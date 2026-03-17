İran, 2026 Dünya Kupası maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması için FIFA ile görüşüyor
Jeopolitik gerilimler turnuva lojistiğini tehdit ediyor
ABD ile İran arasındaki askeri çatışma, İran milli takımının Kuzey Amerika’daki bu önemli futbol turnuvasına katılımını belirsizliğe sürükledi. Çatışma, İran milli takımının ABD'ye girişiyle ilgili endişeleri artırdı. Zira Team Melli, grup aşamasındaki tüm maçlarını bu ülkede oynayacak; Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile başlayacak ve Seattle'da Mısır ile bitirecek. Federasyon, düşmanlık veya güvenlik sorunlarını önlemek için bu maçların ortak ev sahibi Meksika'ya taşınması için resmi olarak baskı yapıyor.
Güvenlik garantileri mercek altına alındı
İran Futbol Federasyonu Başkanı Taj, Washington'un son açıklamalarına atıfta bulunarak maçın yerinin değiştirilmesini talep etti. Taj, İran'ın Meksika Büyükelçiliği'nin X hesabında yayınlanan bir açıklamada, mevcut ortamda takımın ABD'ye gitmeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın turnuvaya katılımının "uygun olmayabileceği" uyarısında bulunmuştu. Buna karşılık Taj, "Trump, İran milli takımının güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkça belirttiği için, kesinlikle Amerika'ya gitmeyeceğiz. Şu anda FIFA ile İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanması için görüşüyoruz" dedi.
FIFA için lojistik bir kabus
Maçların bu kadar geç bir aşamada yerinin değiştirilmesi, FIFA ve yerel organizasyon komiteleri için büyük bir zorluktur. 2026 Dünya Kupası, tarihin en karmaşık turnuvası olduğu için, üç maçın yerinin değiştirilmesi yayın haklarını, bilet satışlarını ve takımların kamp yerlerini etkileyecektir. Elemeler sistemine göre İran, eleme turlarına kalırsa tekrar ABD’deki stadyumlarda oynamak zorunda kalabilir. FIFA henüz bir yanıt vermedi, ancak turnuvanın sportif bütünlüğünü ve katılımcıların güvenliğini sağlamak konusunda baskı altındadır.
Önümüzde büyük önem taşıyan bir karar var
FIFA Yürütme Komitesi, bu olağanüstü talebi kabul edip etmeyeceğine ya da tarafsız bir sahada oynanacağına dair garantiler isteyip istemeyeceğine karar vermek zorundadır. Meksika'ya taşınma talebi reddedilirse İran, protestolar ve güvenlik kordonları eşliğinde turnuvadan çekilebilir ya da zorla katılmak zorunda kalabilir. Bu belirsizlik, zorlu bir grupta mücadeleye hazırlanan oyuncular için büyük bir dikkat dağınıklığı yaratmaktadır. Dünya Kupası maçlarının Meksika'nın diğer şehirlerinde düzenlenebilmesi için gereken büyük lojistik değişiklikleri gerçekleştirebilmek amacıyla bir kararın bir an önce alınması gerekmektedir.
