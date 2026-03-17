Çeviri:
Joan Laporta'nın sözleşme güncellemesinin ardından Hansi Flick, Barcelona'nın futboldaki "son işi" olacağını iddia etti
Flick, geleceğini Katalonya'ya adıyor
Şu anda 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi olsa da, eski Bayern Münih teknik direktörü, Camp Nou'daki görevi bir gün sona erdiğinde başka bir takımda teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini açıkça belirtti.
"Burada çalışmayı sevdiğim açık, ancak bağımsızlığıma da değer veriyorum. Harika bir ailem ve büyük bir desteğim var. Bu futbol ve ben takıma elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum... ama göreceğiz. Zaman var. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bu benim son işim olacak ve bu beni mutlu ediyor," dedi Flick Salı günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere.
Laporta, sözleşme uzatmasının çok yakında gerçekleşeceğini doğruladı
Salı günü erken saatlerde, seçim zaferinin coşkusunu henüz üzerinde taşıyan Barcelona başkanı Joan Laporta, teknik direktörle yeni bir sözleşmenin neredeyse kesinleştiğini ima ederek taraftarlar arasında heyecan uyandırmıştı. Laporta, kulübün Flick ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak üzere yakında bir anlaşma açıklayacağını belirtti; bu hamle, Katalonya'daki spor projesine çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayacaktı.
Başkanın kamuoyuna yansıyan iyimserliğine rağmen, Flick daha temkinli bir yanıt verdi ve kulübün acil saha hedeflerinin öncelikli olduğunu vurguladı. Flick, "Şu anda sözleşme yenilemem hakkında konuşmanın zamanı değil" dedi. "Kulüp ve geleceğimiz için önemli bir maç var. Burada çok mutluyum, ancak ailemle konuşmam gerekiyor. Tüm bunları konuşmak için zaman var."
Dikkatler hâlâ Newcastle maçında
Bu tartışmaların zamanlaması, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle ile karşılaşacak olan Barça için kritik bir döneme denk geliyor. St James' Park'ta 1-1 berabere kalan Flick, takımını çeyrek finale taşımak için büyük baskı altında. Teknik direktör, profesyonel geleceği hakkındaki konuşmaların takımının dikkatini dağıtmaması için kararlı ve öncelikli konuyu vurguluyor: "Şu anda sözleşme yenilemem hakkında konuşmanın doğru zamanı olduğunu düşünmüyorum. Kulüp ve geleceğimiz için önemli bir maç var."
Blaugrana ile kurulan güçlü bağ
İspanya'ya geldiğinden beri Flick, hem taraftarlarla hem de Barcelona yönetimi ile derin bir bağ kurdu. İlk sezonunda kulübe La Liga, Copa del Rey ve Supercopa şampiyonluklarını kazandırmasının ardından Laporta ile ilişkisi mükemmel olarak değerlendiriliyor. Şu anda İspanya birinci liginin zirvesinde dört puanlık bir avantajla yer alan ve Şampiyonlar Ligi için mücadele eden teknik direktörün odak noktası, görevdeki ikinci sezonunu muhteşem bir şekilde tamamlamak gibi görünüyor.
