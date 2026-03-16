Real Madrid için büyük bir moral: Kylian Mbappé ve Jude Bellingham, Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kadroya geri döndü
Galactico takviyeleri kesinleşti
Kulüp, bu haberi sosyal medyadan doğruladı ve Mbappé ile Bellingham’ın yanı sıra kadroya geri dönen Álvaro Carreras’ın da yer aldığı maç kadrosunu açıkladı. Los Blancos, ilk maçta Federico Valverde’nin attığı üç gol sayesinde 3-0’lık rahat bir üstünlüğe sahip olsa da, Álvaro Arbeloa kilit oyuncularının yeniden kadroda yer almasından dolayı rahat bir nefes alacak.
Bellingham memleketine döndü
Nitekim Bellingham da Manchester deplasmanı için kadroya erken dahil edildi. İngiltere milli takım oyuncusu, Şubat ayı başından beri uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ve başlangıçta en az bir hafta daha tedavi sürecinde kalması bekleniyordu. Ancak iyileşme süreci hızlandı ve bu sayede planlanandan önce İngiltere'ye dönebildi. Carreras ise savunmaya çok ihtiyaç duyulan istikrarı katıyor ve muhtemelen Fran Garcia'nın yerine ilk 11'de yer alacak.
Kulüp ile milli takım arasındaki gerilim giderek artıyor
Olumlu haberlere rağmen, Mbappé'nin dönüşü kulüp, Fransa Futbol Federasyonu ve ticari devler arasında tırmanan bir gerginliğin ortasında gerçekleşiyor. Haberlere göre, Nike ve ticari baskılar, forvetin ABD'de oynanacak yaklaşan uluslararası hazırlık maçlarında forma giymesini isteme nedenleri arasında yer alıyor. Madrid, yıldız oyuncusunu diz sakatlığından bu kadar kısa bir süre sonra riske atmaktan anlaşılır bir şekilde çekiniyor, ancak FIFA kuralları gereği, Mbappé'nin City'ye karşı oynaması halinde milli takıma çağrılmasını engelleyemezler.
Arbeloa'nın takımı Etihad'ı susturmayı hedeflerken Madrid tam kadroyla sahaya çıkıyor
Mbappé ve Bellingham'ın ilk 11'de sahaya çıkacak kadar formda olup olmadığı henüz belli değil, ancak en olası senaryoya göre ikisi de Etihad Stadyumu'nda maça yedek kulübesinde başlayacak ve City dramatik bir geri dönüşe imza atmaya kalkışırsa oyuna girmeye hazır olacak. Şu an için, bu ikilinin kadroda yer alması bile, Avrupa'nın geri kalanına, Şampiyonlar Ligi'nin rekor şampiyonu takımın tam kadroya kavuştuğunu ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasının sonraki turlarında mücadeleye hazır olduğunu gösteren bir uyarı niteliğinde.
