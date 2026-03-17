Loïs Openda, bir şartla Juventus'tan ayrılıp Lens'e geri dönebilir

Juventus, Openda'yı Leipzig'den, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde zorunlu hale gelen satın alma opsiyonlu ücretli kiralama formülüyle transfer etti. Bianconeri, transfer ücreti olarak 3,3 milyon euro ödedi. Yaz aylarında ise, ilk on içinde yer almanın matematiksel olarak kesinleşmesi halinde resmi hale gelecek olan 40,6 milyon euroluk satın alma bedelini taksitler halinde ödemeye başlayacak. Transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Juventus Football Club S.p.A., RB Leipzig kulübüyle, futbolcu Ikoma-Loïs Openda'nın spor haklarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçici olarak 3,3 milyon euro bedel karşılığında devralmak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurur. Ayrıca, belirli spor hedeflerine ulaşılması durumunda 0,8 milyon avroyu aşmayacak tutarda primler de öngörülmektedir. Anlaşma ayrıca, 2025/2026 spor sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Juventus'un oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma yükümlülüğünü de içermektedir. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel, dört mali yıl içinde ödenecek 40,6 milyon avro ile 1,7 milyon avroluk ek masraflardan oluşmaktadır."