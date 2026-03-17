Andy Robertson, takım arkadaşlarına Liverpool için "yeterince iyi" olduklarını kanıtlamaları ve Arne Slot üzerindeki baskıyı azaltmaları için meydan okudu

Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz içinde yer almış olmasına rağmen, Kırmızılar ligde büyük zorluklar yaşıyor. Takımı İngiltere'nin en üst liginde beşinci sırada yer alırken ve 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Slot üzerindeki baskı giderek artıyor.

"Sonuçlar gelmediği için şu anda hepimiz üzerinde biraz daha fazla baskı var, bu çok açık," dedi. "Performans göstermelisiniz, sonuç almalısınız ve bunu başaramadığınızda eleştiriler artar. O, geçen yıla göre çok daha fazla eleştiriye maruz kaldı, biz oyuncular da öyle. Buna göğüs germek bize düşüyor. Hepimiz Liverpool'da oynayacak kadar iyiyiz ve bunu göstermek bize bağlı. Bunu başarırsak, eminim ki gidişatı istediğimiz yöne çevirebiliriz."