Emanuele Tramacere

Çeviri:

Serie A'da forma sponsorlarının değeri ne kadar? Inter ve Milan'ın üstüne yok. Roma'nın yeniden doğuşu; sadece Lazio'da yok

Serie A'daki 20 takımın forma sponsorluk gelirleri açısından durumu nedir?

Bazıları daha fazla, bazıları daha az, bazıları ise hâlâ yerinde sayıyor. 2025/2026 Serie A sezonu ticari açıdan pek çok değişikliğe sahne oldu; en üst ligimizde yer alan 20 takım, sahip oldukları en önemli varlıklardan biri olan forma sponsorluklarını onayladı, değiştirdi ve hayata geçirdi

En çok kim kazanıyor? Kimler ve nasıl büyümeye çalışıyor? Ve en önemlisi, kimler hala forma sponsoru bulamadı? Gazzetta dello Sport'un analizi, verilerin hala Avrupa futbolunun büyük bir kısmına göre daha düşük olduğunu ve bazı üst düzey kulüplerimiz için bu rakamların ciddi şekilde düştüğünü doğruluyor.

  • INTER VE MILAN'IN EŞİ YOK, ROSSONERI 2026/2027 SEZONUNDA LİDER

    Forma ana sponsoru gelirleri sıralamasında Inter ve Milan eşit puanla ilk sırada yer alıyor. Nerazzurri, Bettson.sport logosu sayesinde Bettson’dan 30 milyon euro gelir elde ediyor (bu, bahis şirketlerinin doğrudan sponsorluğuna ilişkin yasaya uygun bir istisna). Rossoneri ise Emirates'ten 30 milyon euro gelir elde ediyor; ancak kısa süre önce imzalanan son yenileme anlaşmasıyla bu rakam, 2026/2027 sezonundan itibaren 35 milyon euroya yükselecek.

  • JUVENTUS'UN ÇÖKÜŞÜ, NAPOLI'NİN YÜKSELİŞİ

    Juventus'ta Jeep'in formaya geri dönmesiyle birlikte gelirlerde keskin bir düşüş yaşandı; ancak bu, bir yıllık bir aradan sonra gerçekleşti (Save the Children gelir getirmedi) ve geçmişte garanti edilen 45 milyon euroya kıyasla inanılmaz derecede düşük rakamlarla gerçekleşti. Exor'dan gelen iç sponsorluk bu sezon 19 milyon, gelecek sezondan itibaren ise 23 milyon getirecek. Napoli'nin MSC'den aldığı tutar da gelecek sezon artacak; MSC Crociere logosu bu yıl 9 milyon euro değerinde. 

  • ROMA ANLAŞMAYA VARDI, LAZIO'NUN SPONSORU YOK

    Son gelişme Roma ile ilgili; Inter'in yaptığı gibi, Roma da Como ile oynadığı son maçtan itibaren yeni sponsoru Eurobet.live'ı (bahis markası Eurobet'in haber sitesi) tanıttı. Anlaşma, bu sezon 8 milyon, gelecek sezondan itibaren ise 13 milyon euro getirecek. Başkentin bir kısmı sevinirken, diğer tarafta ise Claudio Lotito'nun forma sponsorluğundan gelir elde edememesi nedeniyle sessizlik devam ediyor ve Lazio, Serie A'daki 20 takım arasında formasında ticari ortağı olmayan tek takım olmaya devam ediyor.

  • "İÇ" SPONSORLAR

    Aile holdingleri bünyesindeki sponsorların sağladığı destekler oldukça cömert. Sassuolo’ya 18 milyon avro garanti eden Mapei ve Fiorentina’ya 25 milyon avro sponsorluk desteği sağlayan, merhum Rocco Commisso’nun ailesinin sahibi olduğu Mediacom buna örnek olarak gösterilebilir. Arvedi ailesinin çelik fabrikalarının Cremonese'ye Serie A'nın son yılında ödediği rakam ise sansasyonel: 42 milyon. Bu rakamlar bu sezon için resmi olarak açıklanmadı, ancak kesinlikle piyasa değerinin çok üzerinde. 

  • DİĞERLERİ

    Diğer tüm takımların gelirleri daha düşük seviyedeyken, Saputo Bologna'ya 3 milyon avro yatırıyor, Atalanta Lete'den 5 milyon avro gelir elde ediyor ve Cagliari ise Sardunya Bölgesi'nden 3,6 milyon avro gelir elde ediyor. 

    Diğer takımların listesi

    Torino - 2,35 milyon (Suzuki)

    Parma - 1,5 milyon (Prometeon)

    Udinese - 1,5 milyon (Friuli Venezia Giulia Bölgesi)

    Genoa - 1,2 milyon (Pulsee)

    Verona - 1 milyon (Aircash)

    Lecce - 1 milyon (Deghi)

    Como - 1 milyon (Uber)

    Pisa - 700 bin euro (Cetilar, ancak stadyumu da sponsorluyor). 

