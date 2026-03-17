"Bunu nereden uydurdun?!" - Micky van de Ven, Tottenham yıldızlarının Premier Lig'den düşme tehlikesini umursamadığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi

Tottenham'ın lig tablosunda West Ham ve Nottingham Forest'a tehlikeli bir şekilde yaklaşmış olması nedeniyle, savunma oyuncusu uydurma haberlerin sadık taraftar kitlesini kendilerinden uzaklaştıracağından büyük endişe duyuyor. Taraftarlara içten bir çağrıda bulunan oyuncu, ligde kalmanın tek odak noktası olduğunu vurguladı. Oyuncu şunları söyledi: "İnsanlar uydurup duruyor ve bu bizim için çok sinir bozucu çünkü başımıza daha fazla bela açıyor. Taraftarlar da buna inanmaya başlıyor ya da 'Ah, artık umurlarında değil. Kulübe ne olacak?' diye konuşmaya başlıyorlar. Ama inanın bana, sahada yer alan herkes, tüm personel, oyuncular, herkes içinde bulunduğumuz durumu çok önemsiyor ve biz sadece durumu tersine çevirmek istiyoruz. Herkesin odak noktası bu. Bazı haberlerde oyuncuların artık umursamadığı söyleniyorsa, bu bizim oyuncularımız için çok sinir bozucu bir durum."