Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Bunu nereden uydurdun?!" - Micky van de Ven, Tottenham yıldızlarının Premier Lig'den düşme tehlikesini umursamadığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi

Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Micky van de Ven, Premier Lig'de yaşanan zorlu küme düşme mücadelesinin ortasında takımın sezonu pes ettiği yönündeki söylentileri sert bir şekilde yalanladı. Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde konuşan Hollandalı oyuncu, takım arkadaşlarını tutkuyla savundu ve kulüpteki herkesin bu zor durumu tersine çevirmek için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı.

  • Van de Ven, asılsız söylentileri sert bir şekilde yalanladı

    Van de Ven, maç öncesi basın toplantısında kulübü çevreleyen medya haberlerine duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Igor Tudor’un takımı şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde ve sekiz maçtır galibiyet alamamışken, oyuncuların “motivasyonunu kaybettiği” yönünde haberler çıktı. Londra ekibi ilk maçta aldığı 5-2’lik yenilginin telafisini ararken bu iddialara doğrudan yanıt veren stoper, şöyle konuştu: “Elbette bazı şeyler gördüm. Gazeteciler bazen bir şeyler söylüyor ve insan 'Bunu da nereden uydurdun?' diyor. Sanki oyuncular motivasyonlarını kaybetmiş gibi. Bu doğru değil. Oyuncuların her halükarda ayrılacağını söylüyorlar. Bu tamamen saçmalık ama insanlar buna inanmaya başlıyor."

  • Tottenham Hotspur FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Yanlış haberler yüzünden soyunma odasında yaşanan hayal kırıklığı

    Spurs kampındaki hava tüm sezon boyunca gergin geçti ve Tudor yönetimindeki kötü başlangıç – ki bu, ilk dört maçın kaybedilmesini de içeriyordu – nedeniyle takımın morali hiç düzelmedi. Her ne kadar Liverpool’la oynanan son maçta alınan 1-1’lik beraberlik bu kötü gidişatı durdurmuş olsa da, takım ilgisizlik suçlamalarından dolayı hâlâ derinden incinmiş durumda. Van de Ven, bu tür haberlerin takım içinde yarattığı kafa karışıklığına dikkat çekti. “Bazen kendimiz ve diğer oyuncular hakkında yazılanları okuyoruz. 'Ne bu?' diyoruz. Birinin ayrılacağını ve içinde bulundukları durumu umursamadığını söyleyen bir haber okuyoruz, sonra biri bunu okuyor ve 'Bu nasıl ortaya çıktı?' diyor."

  • Tottenham taraftarlarına yapılan çaresiz bir çağrı

    Tottenham'ın lig tablosunda West Ham ve Nottingham Forest'a tehlikeli bir şekilde yaklaşmış olması nedeniyle, savunma oyuncusu uydurma haberlerin sadık taraftar kitlesini kendilerinden uzaklaştıracağından büyük endişe duyuyor. Taraftarlara içten bir çağrıda bulunan oyuncu, ligde kalmanın tek odak noktası olduğunu vurguladı. Oyuncu şunları söyledi: "İnsanlar uydurup duruyor ve bu bizim için çok sinir bozucu çünkü başımıza daha fazla bela açıyor. Taraftarlar da buna inanmaya başlıyor ya da 'Ah, artık umurlarında değil. Kulübe ne olacak?' diye konuşmaya başlıyorlar. Ama inanın bana, sahada yer alan herkes, tüm personel, oyuncular, herkes içinde bulunduğumuz durumu çok önemsiyor ve biz sadece durumu tersine çevirmek istiyoruz. Herkesin odak noktası bu. Bazı haberlerde oyuncuların artık umursamadığı söyleniyorsa, bu bizim oyuncularımız için çok sinir bozucu bir durum."

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Atletico Madrid'e karşı zorlu mücadele

    Spurs, artık ligdeki dertlerini bir kenara bırakıp, Atlético Madrid ile oynayacakları zorlu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına odaklanmak zorunda. İspanya'nın başkentinde oynanan ilk maçtaki felaket performansın ardından, Tudor'un oyuncuları, Diego Simeone'nin disiplinli takımını uzatmalara götürebilmek için en az üç gol farkla kazanmak zorunda.

Şampiyonlar Ligi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0