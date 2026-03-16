"Lionel Messi dışında, rakiplerini bu kadar geride bırakan başka birini görmedim": 16 yaşındaki genç, Arsenal'e umut veriyor

Dowman'ın rekorunu daha da etkileyici kılan şey şudur: Arteta, bu genç oyuncuya forma şansı vermiyor çünkü ileride onu keşfeden kişi olarak övünmek istiyor. Ya da zaten pek bir şeyin söz konusu olmadığı durumlarda ara sıra sahaya sürmek için de değil. Hayır. Arteta, Dowman'ın çok genç yaşına rağmen (Yılbaşı gecesinden beri 16 yaşında!) şimdiden en üst seviyede fark yaratan bir oyuncu olabileceğine inanıyor. Bu süper yetenek, Everton karşısında bunun etkileyici bir kanıtını sundu.

"Arteta için Dowman'ın 16 ya da 66 yaşında olması hiç fark etmez. Maçı kazanmak için onu oyuna soktu," diye vurguladı eski İngiliz milli kaleci Joe Hart, BBC Sport'ta TV yorumcusu olarak ve şöyle kehanette bulundu: "İngiltere'de gerçekten çok özel bir oyuncumuz var."

Dowman çok erken yaşlarda manşetlere çıkmaya başladı. Geçen yaz Arteta, o zamanlar henüz 15 yaşında olan Dowman'ı A takıma yükseltti ve tanınmış kulüplerle oynanan hazırlık maçlarında Dowman, rakiplerine ayak uydurmanın ötesinde bir performans sergiledi. "Saha içinde yaptıkları, bu yaştaki bir çocuk için normal değil," dedi Arteta, Temmuz ayında Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından hayranlıkla. İngiliz savunma efsanesi Rio Ferdinand ise sevinçle şöyle konuştu: "O, İngiltere'deki en iyi 15 yaşındaki oyuncu; belki de tüm dünyadaki en iyisi."

Dowman, inanılmaz derecede iyi sol ayağı ve olağanüstü top sürme yeteneğinin yanı sıra, yaşına göre şaşırtıcı derecede iyi bir fiziksel kondisyona da sahip. Bu nedenle de Arteta, bu yetenekli oyuncuya güvenmekten hiç çekinmiyor. Dowman'ın Aralık ortasından Şubat sonuna kadar ayak bileği sakatlığı nedeniyle iki buçuk ay ara vermek zorunda kalması, gelişimini olumsuz etkilemedi.

Yine de Arteta, İngiltere'nin muhtemelen en büyük cevherini dikkatli bir şekilde yetiştirmeye özen gösteriyor. Dowman bu sezon şu ana kadar A takımda yedi maça çıktı; Ağustos ayında Leeds United'a karşı oynanan Premier Lig'deki ilk maçında (5-0) oyuna sonradan girerek güzel bir hareketle akıllıca bir penaltı kazandı. "Bunu her gün antrenmanlarda görüyoruz," diyen Arteta, BBC Sport'a verdiği demeçte Dowman'ın iyi geçen ilk lig maçından pek de şaşırmadığını belirtti.

İspanyol teknik adam ayrıca, Arsenal'de bu ofansif orta saha oyuncusunun gelişimi için neyin doğru olacağı konusunda ne kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. "Belirli durumlara nasıl tepki verdiğini inceledik," diye açıkladı Arteta. Hazırlık dönemindeki göze çarpan performansına rağmen, Dowman örneğin Premier Lig'in açılış maçında Manchester United karşısında kasıtlı olarak kadroda yer almadı. Bunun ardından moralinin bozulup bozulmayacağını ya da yılmadan devam edip etmeyeceğini görmek için. Görünüşe göre ikincisi gerçekleşti.

Arteta, "ailesine büyük bir övgü"de bulundu. "Onlar, başka yerde pek rastlanmayacak bir olgunluk, istikrar ve hırsla bir çocuk yetiştirdiler." Arteta, o zamanlar sadece 15 yaşında olan Dowman'ın "zaten başarılı olabileceğinden o kadar emin olduğunu" belirterek, "Hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.