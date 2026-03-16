Neymar yine kadroda yok! Carlo Ancelotti, Brezilya ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarında Santos'un yıldızını kadroya almadı, ancak oyuncunun Dünya Kupası hayallerinin hâlâ devam ettiğini vurguladı
Fiziksel sorunlar, hemen geri dönüşü engelliyor
Ancelotti, 26 ve 31 Mart tarihlerinde oynanacak maçların kadrosuna bu forveti dahil etmeyecek. Bu kadro seçimi, 2026 Dünya Kupası için kesin kadro açıklanmadan önce Selecao’nun son deneme fırsatını oluşturuyor. Karar hakkında konuşan teknik direktör şöyle açıkladı: “Neymar da Dünya Kupası’nda yer alabilir. Bir sonraki Dünya Kupası’na yüzde 100 formda gelebilirse, kadroda yer alabilir. Neden şu anda bu listede yok? Çünkü %100 formda değil. Şu anda %100 formda oyunculara ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi, nihai kadro için durum farklı. Neymar çalışmaya ve oynamaya devam etmeli, iyi bir fiziksel kondisyonda kalitesini göstermeli."
Yetenekten çok fiziksel özelliklere öncelik veriliyor
Forvet, sahalara döndüğünden bu yana zaman zaman parlak performanslar sergilese de, teknik yetenek tek başına mevcut kadroda yer almasını garantilemek için yeterli değil. Teknik ekip onu yakından takip ediyor ancak diz ameliyatının ardından geçen uzun iyileşme sürecinin ardından henüz zirveye ulaşmadığını düşünüyor. Eski Real Madrid teknik direktörü, hafta sonu Corinthians karşısında Neymar’ın 90 dakikalık performansının ardından gerekçesini şöyle açıkladı: “Bu fiziksel bir değerlendirme. Teknik bir değerlendirme değil. Neymar topla çok iyi. Teknik ekip ve benim için, henüz potansiyelinin %100'üne ulaşmış değil. Potansiyelinin %100'üne ulaşmak için çalışması gerekiyor. Bu, benim ve önümüzdeki aylarda maçlarını izleyen ve izleyecek olan tüm ekibin görüşüdür."
Son dönemdeki performanslar mercek altında
Brezilya Serie A'daki performansı yakından takip ediliyor. Diz ameliyatı nedeniyle üç maçı kaçıran oyuncu, Vasco da Gama karşısında ligdeki ilk maçına çıktı; 2-1 galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve iki gol attı. Fiziksel durumunu değerlendirmek isteyen teknik direktör, Mirassol ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçı izlemek için seyahat etti, ancak forvet kadroda yer almadı. Ardından Corinthians ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta tekrar takımının kaptanlığını yaptı. Yardımcı antrenörler Mino Fulco ve Francesco Mauri'nin izlediği maçta gol tehdidi çok azdı, ancak takımının tek golüne asist yapmayı başardı.
Turnuvaya son geri sayım
Hazırlıklar son düzlüğe girerken, takımın ruhu olan oyuncunun, uluslararası futbolun zorlu koşullarına hâlâ ayak uydurabileceğini kanıtlaması yönündeki baskı giderek artıyor. Mart ayında Boston ve Orlando’da oynanacak hazırlık maçlarının ardından, Güney Amerika’nın devleri Rio de Janeiro’da Panama ile karşılaşacak ve Haziran ayında Mısır’la oynayacakları son hazırlık maçıyla hazırlık sürecini tamamlayacak. Ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu için kapı hâlâ açık, ancak fırsat penceresi hızla kapanıyor.
