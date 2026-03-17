"Bunu saklayamam" - Neymar, Brezilya milli takım kadrosuna son kez alınmaması üzerine sesini yükseltti; "üzgün" Santos yıldızı Carlo Ancelotti'ye net bir mesaj gönderdi
Ancelotti, oyuncuların fiziksel hazırlığı konusunda kararlı
Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için romantik bir uluslararası geri dönüş hayali ertelendi. Son zamanlarda Santos formasıyla iki maçta iki gol ve bir asist kaydetmesine rağmen, 34 yaşındaki oyuncu Selecao'nun son kadrosunda en dikkat çeken eksik isim oldu.
Ancelotti, sadece şöhretin bir uçak bileti garantisi olmadığını açıkça belirtti. İtalyan teknik direktör, kadroyu oluştururken fiziksel yoğunluğa öncelik veriyor ve bu da tecrübeli forvetin dünya sahnesinde yeniden güven kazanabilmesi için aşması gereken önemli engeller olduğunu gösteriyor.
"Neden bu sefer onu kadroya almadım? Çünkü o %100 formda değil ve benim %100 formda oyunculara ihtiyacım var," diye açıkladı teknik direktör. "Bu nedenle Neymar antrenmanlarına devam etmeli, oynamalı, yeteneklerini göstermeli ve iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmalı."
Neymar sessizliğini bozdu
Bu dışlanma, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forvetini duygusal olarak açıkça etkiledi. Kings League Brezilya etkinliğinde konuşan Neymar, milli takım tarafından göz ardı edilmenin kabul etmesi zor bir gerçek olduğunu itiraf etti; özellikle de doğru yönde ilerlediğini hissettiği için.
Neymar, Foot Mercato aracılığıyla Mad House'a verdiği demeçte, "Bunu burada söyleyeceğim, çünkü bunu içimde tutamam" dedi. "Seçilemediğim için elbette hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm. Ancak her gün, her antrenmanda, her maçta odaklanmaya devam ediyorum. Hedefimize ulaşacağız. Hala son seçim var."
Dünya Kupası'na katılma mücadelesi
Neymar, Brezilya'nın geleceğindeki yerinin artık garanti altında olmadığını çok iyi biliyor. Ülkesini altıncı dünya şampiyonluğuna taşımak için her şeyi yapmaya hazır olsa da, nihai kararın tamamen teknik ekibin elinde olduğunu kamuoyuna açıkça kabul etti.
Neymar, "Elbette, benim isteğim milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak, ancak bu bana bağlı değil" dedi. "Bu kararı teknik ekip verecek ve tabii ki, ben orada olsam da olmasam da, milli takımı her zaman destekleyeceğim."
Kefaret yolunda
19 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce Neymar'ın Ancelotti'yi ikna etmek için zamanı daralıyor. Şu anda en iyi formuna kavuşmak ve bu sezon Santos'a liderlik etmek için hâlâ mücadele ediyor. Santos, şu ana kadar oynadığı altı maçtan sadece birini kazanarak Brezilya Serie A'da 14. sırada yer alıyor. Takım bir sonraki maçında Internacional ile karşılaşacak ve Neymar, kulübü için büyük bir etki yaratmayı umuyor.
Bu arada Brezilya, Mart ayı milli takım kampında Neymar'sız olarak Fransa ve Hırvatistan ile hazırlık maçları oynayacak.
