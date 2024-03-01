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Santiago Bernabeu'dan çok yıldız geçti, fakat bazıları da iz bırakamadı ve unutulmaya mahkum kaldı.
Siz sormadan girdik hayatınıza ama anlatmadık ne nedir. Anlatalım.
Derin rekabette yaşanan unutulmaz derbileri GOAL Türkiye ile hatırlayalım.
Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde forma giyen unutulmaz isimleri hemen hemen hepimiz sayabiliriz. Ama bir de ezbere sayamayacaklarımız var...
Siyah-Beyaz ve Sarı-Lacivert formayı sırtına geçiren futbolcuları mercek altına alalım.
İspanya'nın en köklü kulübü Barcelona aklımızda hep efsaneleri ile özleşir ancak bu galeride ünlü başarısızlıklara göz atacağız.
Dikkat: bu liste İtalya'nın iki dev kulübü Milan ve Inter arasındaki sıkı transferleri içerir.
GOAL Türkiye, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetindeki İlk derbisinde gol atan yıldızları derledi.
Ezeli rekabetin heyecanı yüksek, unutulmayan maçlarını detaylandıralım.
Geçmişe dönüp ülkemizde top koşturan Japon oyuncuları hatırladık.
Fransız yıldızın kısa süren, ancak derin izler bırakan Türkiye kariyerini detaylandıralım.
Sarı-lacivertli ekibin hocası, Süper Lig'in daha önce deneyimlemediği bir şeyi uyguluyor 👀
İşte 2022-23 sezonunun sonunda kulüplerinden serbest kalacak en iyi futbolcular...
Kosovalı futbolcu, beklenen patlamayı yapacağı ülkeye mi geldi? Göreceğiz.
Şubat 2007'de Buckingham Sarayı'nda Arsenal için unutulmaz bir gün yaşandı, ama neden oradaydılar?
Sarı-kırmızılı ekip, yıldızlarla dolu bir transfer dönemini noktalarken geleceğin yıldızını da kaptı.
Siyah-beyazlı ekipte oynama şansı bulan İngiliz oyunculara göz atalım.
Camavinga, Tchouameni, Pogba ve daha fazlası... Didier Deschamps'ın takımında, forma bulmak için savaşmak zorundalar.
Yedinci sezonuna giren Guardiola, Avrupa'daki son şansına doğru mu gidiyor?
UEFA, Avrupa takımlarının gözünün yaşına bakmamaya kararlı görünüyor.
Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de taraftarlarına futbol ziyafeti verdi.
Sarı-lacivertli ekip, Eskişehir'de karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken maçın içerisinde bolca hikâye vardı.
En iyi forma yarışında, hangi takım önde?
Dev mücadele öncesi son yılların unutulmaz Trabzonspor-Galatasaray derbilerini derledik.
Üç yıl önce Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından birisi olan Fildişili oyuncunun kariyeri raydan çıktı.
Trabzonspor, 2011/12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne Lille beraberliğiyle veda etmişti.
Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'ya kavuştu: Peki ya, diğer Brezilyalı futbolcuları ne yapmıştı?
Portekizli hocayla tartışmaya girmek mi? Muhtemelen aklı başında olan kimse bunu tercih etmez...