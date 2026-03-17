Joan Laporta, Xavi ile yaşanan tartışmaya rağmen başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Lionel Messi'ye Barcelona'nın kapılarının 'her zaman açık' olduğunu açıkladı

Başkanlık yarışı, büyük ölçüde eski Barça teknik direktörü Xavi’nin patlayıcı açıklamaları nedeniyle hiç de sakin geçmedi. Seçim kampanyası sırasında Xavi, Laporta’yı “yalancı” olarak nitelendirdi ve başkanın 2023’te Messi’nin Katalonya’ya olası dönüşünü aktif olarak engellediğini iddia etti. Ancak Laporta, ateşli bir tartışma ortamında bu iddiaları çürütmeye çalıştı ve efsanevi eski orta saha oyuncusunun artık rahatladığını ve teknik direktör olarak aile hayatı ile mesleki hayatını dengeleyemediğini öne sürdü.

Laporta, Messi'nin Inter Miami'ye katılma kararının yönetim kurulunun müdahalesinden ziyade tamamen oyuncunun kendi kararı olduğunu savundu. Laporta şunları söyledi: "O [Xavi], takımımızın Avrupa'da rekabetçi olamayacağını söyledi. Elindeki kadrodan sürekli memnun değildi. Messi'ye gelince, 2023'te sözleşmeyi Jorge Messi'ye gönderdim, kendisi çok kibardı. Mayıs ayında bana bunun mümkün olmadığını, burada çok fazla baskı altında kalacağını ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Ben de ona bunu saygıyla karşıladığımı söyledim."