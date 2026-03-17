Büyük transfer haberi yaklaşıyor! Said El Malas'ın ailesinin Premier Lig'den bir kulübe evet dediği iddia ediliyor

Aslında, bu genç oyuncunun yaz aylarında satılması durumunda Köln kulübü daha yüksek bir transfer ücreti elde edecek. Bild gazetesine göre Brighton, El Mala için teklifini "önemli ölçüde" artırmaya hazır. Söz konusu olan, Köln'ün 35 milyon avro artı primler alabileceği olası bir transfer modeli. Buna ek olarak, bir yeniden satış payı da söz konusu.

Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler'in yanı sıra, bir zamanlar İngiltere'de West Ham ile sözleşmesi olan yeni kadro planlayıcısı Tim Steidten de müzakerelere dahil. Brighton'ın "anlaşmayı hızlı bir şekilde sonuçlandırmak" istediği söyleniyor.

El Mala için de Seagulls'a transfer olmak cazip bir seçenek. Beş yıllık sözleşme imzalaması ve toplamda 20 milyon euro maaş alması bekleniyor. Maç sayısına göre kademeli bir yapı sayesinde bu rakam daha da artabilir. Alman U21 milli takım oyuncusunun geleceği konusunda Brighton'ın elindeki bir diğer koz ise, Premier League'de 12. sırada yer alan kulübün, kardeşi Malek'i de kadrosuna katmak istemesi. Malek şu anda Köln'ün U21 takımında forma giyiyor. Diğer ilgilenen kulüplerin böyle bir niyeti yok.