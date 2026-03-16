Mantıken, hafta sonu tüm İngiltere tarih kitaplarına geçen bu tek golü konuşuyordu. Ancak Arsenal efsanesi Freddie Ljungberg, birkaç dakika önce yaşanan ve uzun süredir gerçekleşmeyen bir hayalin gerçekleşmesinde muhtemelen belirleyici bir rol oynayan olayı da vurguladı; bu olay elbette Max Dowman adıyla yakından bağlantılı.
Çeviri:
"Lionel Messi dışında, rakiplerini bu kadar geride bırakan başka birini görmedim": 16 yaşındaki genç, Arsenal'e umut veriyor
"Bence o anda, o ortayla Premier Lig'i kazandılar," dedi Ljungberg, Viaplay'de 89. dakikadaki Dowman'ın hareketiyle ilgili olarak. Sağ kanatta, Arsenal'in 16 yaşındaki genç yıldızı Everton'dan bolca boşluk buldu ve topu ne yapacağına karar vermek için de buna uygun bir süreye sahip oldu.
"Henüz çok gençsin ve bu ortayı yapmaya cesaret ediyorsun - pek çok genç oyuncu sadece yan pas atıp sorumluluğu başkasına devrederdi," diye açıkladı Ljungberg. Dowman, ortada boşta duran Declan Rice'a yan pas atmak yerine, güçlü sol ayağıyla topa çok fazla kesme ve hız katarak ikinci direğe doğru vurdu. Orada Everton kalecisi Jordan Pickford topun yanından geçti ve Piero Hincapie'den seken top, Arsenal'in santrforu Viktor Gyökeres'in ayaklarının önüne düştü; Gyökeres, bir metreden boş kaleye topu iterek Londra ekibini 1-0 öne geçirdi.
Bu, golsüz bir beraberlikle sonuçlanacak gibi görünen maçta kurtarıcı bir gol oldu. 1998'den 2007'ye kadar Kuzey Londra'da forma giyen Ljungberg, "Arsenal sadece berabere kalsaydı, Manchester City muhtemelen West Ham United'ı yenmiş olurdu" tezini ortaya attı. Gerçekte ise Arsenal üç puan topladı ve Cumartesi akşamı City, West Ham deplasmanında 1-1'den öteye gidemedi.
Bu nedenle, bu hafta sonu İngiliz şampiyonluk mücadelesinde gerçekten de belirleyici bir hafta sonu olmuş olabilir: City, ertelenen maçını kazansa bile, sezonun bitimine yedi hafta kala lider Arsenal'in en yakın takipçisiyle arasındaki fark altı puan olacak. Gunners'ın Everton ile berabere kalması ve Skyblues'un West Ham'ı yenmesi durumunda, bu fark sadece iki puan olabilirdi.
- AFP
Max Dowman, tarihin en genç Premier Lig golcüsü oldu
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın Cumartesi günü, skor 0-0 iken son çeyrek saatte en genç oyuncusunu oyuna sokma kararı, tam anlamıyla isabetliydi. Dowman'ın uzatmalarda tarih yazması ise buna ek bir bonus oldu. Üstelik bu, son derece etkileyiciydi.
Everton'un kalecisi Pickford, beraberliği yakalamak umuduyla konuk takımın köşe vuruşunda ileriye çıkmıştı. Ancak Arsenal topu uzaklaştırmayı başardı ve kendi kalesinin 25 metre önünde Dowman, akıllı bir ilk dokunuşla Vitaliy Mykolenko'yu ekarte etti. Orta çizginin hemen önünde sadece Kiernan Dewsbury-Hall önündeydi ve onu da kolayca geçti. Artık önünde kimse kalmayan genç oyuncu boş kaleye doğru koşarak topu ağlara gönderdi ve stadyumu coşturdu.
16 yaş 73 gün ile Dowman, o günden beri Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu, 2005'teki EPL golüyle rekorun önceki sahibi James Vaughan'dan (o zaman 200 gün daha yaşlıydı) çok daha önde. Ayrıca Wayne Rooney (16 yaş ve 360 gün), Cesc Fabregas (17 yaş ve 113 gün) veya Michael Owen (17 yaş ve 143 gün) gibi efsanelerden de çok daha önde.
Max Dowman, şaşırtıcı olgunluğuyla herkesi etkiliyor: "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim"
Dowman'ın rekorunu daha da etkileyici kılan şey şudur: Arteta, bu genç oyuncuya forma şansı vermiyor çünkü ileride onu keşfeden kişi olarak övünmek istiyor. Ya da zaten pek bir şeyin söz konusu olmadığı durumlarda ara sıra sahaya sürmek için de değil. Hayır. Arteta, Dowman'ın çok genç yaşına rağmen (Yılbaşı gecesinden beri 16 yaşında!) şimdiden en üst seviyede fark yaratan bir oyuncu olabileceğine inanıyor. Bu süper yetenek, Everton karşısında bunun etkileyici bir kanıtını sundu.
"Arteta için Dowman'ın 16 ya da 66 yaşında olması hiç fark etmez. Maçı kazanmak için onu oyuna soktu," diye vurguladı eski İngiliz milli kaleci Joe Hart, BBC Sport'ta TV yorumcusu olarak ve şöyle kehanette bulundu: "İngiltere'de gerçekten çok özel bir oyuncumuz var."
