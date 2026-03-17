Said El Mala'nın Premier League'e transferi görünüşe göre somutlaşıyor. Bild gazetesinin haberine göre, 1. FC Köln'ün forveti Brighton & Hove Albion'a transfer olmayı hedefliyor.
Büyük transfer haberi yaklaşıyor! Said El Malas'ın ailesinin Premier Lig'den bir kulübe evet dediği iddia ediliyor
Buna göre, oğulları Said (19) ve Malek (20)’in menajeri olarak görev yapan El Mala’nın ailesi, Brighton’a “transfer için yeşil ışık” yakmış.
Buna bağlı olarak, İngiliz kulüp ile FC arasında görüşmeler yeniden başlamış. Bu görüşmeler kış aylarında başarısızlıkla sonuçlanmıştı; o dönemde Köln kulübü, El Mala için 30 milyon avroluk bir teklifi reddetmişti.
Said El Mala'ya Brighton'da 20 milyon avroluk maaş teklif edildi
Aslında, bu genç oyuncunun yaz aylarında satılması durumunda Köln kulübü daha yüksek bir transfer ücreti elde edecek. Bild gazetesine göre Brighton, El Mala için teklifini "önemli ölçüde" artırmaya hazır. Söz konusu olan, Köln'ün 35 milyon avro artı primler alabileceği olası bir transfer modeli. Buna ek olarak, bir yeniden satış payı da söz konusu.
Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler'in yanı sıra, bir zamanlar İngiltere'de West Ham ile sözleşmesi olan yeni kadro planlayıcısı Tim Steidten de müzakerelere dahil. Brighton'ın "anlaşmayı hızlı bir şekilde sonuçlandırmak" istediği söyleniyor.
El Mala için de Seagulls'a transfer olmak cazip bir seçenek. Beş yıllık sözleşme imzalaması ve toplamda 20 milyon euro maaş alması bekleniyor. Maç sayısına göre kademeli bir yapı sayesinde bu rakam daha da artabilir. Alman U21 milli takım oyuncusunun geleceği konusunda Brighton'ın elindeki bir diğer koz ise, Premier League'de 12. sırada yer alan kulübün, kardeşi Malek'i de kadrosuna katmak istemesi. Malek şu anda Köln'ün U21 takımında forma giyiyor. Diğer ilgilenen kulüplerin böyle bir niyeti yok.
Said El Mala, 1. FC Köln ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı
El Mala, Köln'ün bu sezonki en parlak yıldızı ve Bundesliga'nın yükselen yıldızlarından biri. Hafta sonu, genç oyuncu HSV'ye karşı (1-1) sezonun dokuzuncu golünü attı. Buna ek olarak El Mala dört asist de yaptı. Bu rakamlar ve performanslar, onu çok aranan bir oyuncu haline getiriyor. Haftalardır başka kulüplerle adı anılıyor. Brighton'ın Premier Lig rakipleri Chelsea ve Newcastle United'ın yanı sıra, FC Barcelona ve Almanya'nın lideri Bayern Münih'e transfer olacağı da konuşuluyor.
El Mala, 2024 yılında 225.000 euroya Viktoria Köln'den FC'ye transfer oldu, ancak ilk olarak eski kulübünde bir yıl geçirdi. Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve Viktoria'nın yeniden satıştan yüzde on pay aldığını bildiriliyor.
Said El Malas'ın 1. FC Köln'deki istatistikleri
Maçlar 28 Gol 9 Asist 4