Eski Manchester United kalecisi Sergio Romero, 'ailevi nedenlerle' futbolu bıraktı

Romero'nun emekliliği, dünya futbolunun en üst seviyesinde geçen olağanüstü 20 yıllık bir serüvenin sonunu getiriyor. Aralık ayında Argentinos Juniors tarafından serbest bırakılan 39 yaşındaki oyuncu, kulüpsüz kalmış ve TyC Sports'un haberine göre, sonunda ailesine öncelik vermenin zamanının geldiğine karar vermişti. Romero, 96 kez milli forma giyerek kaleciler arasında en fazla milli maç oynama rekorunu elinde bulunduran, Albiceleste için efsanevi bir figür olmaya devam ediyor. Kulüp kariyerinde Old Trafford'da çoğunlukla David de Gea'nın güvenilir yedeği olarak görev yapsa da, kupa müsabakaları ve uluslararası turnuvalardaki güvenilirliği, ona neslinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak ün kazandırdı.