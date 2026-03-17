Joan Laporta, Xavi ile yaşanan tartışmaya rağmen başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Lionel Messi'ye Barcelona'nın kapılarının 'her zaman açık' olduğunu açıkladı
Laporta'nın ezici zaferi
Laporta, 2031 yılına kadar Barcelona başkanlığına yeniden seçildi ve ikinci dönemine zemin hazırlayan ezici bir zafer elde etti. Laporta, kulüp üyelerinin kullandığı 48.480 oyun %68,18’ini alarak rakip aday Víctor Font’u geride bıraktı; bu sonuç, Blaugrana’yı stadyum yenileme süreci ve devam eden mali toparlanma sürecinde yönetmesi için kendisine güçlü bir yetki sağlıyor.
Bir efsaneye kapı hala açık
Zaferinin hemen ardından Laporta, herkesin dilinde olan konuyu ele aldı: Messi’nin olası dönüşü. Laporta, ESPN aracılığıyla TV3’e verdiği demeçte, “Leo, nasıl isterse o şekilde Barcelona ile bağlantılı olacak” dedi.
"O bir anma maçı ve bir heykel hak ediyor. Bu çok büyük bir anlam ifade eder. Stadyumda sadece Ladislao Kubala ve Johan Cruyff'un heykelleri var. Barça'nın kapıları, ne zaman isterse ona her zaman açık olacak, böylece bu kurumu güçlendirmeye ve ona ihtişam katmaya devam edebilecek."
Xavi'nin sabotaj iddialarına yanıt vermek
Başkanlık yarışı, büyük ölçüde eski Barça teknik direktörü Xavi’nin patlayıcı açıklamaları nedeniyle hiç de sakin geçmedi. Seçim kampanyası sırasında Xavi, Laporta’yı “yalancı” olarak nitelendirdi ve başkanın 2023’te Messi’nin Katalonya’ya olası dönüşünü aktif olarak engellediğini iddia etti. Ancak Laporta, ateşli bir tartışma ortamında bu iddiaları çürütmeye çalıştı ve efsanevi eski orta saha oyuncusunun artık rahatladığını ve teknik direktör olarak aile hayatı ile mesleki hayatını dengeleyemediğini öne sürdü.
Laporta, Messi'nin Inter Miami'ye katılma kararının yönetim kurulunun müdahalesinden ziyade tamamen oyuncunun kendi kararı olduğunu savundu. Laporta şunları söyledi: "O [Xavi], takımımızın Avrupa'da rekabetçi olamayacağını söyledi. Elindeki kadrodan sürekli memnun değildi. Messi'ye gelince, 2023'te sözleşmeyi Jorge Messi'ye gönderdim, kendisi çok kibardı. Mayıs ayında bana bunun mümkün olmadığını, burada çok fazla baskı altında kalacağını ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Ben de ona bunu saygıyla karşıladığımı söyledim."
"Hayatımızın en güzel yılları"
Başkan, seçim sonrası konuşmasını Barcelona taraftarlarına verdiği büyük bir sözle noktaladı ve son birkaç yılın zorluklarının sona ermek üzere olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca Spotify Camp Nou’nun tam kapasiteye dönmesi ve takımın La Liga’da liderlik koltuğunda oturmasıyla Laporta, kulübün 2000’lerin ortalarındaki ilk başarılı dönemine rakip olabilecek bir altın çağa girdiğine inanıyor.
"Taraftarların sevdiği şey olan şampiyonlukları kazanmak, ama aynı zamanda iyi oynamak. Ve görev süresinin ortasında stadyumu tamamlamak, çünkü bu kulübün finansal açıdan geleceğini garanti altına alırken, aynı zamanda sahada bir şov sergilemek için uygun bir mekan da sunuyor. Hayatımızın en güzel yılları bizi bekliyor," dedi Laporta, Mundo Deportivo'ya.
