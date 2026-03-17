Ashley Cole'un Cesena'nın teknik direktörlüğündeki macerası zorlu bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Michele Mignani'nin yerine gelen (Frosinone ile evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından görevden alınan) İngiliz teknik adam, Mantova deplasmanında ilk maçına çıktı; Mantova, 6. dakikada Zaro'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İkinci yarıda Cesena'dan 3 oyuncu (Guidi, Ciofi ve Piacentini) sarı kart gördü ve Mantova 58. dakikada Meroni'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Cole, 5 oyuncu değişikliği yaparak maçı yeniden canlandırmaya çalıştı: 60. dakikada Vrioni'nin yerine Cerri, 63. dakikada Ciervo ve Corazza'nın yerine Bastoni ve Olivieri, 75. dakikada Piacentini ve Francesconi'nin yerine Amoran ve Bisoli oyuna girdi.

Ancak uzatmaların üçüncü dakikasında Mancuso, Mantova'nın skoru 3-0'a getirerek maçı bitirdi. Mantova, puan tablosunda 34 puana yükselirken, Cesena 40 puanda kaldı.

Cesena'nın kadrosu (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Yedekler: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Teknik direktör: Cole.