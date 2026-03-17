Loïs Openda, Haziran ayında Juventus'tan ayrılabilir. Şu an için bu sadece bir ihtimal, ancak önümüzdeki transfer döneminde bir sürpriz yaşanmazsa bu durum gerçeğe dönüşecek; zira tüm taraflar aynı görüşte: fazla pişmanlık duymadan ve çok fazla para kaybetmeden yollarını ayırmak. Juventus'un Luciano Spalletti'nin sözleşmesini yenileme kararı, şaşırtıcı değişikliklere yol açmıyor. Eski İtalya milli takım teknik direktörü ile birlikte Belçikalı oyuncu, hücum hiyerarşisinde sondan ikinci sıraya geriledi; sadece Udine'de kadroya geri dönen Milik'in durumu daha kötü. Openda yedek bir oyuncu; 2026'nın başından bu yana sadece bir kez, Como'ya karşı evinde alınan mağlubiyette ilk 11'de yer aldı; Juventus'un son iki maçında, Pisa'ya karşı (4-0) ve Udinese'ye karşı (1-0) evinde alınan galibiyetlerde ise kenarda kaldı.
Loïs Openda, bir şartla Juventus'tan ayrılıp Lens'e geri dönebilir
SEZON BOYUNCA SADECE İKİ GOL
Juventus'taki performansı tam bir felaket; 2025 transfer döneminin son gününde takıma katılmış, Kolo Muani'ye alternatif olarak transferin son anında seçilmişti (Paris Saint-Germain, Muani konusunda son ana kadar direndi). 2000 doğumlu forvet, lig ve kupa maçlarında toplam 33 resmi maçta sadece iki gol attı; biri ligde Roma'ya, diğeri Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt'e karşı. Juve için hem bugünü hem de geleceği temsil etmesi, sahada Dusan Vlahovic'in varislerinden biri olması bekleniyordu; ancak Torino'da, takım arkadaşı David'den daha fazla beklentileri boşa çıkardı. Birkaç ay içinde potansiyel bir ilk 11 oyuncusundan yedeğe dönüştü, kendine olan güvenini ve Belçika milli takım kadrosundaki yerini kaybetti; sürpriz bir gelişme olmazsa, Meksika, ABD ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacak.
JUVENTUS'A NE KADAR MAL OLDU
Juventus, Openda'yı Leipzig'den, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde zorunlu hale gelen satın alma opsiyonlu ücretli kiralama formülüyle transfer etti. Bianconeri, transfer ücreti olarak 3,3 milyon euro ödedi. Yaz aylarında ise, ilk on içinde yer almanın matematiksel olarak kesinleşmesi halinde resmi hale gelecek olan 40,6 milyon euroluk satın alma bedelini taksitler halinde ödemeye başlayacak. Transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Juventus Football Club S.p.A., RB Leipzig kulübüyle, futbolcu Ikoma-Loïs Openda'nın spor haklarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçici olarak 3,3 milyon euro bedel karşılığında devralmak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurur. Ayrıca, belirli spor hedeflerine ulaşılması durumunda 0,8 milyon avroyu aşmayacak tutarda primler de öngörülmektedir. Anlaşma ayrıca, 2025/2026 spor sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Juventus'un oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma yükümlülüğünü de içermektedir. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel, dört mali yıl içinde ödenecek 40,6 milyon avro ile 1,7 milyon avroluk ek masraflardan oluşmaktadır."
ZARARI ÖNLEMEK İÇİN NELER GEREKİR
Juventus, zarar etmemek için onu yaklaşık 35 milyon avroya satmak zorunda. Onu satmak, maaş giderlerinde büyük bir tasarruf anlamına gelir: Openda, 2030 yılına kadar brüt 7,4 milyon avro kazanıyor; net maaşı ise yılda yaklaşık 4 milyon avro.
LENS SEÇENEĞİ
Fransa'da Openda'nın yaz aylarında Juventus'tan ayrılıp yeni bir kulüple sözleşme imzalayabileceğinden eminim. Bu kulüp, 2022-23 sezonunda forma giydiği ve 42 resmi maçta 21 gol attığı (Leipzig'e transfer olmasını sağlayan harika bir sezon) Lens olabilir. Fransız kulüp, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde satın alma zorunluluğu olan bir kiralama anlaşması üzerinde çalışabilir, ancak bunun için bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ve bununla birlikte UEFA'dan elde edilecek tüm gelirler gerekiyor. Şansları çok yüksek: Ligue 1'in bitimine 8 hafta kala, Sang et Or 56 puana sahip; bu, lider PSG'den bir puan geride, dördüncü sıradaki Lyon'dan ise 9 puan önde.