Dowman çok erken yaşlarda manşetlere çıkmaya başladı. Geçen yaz Arteta, o zamanlar henüz 15 yaşında olan Dowman'ı A takıma yükseltti ve tanınmış kulüplerle oynanan hazırlık maçlarında Dowman, rakiplerine ayak uydurmanın ötesinde bir performans sergiledi. "Saha içinde yaptıkları, bu yaştaki bir çocuk için normal değil," dedi Arteta, Temmuz ayında Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından hayranlıkla. İngiliz savunma efsanesi Rio Ferdinand ise sevinçle şöyle konuştu: "O, İngiltere'deki en iyi 15 yaşındaki oyuncu; belki de tüm dünyadaki en iyisi."
Dowman, inanılmaz derecede iyi sol ayağı ve olağanüstü top sürme yeteneğinin yanı sıra, yaşına göre şaşırtıcı derecede iyi bir fiziksel kondisyona da sahip. Bu nedenle de Arteta, bu yetenekli oyuncuya güvenmekten hiç çekinmiyor. Dowman'ın Aralık ortasından Şubat sonuna kadar ayak bileği sakatlığı nedeniyle iki buçuk ay ara vermek zorunda kalması, gelişimini olumsuz etkilemedi.
Yine de Arteta, İngiltere'nin muhtemelen en büyük cevherini dikkatli bir şekilde yetiştirmeye özen gösteriyor. Dowman bu sezon şu ana kadar A takımda yedi maça çıktı; Ağustos ayında Leeds United'a karşı oynanan Premier Lig'deki ilk maçında (5-0) oyuna sonradan girerek güzel bir hareketle akıllıca bir penaltı kazandı. "Bunu her gün antrenmanlarda görüyoruz," diyen Arteta, BBC Sport'a verdiği demeçte Dowman'ın iyi geçen ilk lig maçından pek de şaşırmadığını belirtti.
İspanyol teknik adam ayrıca, Arsenal'de bu ofansif orta saha oyuncusunun gelişimi için neyin doğru olacağı konusunda ne kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. "Belirli durumlara nasıl tepki verdiğini inceledik," diye açıkladı Arteta. Hazırlık dönemindeki göze çarpan performansına rağmen, Dowman örneğin Premier Lig'in açılış maçında Manchester United karşısında kasıtlı olarak kadroda yer almadı. Bunun ardından moralinin bozulup bozulmayacağını ya da yılmadan devam edip etmeyeceğini görmek için. Görünüşe göre ikincisi gerçekleşti.
Arteta, "ailesine büyük bir övgü"de bulundu. "Onlar, başka yerde pek rastlanmayacak bir olgunluk, istikrar ve hırsla bir çocuk yetiştirdiler." Arteta, o zamanlar sadece 15 yaşında olan Dowman'ın "zaten başarılı olabileceğinden o kadar emin olduğunu" belirterek, "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.
- (C)Getty Images
Messi ile karşılaştırma: Bir Chelsea efsanesi de Max Dowman'dan çok etkilenmiş
Arteta, İngiliz U19 milli takım oyuncusunu şimdiye kadar sadece birer kez FA Cup ve Lig Kupası'nda sahaya sürdü. Bunun dışında Dowman'ın kaygısızlığından maçın son dakikalarında bir ivme kazanmayı umuyor – Everton maçında da bu büyük bir başarıyla sonuçlandı.
Arteta, Dowman'a oyuna girmeden önce "Çık sahaya, işini yap ve maçı bizim için kazan" dediğini açıkladı. "Ona, sezonun bu anlarında özel bir şeylerin olması gerektiğini söyledim. O da bunun için gerekli yeteneklere sahip olduğunu biliyor. Benim tek yapmam gereken ona şans vermek, onun da bunu değerlendirmek." Dowman "maçı değiştirdi" diye vurguladı Arsenal'in başarılı teknik direktörü Sky Sports'a. "Bizi daha tehlikeli hale getirdi. Bu yaşta, bu sahnede, bu baskı altında bunu başarmak - bu normal değil. Bu onun için çok doğal ve o sadece hissettiği şeyi yapıyor. Böyle bir yeteneğe sahipseniz, iyi şeyler kaçınılmaz olarak olur."
Bu arada, Arsenal'in şehir rakibi FC Chelsea'nin efsanesi John Terry de Dowman'a övgüler yağdıranların arasına katıldı. Eski dünya çapında defans oyuncusu, şu anda Blues'ta genç takım antrenörü olan Terry, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi ile karşılaştırmaktan bile çekinmedi. "Ne oyuncu ama, kesinlikle inanılmaz," dedi Terry, Dowman hakkında bir TikTok videosunda ve şöyle devam etti: "Onu yaklaşık bir yıl önce Chelsea'ye karşı oynarken izledim. Lionel Messi dışında, rakiplerini bu kadar geride bırakan başka kimseyi görmedim. Bu elbette çok büyük bir karşılaştırma, ama bu çocuk muazzam bir yetenek. Arsenal'in ve İngiltere'nin geleceğinde büyük bir rol oynayacak."
Dowman, yakın gelecekte öncelikle Gunners ile ilk şampiyonluklarını kazanmak istiyor. Taraftarlar elbette özellikle lig şampiyonluğunu hayal ediyor; bu, 2004'ten bu yana ilk şampiyonluk olacak. Everton karşısında bu hayalin gerçekleşmesine belki de belirleyici bir an yaşatan oyuncunun doğmasından beş buçuk yıl önce.
Max Dowman'ın bu sezon Arsenal'de kaydettiği istatistikler
Maçlar 7 Oynama süresi 236 Gol 1 Asist 1