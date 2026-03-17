Eski Manchester United kalecisi Sergio Romero, 'ailevi nedenlerle' futbolu bıraktı
- AFP
Arjantinli bir ikonun sessiz vedası
Romero'nun emekliliği, dünya futbolunun en üst seviyesinde geçen olağanüstü 20 yıllık bir serüvenin sonunu getiriyor. Aralık ayında Argentinos Juniors tarafından serbest bırakılan 39 yaşındaki oyuncu, kulüpsüz kalmış ve TyC Sports'un haberine göre, sonunda ailesine öncelik vermenin zamanının geldiğine karar vermişti. Romero, 96 kez milli forma giyerek kaleciler arasında en fazla milli maç oynama rekorunu elinde bulunduran, Albiceleste için efsanevi bir figür olmaya devam ediyor. Kulüp kariyerinde Old Trafford'da çoğunlukla David de Gea'nın güvenilir yedeği olarak görev yapsa da, kupa müsabakaları ve uluslararası turnuvalardaki güvenilirliği, ona neslinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak ün kazandırdı.
Bir çılgınlık anı üzerine düşünceler
Romero'nun Arjantin'deki son yılları tartışmalı geçti; bunlara Boca Juniors'un River Plate'e karşı Superclásico'da aldığı yenilginin ardından 2024'te bir taraftarla yaşadığı çatışma da dahildi. Boca'dan ayrılmasını hızlandıran bu olayı değerlendiren Romero, şunları itiraf etti: "Adam bana küfredince kendimi kaybettim. Hiçbirimiz maçı kaybetmek için sahaya çıkmıyoruz; biz de en az onlar kadar kazanmak istiyorduk ama olmadı. O anda düşünemiyordum, kendimi kaybettim. Boca taraftarından özür dilerim, tepkim yanlıştı, boşverip gitmeliydim. Onların kendilerini ifade etme hakkı var."
Dünya Kupası finallerinden Avrupa Ligi zaferine
Romero, üst düzey rekabet ve önemli büyük başarılarla şekillenen bir miras bırakıyor. 2014 Dünya Kupası’nda ikincilik elde eden Arjantin milli takımının vazgeçilmez bir parçası olan Romero’nun milli takımdaki yerini daha sonra Emiliano Martinez aldı. Manchester United'da Romero, kendini bir kupa uzmanı olarak kanıtladı ve özellikle Louis van Gaal'ın yönetiminde 2015-16 sezonunda FA Cup'ı kaldırdı. Daha sonra Jose Mourinho yönetiminde kulübün 2016-17 Avrupa Ligi zaferinde kilit bir rol oynadı.
Beyaz çizgiyi aşıp yönetim kadrosuna geçmek
Romero, futboldan tamamen uzaklaşmak yerine, şimdiden teknik direktörlük koltuğuna hızlı bir dönüş planlıyor. Futbol tarihinin en prestijli taktik ustalarının yanında çalışarak edindiği engin bilgi birikiminden bahsederek, teknik direktörlük dünyasına girme konusundaki net hedefini dile getirdi. Arjantinli bir radyo istasyonuna verdiği demeçte, "Bu adımı atmaya ve kesinlikle harika olacak bir kariyere başlamaya hazırım" dedi. "Futbol, anlar, isimler ve elindeki kadroya uyum sağlamaktan ibarettir. Avrupa'da oynamak ve Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Tata Martino ve Alejandro Sabella gibi isimlerden eğitim almak, yolumu bulmam için gerekli araçları bana sağladı."
