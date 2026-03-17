Serie B, 31. haftaya ait hafta içi maçları için sahaya çıkıyor; ancak Calabria’daki kötü hava uyarısı nedeniyle Catanzaro-Modena maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Palermo, evinde Juve Stabia ile 2-2 berabere kaldı: Leone ve Pohjanpalo'nun penaltılarının ardından, Bani ve Mosti arasında bir başka gol yağmuru yaşandı.
Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı rosanero takımı, 58 puanla sıralamada dördüncü sırada kalıyor. İkinci sıradaki Monza, Reggiana deplasmanında 0-0 berabere kalırken, lider Venezia ise Padova'yı 3-1 mağlup etti.
96. dakikada Saporiti'nin penaltısı sayesinde Empoli, 69. dakikada Artistico'nun golüyle öne geçen Spezia deplasmanında beraberliği yakaladı.