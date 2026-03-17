Barcelona mı, Real Madrid mi? Hollandalı yıldız, her iki El Clásico devi de 50 milyon avroluk orta saha oyuncusunu takip ederken La Liga hayallerini itiraf etti
La Liga'da değişiklikler kapıda
Smit, karar verme sürecinde hem futbol kültürünü hem de iklimi önemli faktörler olarak göstererek İspanya'ya transfer olmayı tercih ettiğini açıkça dile getirdi. Premier Lig kulüpleri kendisine büyük ilgi göstermiş olsa da, orta saha oyuncusu Alkmaar'daki sözleşmesi sona erdiğinde İspanya'ya transfer olmaya kararlı görünüyor.
"La Liga. Orada oynamak harika olurdu. Güneşi seviyorum, bu kadar soğuk ve yağmurlu havada oynamaktan yoruldum, bu yüzden İspanya'ya gidip oynamak istiyorum." Smit, Matchday with Broederliefde programında bir sonraki durağının neresi olacağı sorulduğunda böyle cevap verdi.
Real Madrid'in, önümüzdeki yaz transfer döneminde orta saha kadrosunu yenilemek için onu kilit bir hedef olarak gördüğü bildiriliyor, ancak Barcelona'nın da onunla ilgilendiği söyleniyor. Öte yandan, Premier League devleri Chelsea ve Manchester United gibi kulüpler de onun gelişimini takip ediyor.
Barselona'nın efsaneleri ve tarihsel bağları
İspanya ile olan bağı sadece hava koşullarıyla sınırlı değil; Smit, Barcelona’nın altın çağında sergilediği teknik ustalığa hayranlık duyarak büyüdü. Onun gibi bir oyuncu için, futbol idollerinin izinden gitme fırsatı, iki Clásico rakibi arasında vereceği nihai kararı etkileyebilecek önemli bir cazibe unsuru.
"Barça'yı izlemekten gerçekten keyif alıyordum. Andres Iniesta ve Lionel Messi'yi izleyerek büyüdüm ve onları rol modellerim olarak görüyorum," dedi orta saha oyuncusu.
İdeal kariyer yolu ve transfer gerçekliği
Dünyanın en büyük kulüplerinin cazibesine rağmen, Smit başlangıçta Hollanda birinci liginde daha geleneksel bir yol izleyeceğini düşünmüştü. AZ'den yetişen birçok oyuncu, yurtdışına gitmeden önce genellikle Eredivisie'nin geleneksel üç büyük kulübünde bir süre forma giyer, ancak orta saha oyuncusu, hızlı yükselişinin bu kapıyı kapattığına inanıyor.
"İdeal olan, Hollanda'daki başka bir takımda bir süre oynamak olurdu, ancak bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum," diye açıkladı. "Teklifler aldım, ancak en iyisinin burada gelişmeye devam etmek olduğunu düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bana teklif ettikleri rakamları hiç görmedim. Ve neyse ki öyle oldu. Aksi takdirde, şüpheye düşmeye başlardım. Sonuçta, kararımdan memnunum. Özellikle geçen yıl fiziksel olarak çok yoruldum. Çok gelişmem gerektiğini hissettim, bu yüzden burada [AZ'de] gelişmeye devam etmek en iyisiydi."
Dünya Kupası hayalleri ve Koeman'ın desteği
Orta saha oyuncusunun kulüp performansında - Eredivisie'de hayal kırıklığı yaratan bir şekilde altıncı sırada yer alan AZ formasıyla üç gol ve iki asist kaydetti - milli takımın dikkatinden kaçmadı; Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Smit, milli takımdaki geleceği ve en büyük profesyonel hedefi olan yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer alması olasılığı konusunda Oranje teknik direktörüyle şimdiden görüşmeler yaptığını açıkladı.
"Dünya Kupası'nda oynayabilmek benim için bir rüya. Cezam nedeniyle oynayamadığım PSV maçının devre arasında onunla konuştum. Bana çok cesaret verdi ve seviyemi korursam ve sakatlık yaşamazsam bana güveneceğini söyledi. Bu benim için bir onur. Ülkemize yardımcı olabilmeyi umuyorum," diye konuştu Smit.
