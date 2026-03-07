Trabzonspor başkanı, 43 milyon sterlinlik Andre Onana transferini reddettiği için Manchester United transfer sorunu ile karşı karşıya kaldı

Gunebakis'e konuşan Trabzonspor başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, iki kulüp arasındaki mali fark konusunda açık sözlüydü. Premier Lig devlerinin verdiği rakamların, Türk kulübünün yaz transfer dönemi öncesindeki bütçe gerçekleriyle uyuşmadığını açıkça belirtti.

"Manchester United'ın Andre Onana'yı satın almak için teklif ettiği rakam 45-50 milyon euro (39-43 milyon sterlin) aralığında olduğundan, başkanımız Trabzonspor'un gerçeklerine uygun olarak topluma samimi bir şekilde bilgi verdi" dedi Kafkas. "Bu bilginin Onana'yı hiç etkilediğini sanmıyorum. Çünkü Onana'nın düşüncesi, İngiltere olmazsa Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediği yönünde."

Trabzonspor yönetimi, oyuncunun yeteneklerini takdir ettiklerini, ancak Old Trafford'un şu anki fiyat talebinin kendileri için ulaşılamaz olduğunu belirtti. Kafkas, "Ailesi de aynı şekilde düşünüyor. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini açıklamak istedi. Ancak koşullar değişirse, durum da değişir" diye ekledi.