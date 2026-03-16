Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, Kanada’nın ABD ve Meksika ile birlikte ilk kez Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, milli formaların ülkeyi temsil etmenin ne kadar önemli bir parçası olduğunu açıkladı.

"Kanada'yı temsil etmekten gerçek bir gurur duyuyoruz," dedi Marsch yaptığı açıklamada. "Oyuncularımız, evimizde düzenlenecek Dünya Kupası ve arkamızda duran tüm ülke de dahil olmak üzere, önümüzde duran bu anın önemini anlıyorlar. Bu formayı giydiğimizde, 'Halkın Takımı'nı oluşturmaya yardımcı olan her yeri ve her topluluğu temsil ediyoruz. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz."