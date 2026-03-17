CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9
Emanuele Tramacere

Juventus, sözleşme uzatması için Vlahovic ile yeniden temasa geçti: İmza için ne eksik?

Juventus ile Dusan Vlahovic'in menajerleri arasında, Sırp forvetin sözleşmesinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla yeni görüşmeler yapıldı

Adım adım, görüşme görüşme. Juventus, kulüp içinde iki çok önemli transfer görüşmesini sürdürmeye devam ediyor; bu görüşmeler, hem çok önemli hem de tartışmalı olan ve birbirleriyle son derece bağlantılı iki oyuncunun sözleşmeuzatmalarıyla ilgili: Luciano Spalletti ve Dusan Vlahovic

Toskanalı teknik direktör için, aslında uzun zamandır beklenen sözleşme uzatması için sadece imzanın atılması gerektiği noktaya gelinmiş olsa da, Sırp forvet için durum, genel iyimserliğe rağmen, henüz kesinleşmiş değil. 

  • SPALLETTI İLE İLGİLİ

    Dikkate alınması ve vurgulanması gereken ilk husus, Luciano Spalletti’nin geleceğiyle yakından ilgilidir. Sırp forvet, teknik direktörle görüştükten sonra 30 Haziran'da sona erecek olan Juventus sözleşmesinin yenilenmesine sıcak baktı. Eski teknik direktör, ona sadece bu sezonun sonlarında değil, sözleşme uzatımına karar vermesi durumunda kulübün gelecekteki hamlelerinde de çok önemli bir rol oynayacağını teyit etti. Bu güven, Vlahovic'i Comolli ve Chiellini'nin teklifini dinlemeye ikna etti.

  • YENİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

    Il Bianconero'nun genel yayın yönetmeni Romeo Agresti'nin aktardığına göre, ayın başında gerçekleşen ilk görüşmenin ardından, son günlerde Vlahovic, ekibi ve Juventus yönetimi arasında bir anlaşmaya varılabilmesi için olasılıkları netleştirmek amacıyla başka doğrudan temaslar da gerçekleşti.

  • JUVENTUS'UN TEKLİFİ

    Juventus, oyuncuya her zaman şunu vurguladı: Eğer sözleşme yenilenirse, şu anda aldığı 12 milyon avroya yaklaşması bile söz konusu olamaz. Hatta kulüp, maaş tavanının Kenan Yıldız'ın imzaladığı sözleşmeyle 6 milyon avro + 1 milyon avro prim olarak belirlendiğini ve bu rakamın Sırp oyuncu için de ödenebilecek en yüksek tutar olacağını yineledi.

  • İmzalamak için ne eksik?

    Spalletti'nin durumunda sadece imzanın atılması kaldıysa da, Vlahovic ile aradaki mesafe hâlâ oldukça büyük. 

    Forvetin maaşının sabit kısmında bu kadar büyük bir indirimi kabul edeceğini varsayarsak, bunun karşılığında çevresine (aralarında babası da var) yüksek komisyonlar ve imza anında önemli bir bonus talep ediyor. 

  • VITALE ŞAMPİYONLARI

    Aslında aradaki mesafe hâlâ var, ancak Juventus'tan olumlu bir sonuç için büyük bir iyimserlik yayılmaya devam ediyor. Elbette, tüm ek mali talepleri karşılamak için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması hayati önem taşıyor ve kesinleşmiş olmalı. Hâlâ zaman ve marj var; bu sayede Vlahovic de sahadaki sonuçlar sayesinde kaderinin bir kısmını kendi elinde tutuyor.

