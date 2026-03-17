Liverpool, bu yaz Mohamed Salah için gelen teklifleri değerlendirecek! Mısırlı forvetin yine yedek kulübesine çekilmesinin ardından eski Reds yıldızı bu cesur transfer iddiasını açıkladı

Salah, Aralık ayında Liverpool’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak kulübü kendisini kurban etmekle suçladıktan sonra ilk kez ayrılık söylentilerine yol açmıştı. Kendini kanıtlamış bir oyuncu, yedek kulübesinde oturmak zorunda kalmaktan hiç de memnun değildi.

Reds'in Tottenham ile 1-1 berabere kaldığı son Premier League maçında da yine yedek kulübesindeydi. Son vuruşlarda yetersizlik, Arne Slot'un kadrosunu değiştirmesine ve 17 yaşındaki genç yetenek Rio Ngumoha'ya kendini gösterme fırsatı vermesine neden oldu.

Liverpool, Afrika Uluslar Kupası görevini de içeren yoğun bir 2026 yılı başlangıcının ardından Salah'ın enerjisini yeniden doldurmak istiyor olabilir, ancak bir kez daha kenarda kalması durumunda bunun için pek bir gerekçe gösteremez.

Salah'ın şu anki durumu sorulduğunda Heskey şöyle dedi: “Hafta sonu yedek kulübesinde olduğunu söylüyorsunuz, ama hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. Yedek kulübesinde olmasının sebebi bu olabilir mi?

“Ancak şu anda muhtemelen en iyi formunda olmadığı gerçeğinden hareket edeceğiz, ama o hala Mohamed Salah. Bazı oyuncular vardır ki, onları kadroda gördüğünüzde, orada zaten bir tehdit vardır. Kafanızda zaten bir şüphe vardır. Mohamed Salah da onlardan biriydi.

“Tek sorun şu ki, şimdi onun tanıdığımız ve sevdiğimiz Mohamed Salah'a geri dönmesine ihtiyacımız var. Spurs maçında oyuna girdiğinde bile, yine de birkaç gol fırsatı yarattı. Sadece onun, yapabileceğini bildiğimiz o Mohamed Salah'a geri dönmesine ihtiyacımız var.”