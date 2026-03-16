Neymar yine kadroda yok! Carlo Ancelotti, Brezilya ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarında Santos'un yıldızını kadroya almadı, ancak oyuncunun Dünya Kupası hayallerinin hâlâ devam ettiğini vurguladı

Forvet, sahalara döndüğünden bu yana zaman zaman parlak performanslar sergilese de, teknik yetenek tek başına mevcut kadroda yer almasını garantilemek için yeterli değil. Teknik ekip onu yakından takip ediyor ancak diz ameliyatının ardından geçen uzun iyileşme sürecinin ardından henüz zirveye ulaşmadığını düşünüyor. Eski Real Madrid teknik direktörü, hafta sonu Corinthians karşısında Neymar’ın 90 dakikalık performansının ardından gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu fiziksel bir değerlendirme. Teknik bir değerlendirme değil. Neymar topla çok iyi. Teknik ekip ve benim için, henüz potansiyelinin %100'üne ulaşmış değil. Potansiyelinin %100'üne ulaşmak için çalışması gerekiyor. Bu, benim ve önümüzdeki aylarda maçlarını izleyen ve izleyecek olan tüm ekibin görüşüdür."