Como, Fabregas ayrılıyor mu? Onun yerine kim gelebilir? Ve bunu seçecek olan da tam da Cesc olacak

Peki, bu ayrılık birkaç ay sonra gerçekleşirse kim seçilebilir? Öncelikle, olası halefin bir profilini çizmek gerekiyor. Yükselişte olan, belki genç, belki yabancı bir teknik direktöre ihtiyaç var. Her şeyden önce, selefiyle uyumiçinde olacak, "oyuncu" bir profil, takımına akıcı bir oyun kazandırabilecek ve yıllar boyunca Como Gölü kıyısına gelen birçok kaliteli oyuncuyu öne çıkarabilecek bir teknik direktöre ihtiyaç var.

Como'yu karakterize eden o belirgin yabancı hayranlığı göz önüne alındığında, Fabregas ve kulübün yurtdışındaki teknik direktörler piyasasını araştırması olasıdır. Dolayısıyla, bir sonraki teknik direktörün Premier League veya La Liga'dan gelmesi, belki de Cesc'in birlikte oynadığı veya iyi tanıdığı, bayrağı rahatlıkla devredeceği güvenilir bir kişi olması durumunda şaşırmamalıyız.

Takip edilmesi gereken üç ana yol var. Bunlardan biri İspanya'dır; kulübün örneğin Real Madrid ile olan özel ilişkisi göz önüne alındığında, bu yol Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti gibi isimlere ya da şu anda Blancos'ta iyi performans göstermesine rağmen gelecekte kalması pek olası olmayan Arbeloa'ya uzanabilir. Diğer olası seçenekler arasında Raul ya da Iraola ve Marcelino gibi daha köklü isimler yer alıyor. Bu bağlamda, şu anda sadece Xavi veya Arjantin ile dünya şampiyonu olan Scaloni gibi adaylar ya da – neden olmasın – Fabregas'ın akıl hocalarından biri olan Guardiola gibi isimler hayal olarak kalıyor. Guardiola, City ile yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor ve nihayet, Brescia ile az farkla kaçırdığı Serie A'da kendini kanıtlamak isteyebilir; Brescia, Como'dan çok uzak değil ve Guardiola sık sık orayı ziyaret ediyor.

İkinci izlenecek akım, geniş anlamıyla İngiliz akımıdır. Premier Lig'de, bu yönetim kadrosunu cezbedebilecek pek çok teknik direktör var; bu kadroda, İngiltere'den gelen büyük eski oyuncular da yer alıyor. Hâlâ Manchester United ile sözleşmesi olan Amorim'e ulaşmak zor; ancak Crystal Palace'tan ayrılacak olan Glasner, Fulham'dan Marco Silva ve Coventry ile harika bir sezon geçiren Lampard daha ulaşılabilir isimler.

Son olarak İtalyanlar. Fabregas'ın izinden en iyi şekilde gidebilecek, ancak kendi özellikleri ve Katalan teknik adamla farklılıkları olan üç teknik direktör şu anda serbest durumda: Thiago Motta, De Zerbi ve Maresca. Bu zor bir seçim olacak - hatta bir yıl daha ertelenebilir - ancak artık eski küçük Como'nun büyüklük hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bu kararı vermek zorunda kalacak olan kişi kesinlikle Fabregas'ın kendisi olacak.