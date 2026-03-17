Barcelona mı, Real Madrid mi? Hollandalı yıldız, her iki El Clásico devi de 50 milyon avroluk orta saha oyuncusunu takip ederken La Liga hayallerini itiraf etti

Smit, karar verme sürecinde hem futbol kültürünü hem de iklimi önemli faktörler olarak göstererek İspanya'ya transfer olmayı tercih ettiğini açıkça dile getirdi. Premier Lig kulüpleri kendisine büyük ilgi göstermiş olsa da, orta saha oyuncusu Alkmaar'daki sözleşmesi sona erdiğinde İspanya'ya transfer olmaya kararlı görünüyor.

"La Liga. Orada oynamak harika olurdu. Güneşi seviyorum, bu kadar soğuk ve yağmurlu havada oynamaktan yoruldum, bu yüzden İspanya'ya gidip oynamak istiyorum." Smit, Matchday with Broederliefde programında bir sonraki durağının neresi olacağı sorulduğunda böyle cevap verdi.

Real Madrid'in, önümüzdeki yaz transfer döneminde orta saha kadrosunu yenilemek için onu kilit bir hedef olarak gördüğü bildiriliyor, ancak Barcelona'nın da onunla ilgilendiği söyleniyor. Öte yandan, Premier League devleri Chelsea ve Manchester United gibi kulüpler de onun gelişimini takip ediyor.