bağımsız paneli tarafından resmi olarak incelenerek bozuldu.
Panel, VAR ve hakem hatalarını doğruladı
BBC'ye göre, KMI Paneli hakem performansına ilişkin sert bir karar verdi ve 4'e 1 oyla sahada penaltı verilmesi gerektiği yönünde oy kullandı. Panel, "Martinelli topa bakmıyor, Wieffer'ı ceza sahası içinde tutuyor ve Brighton oyuncusunun topa müdahale etmesini engelliyor" dedi.
Panel ayrıca, bu açık ve bariz hatayı düzeltmek için VAR'ın müdahale etmesi gerektiği konusunda 3'e 2 oy kullandı. Bu haber, maçın bitiş düdüğünün ardından saha kenarında Arteta ile hararetli bir tartışmaya girdiği görülen Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler'i pek de yatıştırmayacaktır.
Arsenal'in rakipleri için endişe verici bir eğilim
Bu son karar, KMI Paneli’nin bu sezon ikinci kez Arsenal’in penaltı kararı verilmemesinden fayda sağladığını tespit etmesini işaret ediyor. Bu karar, Aralık ayında William Saliba’nın faulü nedeniyle Everton’a penaltı verilmemesi olayının ardından geldi. Ayrıca, bu ayın başlarında panel, Declan Rice’ın elle oynama faulü nedeniyle Chelsea’ye penaltı verilmesi gerektiği konusunda oybirliğiyle karar verdi; ancak VAR müdahalesi için gerekli eşiğe ulaşılmadığına dair karar 4’e 1 oy çoğunluğuyla alındı. Blues, maçı 2-1 kaybetti.
Şimdi ne olacak?
Arsenal, 31 maçta topladığı 70 puanla şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde yer alıyor ve bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen ikinci sıradaki Man City’nin dokuz puan önünde bulunuyor. Kalan yedi maçta, Gunners liderliğini korumayı ve 20 yılı aşkın süredir ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Ancak, Nisan ayında Bournemouth ile oynayacakları Premier Lig maçına dönmeden önce, Arteta'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayer Leverkusen, Lig Kupası finalinde Manchester City ve FA Kupası çeyrek finalinde Southampton ile karşılaşacak.
Reklam