"Oyuncularımız önümüzdeki dönemin önemini çok iyi anlıyor" - Kanada ve Nike, "True North" temasına dayanan "Full Tilt" 2026 Dünya Kupası formalarını tanıttı
"Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz"
Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, Kanada’nın ABD ve Meksika ile birlikte ilk kez Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, milli formaların ülkeyi temsil etmenin ne kadar önemli bir parçası olduğunu açıkladı.
"Kanada'yı temsil etmekten gerçek bir gurur duyuyoruz," dedi Marsch yaptığı açıklamada. "Oyuncularımız, evimizde düzenlenecek Dünya Kupası ve arkamızda duran tüm ülke de dahil olmak üzere, önümüzde duran bu anın önemini anlıyorlar. Bu formayı giydiğimizde, 'Halkın Takımı'nı oluşturmaya yardımcı olan her yeri ve her topluluğu temsil ediyoruz. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz."
Tasarım detayları
Kanada’nın iç saha forması, ülkenin futbol kimliğinin en tanınabilir sembolü olan Akçaağaç Yaprağı’nı merkeze alıyor. İki farklı tonla tasarlanan arma, göğüs kısmında göze çarpan bir konumda yer alıyor; yaprağın kuzeye doğru eğimli konumu, ulusal bayrağa ve ülkenin coğrafyasına atıfta bulunuyor. Tasarım ayrıca Kanadalı outdoor giyiminden ince bir ilham alıyor ve detaylar, yapının dayanıklılığını ve hassasiyetini vurgulamayı amaçlıyor.
Kanada'nın deplasman forması daha koyu bir renk paletine sahiptir ve ülkenin kış manzaralarına atıfta bulunur. Tasarımda, donmuş yüzeylerden ve basınç altındaki buzun gerginliğinden esinlenerek, çatlamış buz grafiği yer almaktadır. Akçaağaç yaprağı, Kanada'nın kış sporlarıyla olan derin bağını simgeleyen, paten bıçağına benzeyen bir tarzda işlenerek tekrar karşımıza çıkmaktadır.
Çıkış tarihi belirlendi
Kanada taraftarları, 28 Mart'ta İzlanda ile oynanacak maçta yeni formaları ilk kez görecek; ardından 31 Mart'ta Tunus ile ikinci bir maç oynanacak. Her iki maç da Toronto'daki BMO Field'da oynanacak.
Kanada'nın Dünya Kupası
Kanada, 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da, rakibi henüz belirlenmemiş olan bir takımla ilk erkekler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.
