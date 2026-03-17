Liverpool, bu yaz Mohamed Salah için gelen teklifleri değerlendirecek! Mısırlı forvetin yine yedek kulübesine çekilmesinin ardından eski Reds yıldızı bu cesur transfer iddiasını açıkladı
Salah bu sezon kaç gol attı?
Salah, Nisan 2025'te yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonlara son verdi. O dönemde ikinci Premier Lig şampiyonluğuna, dördüncü Altın Ayakkabı ödülüne ve üçüncü PFA Yılın Futbolcusu ödülüne ulaşmak üzereydi.
Birkaç ay sonra, 33 yaşındaki oyuncunun Anfield'da ne kadar daha kalacağına dair ciddi sorular sorulmaya başlandı. Suudi Pro Ligi'nden gelen ilgi söylentileri dinmek bilmezken, MLS takımlarının da bu modern ikonla ilgilendiği iddia ediliyor.
Salah, bu sezon yüksek standartlarının düştüğünü gördü; 33 maçta sadece 9 kez gol atabildi. 1 Kasım'dan bu yana Premier Lig'de sadece bir gol attı. Sözleşmesinin süresinin dolmasını ve sonunda bedelsiz ayrılmasını beklemek yerine, Liverpool onu satmaya açık olabilir mi?
Liverpool, yaz transfer döneminde Salah için gelen teklifleri değerlendirecek mi?
Bu soru Heskey’e yöneltildiğinde, Betinia ile işbirliği içinde konuşan eski Reds forveti GOAL’a şunları söyledi: “Teklifler her halükarda değerlendirilir. [Luis] Diaz’ın gideceğini hiç düşünmemiştik. Onlar bunu incelediler ve ‘Tamam’ dediler. Teklifler her zaman incelenir.
“Tek sorun, Mohamed Salah'tan sonra nereye gideceksin? Ve Mohamed Salah'tan sonra durum ne olacak? Çünkü şanslıydık. Her sezon 30'dan fazla gol yaratabilen birine sahip olduğumuz için şanslıydık ve bu inanılmaz bir şey.
“Elbette, şu anki durum biraz olağan dışı ama o en iyi haline geri dönecek. Ve o da buna inanmalı. Mesele şu ki, onun geri döneceğini söylemem iyi hoş ama o da buna inanmalı. Bu, öylece kapatabileceğiniz bir düğme değil. Yine de iyi işler çıkarabilirsiniz.”
Daha önce Liverpool'a sert eleştiriler yöneltmiş olan Salah, yine yedek kulübesinde kaldı
Salah, Aralık ayında Liverpool’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak kulübü kendisini kurban etmekle suçladıktan sonra ilk kez ayrılık söylentilerine yol açmıştı. Kendini kanıtlamış bir oyuncu, yedek kulübesinde oturmak zorunda kalmaktan hiç de memnun değildi.
Reds'in Tottenham ile 1-1 berabere kaldığı son Premier League maçında da yine yedek kulübesindeydi. Son vuruşlarda yetersizlik, Arne Slot'un kadrosunu değiştirmesine ve 17 yaşındaki genç yetenek Rio Ngumoha'ya kendini gösterme fırsatı vermesine neden oldu.
Liverpool, Afrika Uluslar Kupası görevini de içeren yoğun bir 2026 yılı başlangıcının ardından Salah'ın enerjisini yeniden doldurmak istiyor olabilir, ancak bir kez daha kenarda kalması durumunda bunun için pek bir gerekçe gösteremez.
Salah'ın şu anki durumu sorulduğunda Heskey şöyle dedi: “Hafta sonu yedek kulübesinde olduğunu söylüyorsunuz, ama hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. Yedek kulübesinde olmasının sebebi bu olabilir mi?
“Ancak şu anda muhtemelen en iyi formunda olmadığı gerçeğinden hareket edeceğiz, ama o hala Mohamed Salah. Bazı oyuncular vardır ki, onları kadroda gördüğünüzde, orada zaten bir tehdit vardır. Kafanızda zaten bir şüphe vardır. Mohamed Salah da onlardan biriydi.
“Tek sorun şu ki, şimdi onun tanıdığımız ve sevdiğimiz Mohamed Salah'a geri dönmesine ihtiyacımız var. Spurs maçında oyuna girdiğinde bile, yine de birkaç gol fırsatı yarattı. Sadece onun, yapabileceğini bildiğimiz o Mohamed Salah'a geri dönmesine ihtiyacımız var.”
Liverpool'un 2025-26 sezonu fikstürü: Sırada Şampiyonlar Ligi maçları var
2025-26 sezonunda zorlu bir şampiyonluk savunmasının sonuna yaklaşırken Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alan Liverpool, Çarşamba günü Türk devi Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Avrupa sahalarına geri dönecek. Slot’un takımı, bu eşleşmede toplamda 1-0 geride bulunuyor ve çeyrek finale yükselebilmek için yapması gereken işler var.
