Getty Images Sport
Çeviri:
Bayern Münih, Harry Kane'in sözleşme belirsizliği sürerken Victor Osimhen transferini planlıyor
Kompany, Kane'in halefini belirledi
FootMercato'ya göre Bayern, Osimhen için sansasyonel bir transferi değerlendiriyor. Baş antrenör Kompany'nin, Charleroi'deki kariyerinin ilk aşamalarından beri eski Lille forvetini takip ettiği bildiriliyor. Kane, bu sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 45 gol atarak Bayern'in en golcü oyuncusu olmaya devam etse de, kulüp, mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Kane'in beklenenden erken ayrılması ihtimaline karşı geleceğe odaklanıyor. Bayern, Osimhen'i önümüzdeki yıllarda takımın hücum hattını yönetecek ideal uzun vadeli halef olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Galatasaray mücadeleye hazır
Osimhen'in imzası Alman devleri için hiç de kolay olmayacak. Geçen yaz ilk kiralamasını 75 milyon euroluk kalıcı bir anlaşmaya dönüştüren Galatasaray, forveti 2029 Haziranına kadar uzun vadeli bir sözleşmeyle bağladı. Türk kulübü, yaptığı yatırımdan anlaşılır bir şekilde memnun ve takımın yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmak istemediğini açıkladı. Ancak Bundesliga'nın cazibesi ve Bayern'in prestiji, İstanbul kulübü rekor transferinden büyük bir kazanç elde etmek için direnmeye çalışsa bile, müzakerelerin gidişatını değiştirebilir.
PSG ve Suudi Arabistan yarıştan çekildi
Bayern ilgisini yoğunlaştırırken, diğer eski talipler ilgilerini kaybetmiş görünüyor. Paris Saint-Germain'in transfer kapısını kapattığı bildiriliyor. Fransız şampiyonları, 150 milyon euroluk tahmini değer ve Osimhen'in 20 milyon euroluk yıllık maaş talebi nedeniyle vazgeçmiş durumda. Ayrıca, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin Nijeryalı oyuncunun profilinin taktik sistemine uygun olmadığına ikna olmadığı bildiriliyor. Bu arada, Suudi Pro Ligi'nin ısrarlı ilgisine rağmen, oyuncu kendisi en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmek için Avrupa'da kalmayı tercih etti.
- Getty
Osimhen neden bu kadar rağbet görüyor?
Geleneksel forvetlerin nadir olduğu modern futbol dünyasında, Osimhen gol garantisi veren az sayıdaki oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Son yedi yıldır son üçte bir alanda metronomik bir düzenlilikle gol atma becerisi, onu eşsiz bir değer haline getirmiştir. Bayern'in bu potansiyel transferi "ciddi" bir şekilde değerlendirmesi, kulübün yurt içi ve Avrupa'daki hakimiyetini sürdürmek için stratejisinde bir değişiklik yaptığını gösteriyor. Galatasaray'ın resmi bir teklife direnip direnemeyeceği henüz belli değil, ancak önümüzdeki transfer dönemi için senaryo şimdiden yazılmaya başlandı ve Osimhen bu dramanın tam merkezinde yer alıyor.
Reklam