Como 1907 v FC Internazionale - Coppa Italia
Como, Fabregas ayrılıyor mu? Onun yerine kim gelebilir? Ve bunu seçecek olan da tam da Cesc olacak

Como'nun teknik direktör koltuğunun geleceği ne olacak: Fabregas'ın yerine kimin geçebileceğini tahmin etmeye çalıştık.

Cesc Fabregas’ın Como’nun teknik direktörlüğündeki başarılı serüveni sona erdiğinde, devralınacak bayrak oldukça ağır olacak. Katalan teknik adam, muhteşem futbolu kadro yönetimi ve transfer dönemlerindeki akıllı hamlelerle birleştirerek Como’yu Serie A’nın eniyi takımları arasına taşımayı başardı. Bu başarı, onu kaçınılmaz olarak Avrupa’nınbüyük kulüplerinin radarına soktu ve yakında göl kenarındaki kulüpten ayrılmasına neden olabilir. 

Şampiyonlar Ligi için mücadele eden ve her ikisinin de önünde parlak bir gelecek olan teknik direktör ile kulübün yolları yakında ayrılabilir. Bir yandan Cesc, belki de hiçbir yerde bu kadar özgürlük ve gelişme imkanı bulamayacağını biliyor; diğer yandan, kariyerini de göz önünde bulundurduğunda, Como'nun ne kadar büyük bir kulüp haline gelmiş olsa da, ondan çok daha prestijli sahneler olduğunu da biliyor. Fabregas bir dönüm noktasında, ya da daha doğrusu, yakında bir dönüm noktasında olacak. Sezon sonunda, kendi yarattığı bu yapıyı sürdürerek daha da yükseklere hedefleyebilir ya da onu başka yetkin ellere bırakabilir. Peki, ikinci seçenek tercih edilirse, onun yerine kim gelebilir? Uygun adayları hayal etmeye çalıştık.

  • FABREGAS-COMO: NE ZAMANA KADAR BİRLİKTE DEVAM EDECEKLER?

    Fabregas'ın er ya da geç Como'dan ayrılması kaçınılmazdır ve son zamanlarda kulüp başkanı Mirwan Suwarso da bu konudan bahsetti. Rivista Undici'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Fabregas bizim için gerçekten çok önemli, ancak bir gün Arsenal'e, Barcelona'ya ya da Chelsea'ye gidebileceğini düşünmemek aptallık olur. Bununla birlikte, burada olduğu sürece, onun yerini alacak kişi için de bir başarı planı oluşturmamıza yardımcı olmasını umuyorum. Bana göre, ayrıldığında, eğer ayrılırsa, yerini kimin alacağını seçmesi gerekir. Seçim sürecine dahil olmalı. Futbol Kurulu üyesi olarak, bir sonraki teknik direktörün atanmasında bize yardımcı olmalı."

    Kısacası, Fabregas ayrılmadan önce halefini belirleyecek ve ona zemin hazırlayacak, tıpkı Klopp'un Liverpool'da Slot için yaptığı gibi. Geçen sezonun sonunda, İspanyol oyuncunun Inter ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerle çeşitli görüşmeler yaptığı sırada bu konu zaten gündeme gelmişti. O zamanki son basın toplantılarında şöyle demişti: "Buradan ayrılırken bir miras bırakmak istiyorum. Önemli olan, benden sonra gelecek kişinin, çok iyi hazırlanmış oyuncular ve muhteşem bir çalışma kültürüne sahip büyük bir kulüp bulması. Como'ya bunu bırakmak istiyorum."

  • ONUN YERİNDE KİM

    Peki, bu ayrılık birkaç ay sonra gerçekleşirse kim seçilebilir? Öncelikle, olası halefin bir profilini çizmek gerekiyor. Yükselişte olan, belki genç, belki yabancı bir teknik direktöre ihtiyaç var. Her şeyden önce, selefiyle uyumiçinde olacak, "oyuncu" bir profil, takımına akıcı bir oyun kazandırabilecek ve yıllar boyunca Como Gölü kıyısına gelen birçok kaliteli oyuncuyu öne çıkarabilecek bir teknik direktöre ihtiyaç var.

    Como'yu karakterize eden o belirgin yabancı hayranlığı göz önüne alındığında, Fabregas ve kulübün yurtdışındaki teknik direktörler piyasasını araştırması olasıdır. Dolayısıyla, bir sonraki teknik direktörün Premier League veya La Liga'dan gelmesi, belki de Cesc'in birlikte oynadığı veya iyi tanıdığı, bayrağı rahatlıkla devredeceği güvenilir bir kişi olması durumunda şaşırmamalıyız.

    Takip edilmesi gereken üç ana yol var. Bunlardan biri İspanya'dır; kulübün örneğin Real Madrid ile olan özel ilişkisi göz önüne alındığında, bu yol Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti gibi isimlere ya da şu anda Blancos'ta iyi performans göstermesine rağmen gelecekte kalması pek olası olmayan Arbeloa'ya uzanabilir. Diğer olası seçenekler arasında Raul ya da Iraola ve Marcelino gibi daha köklü isimler yer alıyor. Bu bağlamda, şu anda sadece Xavi veya Arjantin ile dünya şampiyonu olan Scaloni gibi adaylar ya da – neden olmasın – Fabregas'ın akıl hocalarından biri olan Guardiola gibi isimler hayal olarak kalıyor. Guardiola, City ile yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor ve nihayet, Brescia ile az farkla kaçırdığı Serie A'da kendini kanıtlamak isteyebilir; Brescia, Como'dan çok uzak değil ve Guardiola sık sık orayı ziyaret ediyor.

    İkinci izlenecek akım, geniş anlamıyla İngiliz akımıdır. Premier Lig'de, bu yönetim kadrosunu cezbedebilecek pek çok teknik direktör var; bu kadroda, İngiltere'den gelen büyük eski oyuncular da yer alıyor. Hâlâ Manchester United ile sözleşmesi olan Amorim'e ulaşmak zor; ancak Crystal Palace'tan ayrılacak olan Glasner, Fulham'dan Marco Silva ve Coventry ile harika bir sezon geçiren Lampard daha ulaşılabilir isimler.

    Son olarak İtalyanlar. Fabregas'ın izinden en iyi şekilde gidebilecek, ancak kendi özellikleri ve Katalan teknik adamla farklılıkları olan üç teknik direktör şu anda serbest durumda: Thiago Motta, De Zerbi ve Maresca. Bu zor bir seçim olacak - hatta bir yıl daha ertelenebilir - ancak artık eski küçük Como'nun büyüklük hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bu kararı vermek zorunda kalacak olan kişi kesinlikle Fabregas'ın kendisi olacak.

