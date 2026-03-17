"Bunu saklayamam" - Neymar, Brezilya milli takım kadrosuna son kez alınmaması üzerine sesini yükseltti; "üzgün" Santos yıldızı Carlo Ancelotti'ye net bir mesaj gönderdi

Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için romantik bir uluslararası geri dönüş hayali ertelendi. Son zamanlarda Santos formasıyla iki maçta iki gol ve bir asist kaydetmesine rağmen, 34 yaşındaki oyuncu Selecao'nun son kadrosunda en dikkat çeken eksik isim oldu.

Ancelotti, sadece şöhretin bir uçak bileti garantisi olmadığını açıkça belirtti. İtalyan teknik direktör, kadroyu oluştururken fiziksel yoğunluğa öncelik veriyor ve bu da tecrübeli forvetin dünya sahnesinde yeniden güven kazanabilmesi için aşması gereken önemli engeller olduğunu gösteriyor.

"Neden bu sefer onu kadroya almadım? Çünkü o %100 formda değil ve benim %100 formda oyunculara ihtiyacım var," diye açıkladı teknik direktör. "Bu nedenle Neymar antrenmanlarına devam etmeli, oynamalı, yeteneklerini göstermeli ve iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmalı."