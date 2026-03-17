Çeviri:
Andy Robertson, takım arkadaşlarına Liverpool için "yeterince iyi" olduklarını kanıtlamaları ve Arne Slot üzerindeki baskıyı azaltmaları için meydan okudu
Anfield'ın titiz incelemesine göğüs germek
Robertson, Salı günkü basın toplantısında, Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından takımın üzerine yönelen yoğun ilgiyi ele aldı. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 yenilmişken, Robertson Hollandalı teknik direktörün kulislerde nasıl tepki verdiğini ayrıntılı olarak anlattı.
"Geçen yıl gerçekten bir aksilik yaşadığımızı düşünmüyorum," dedi gazetecilere. "Hem onun ilk sezonu hem de bizim sezonumuz açısından her şey muhtemelen hayal edebileceğiniz kadar sorunsuz gitti. Bu sezon biraz daha inişli çıkışlı geçti, bu bir gerçek. Ama o sakinliğini korudu, tabii ki o da çözüm bulmaya çalışıyor."
Yeterince iyi olduklarını kanıtlamak
Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz içinde yer almış olmasına rağmen, Kırmızılar ligde büyük zorluklar yaşıyor. Takımı İngiltere'nin en üst liginde beşinci sırada yer alırken ve 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Slot üzerindeki baskı giderek artıyor.
"Sonuçlar gelmediği için şu anda hepimiz üzerinde biraz daha fazla baskı var, bu çok açık," dedi. "Performans göstermelisiniz, sonuç almalısınız ve bunu başaramadığınızda eleştiriler artar. O, geçen yıla göre çok daha fazla eleştiriye maruz kaldı, biz oyuncular da öyle. Buna göğüs germek bize düşüyor. Hepimiz Liverpool'da oynayacak kadar iyiyiz ve bunu göstermek bize bağlı. Bunu başarırsak, eminim ki gidişatı istediğimiz yöne çevirebiliriz."
Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep
Basın toplantısı sırasında sol bek oyuncusuna, takımın sezonunun tamamen sönüp gitme riski hakkında sorular yöneltildi. Yenilgiyi kabul etmeyen oyuncu, bu hafta Anfield’da Türk rakibine karşı geriye düşmüş durumlarını tersine çevirerek Avrupa’nın en prestijli turnuvasındaki yerlerini korumalarının mutlak bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
"Denemekten vazgeçemeyiz, mücadeleye devam etmeliyiz," dedi. "Zamanın azaldığını, maçların azaldığını biliyorum ama Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselme şansımız var, hâlâ FA Cup'ta yer alıyoruz ve ligdeki formumuzu da düzeltmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalma konusunda, bu kulüp bunu istiyor. Taraftarlar bunu istiyor."
Anfield'a coşku dolu anlar yaşatmak
Basın toplantısını tamamlarken, 2019 yarı finalinde Barcelona karşısında 3-0 geriden gelip toplamda 4-3 galip gelerek kupayı kazandıkları tarihi geri dönüş de dahil olmak üzere, Avrupa'da yaşanan unutulmaz geceleri anlattı. Hem tecrübeye hem de taze enerjiye ihtiyaç duyduklarını bilen teknik direktör, takımına stadyumu coşturma görevi verdi.
"Anfield, ışıklar altında, taraftarlarımız o stadyumda; daha önce de buradaydılar ve gelecekte de birçok kez burada olacaklar. Her zaman özel geceler yaşatırlar," diye konuştu. "Ama onlara tezahürat edecekleri bir şey vermeliyiz. Onlara tezahürat edecekleri bir şey vermeliyiz, koltuklarından kalkıp ayağa kalkmalarını sağlayacak bir şeyimiz olmalı. Bunu başarabilirsek, Liverpool taraftarlarının buna tepki vereceğini biliyoruz."
