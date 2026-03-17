England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

Serie B, Ashley Cole'un Cesena'daki ilk maçı nasıl geçti: Mantova'da 3-0 mağlup oldular

İngiliz teknik direktör, İtalya İkinci Lig'deki ilk maçına, 31. haftaya ait hafta içi karşılaşmasında çıkacak.

Serie B, 31. haftaya ait hafta içi maçları için sahaya çıkıyor; ancak Calabria’daki kötü hava uyarısı nedeniyle Catanzaro-Modena maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Palermo, evinde Juve Stabia ile 2-2 berabere kaldı: Leone ve Pohjanpalo'nun penaltılarının ardından, Bani ve Mosti arasında bir başka gol yağmuru yaşandı

Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı rosanero takımı, 58 puanla sıralamada dördüncü sırada kalıyor. İkinci sıradaki Monza, Reggiana deplasmanında 0-0 berabere kalırken, lider Venezia ise Padova'yı 3-1 mağlup etti. 

96. dakikada Saporiti'nin penaltısı sayesinde Empoli, 69. dakikada Artistico'nun golüyle öne geçen Spezia deplasmanında beraberliği yakaladı.

  • COLE'UN CESENA KARŞISINDAKİ İLK MAÇI

    Ashley Cole'un Cesena'nın teknik direktörlüğündeki macerası zorlu bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Michele Mignani'nin yerine gelen (Frosinone ile evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından görevden alınan) İngiliz teknik adam, Mantova deplasmanında ilk maçına çıktı; Mantova, 6. dakikada Zaro'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

    İkinci yarıda Cesena'dan 3 oyuncu (Guidi, Ciofi ve Piacentini) sarı kart gördü ve Mantova 58. dakikada Meroni'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi

    Cole, 5 oyuncu değişikliği yaparak maçı yeniden canlandırmaya çalıştı: 60. dakikada Vrioni'nin yerine Cerri, 63. dakikada Ciervo ve Corazza'nın yerine Bastoni ve Olivieri, 75. dakikada Piacentini ve Francesconi'nin yerine Amoran ve Bisoli oyuna girdi. 

    Ancak uzatmaların üçüncü dakikasında Mancuso, Mantova'nın skoru 3-0'a getirerek maçı bitirdi. Mantova, puan tablosunda 34 puana yükselirken, Cesena 40 puanda kaldı.

    Cesena'nın kadrosu (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Yedekler: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Teknik direktör: Cole.

    • Reklam

  • SONUÇLAR

    Palermo-Juve Stabia 2-2

    Mantova-Cesena 3-0

    Reggiana-Monza 0-0 

    Spezia-Empoli 1-1 

    Venezia-Padova 3-1 

  • ÇARŞAMBA

    Saat 19:00

    Frosinone-Bari

    20:00

    Avellino-Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara-Entella

