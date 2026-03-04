Bayern Münih, Harry Kane'in sözleşme belirsizliği sürerken Victor Osimhen transferini planlıyor

Geleneksel forvetlerin nadir olduğu modern futbol dünyasında, Osimhen gol garantisi veren az sayıdaki oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Son yedi yıldır son üçte bir alanda metronomik bir düzenlilikle gol atma becerisi, onu eşsiz bir değer haline getirmiştir. Bayern'in bu potansiyel transferi "ciddi" bir şekilde değerlendirmesi, kulübün yurt içi ve Avrupa'daki hakimiyetini sürdürmek için stratejisinde bir değişiklik yaptığını gösteriyor. Galatasaray'ın resmi bir teklife direnip direnemeyeceği henüz belli değil, ancak önümüzdeki transfer dönemi için senaryo şimdiden yazılmaya başlandı ve Osimhen bu dramanın tam merkezinde yer alıyor.