Trabzonspor başkanı, 43 milyon sterlinlik Andre Onana transferini reddettiği için Manchester United transfer sorunu ile karşı karşıya kaldı
Onana itibarını yeniden inşa ediyor
Bir dizi tutarsız performans ve bir dizi felaketle sonuçlanan hatalar, United'ı yaz aylarında yeni bir kaleci transfer etmek için transfer pazarına geri dönmeye zorladı. 29 yaşındaki oyuncu, sonunda Royal Antwerp'ten 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Senne Lammens ile ilk 11'deki yerini kaybetti. Onana, bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkarak itibarını bir ölçüde geri kazanmış olsa da, Süper Lig ekibi, United'ın şu anki transfer bedelini kabul etmediklerini resmi olarak açıkladı.
Trabzonspor kalıcı transferi reddetti
Gunebakis'e konuşan Trabzonspor başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, iki kulüp arasındaki mali fark konusunda açık sözlüydü. Premier Lig devlerinin verdiği rakamların, Türk kulübünün yaz transfer dönemi öncesindeki bütçe gerçekleriyle uyuşmadığını açıkça belirtti.
"Manchester United'ın Andre Onana'yı satın almak için teklif ettiği rakam 45-50 milyon euro (39-43 milyon sterlin) aralığında olduğundan, başkanımız Trabzonspor'un gerçeklerine uygun olarak topluma samimi bir şekilde bilgi verdi" dedi Kafkas. "Bu bilginin Onana'yı hiç etkilediğini sanmıyorum. Çünkü Onana'nın düşüncesi, İngiltere olmazsa Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediği yönünde."
Trabzonspor yönetimi, oyuncunun yeteneklerini takdir ettiklerini, ancak Old Trafford'un şu anki fiyat talebinin kendileri için ulaşılamaz olduğunu belirtti. Kafkas, "Ailesi de aynı şekilde düşünüyor. Başkan da Trabzonspor'un gerçeklerini açıklamak istedi. Ancak koşullar değişirse, durum da değişir" diye ekledi.
Trabzonspor teknik direktörü kararını verdi
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke de bu duruma ilişkin görüşlerini dile getirerek, Onana'nın bir sonraki adımının belirsizliğine rağmen profesyonelliğini övdü. Teknik direktör, bir dizi yüksek profilli hatanın ardından United'da "yerini kaybetmesi" ve Old Trafford'daki yerini kaybetmesine nedenolan kalecinin direncini vurguladı.
Tekke şöyle açıkladı: "Onana bize kiralık olarak geldi. İyi oynamadığı maçlar oldu. İyi oynadığı birçok maç da oldu. Onana'nın sadece performansı değil, karakteri açısından da pozitifliği beni çok memnun ediyor. Dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer oldun ve sorunlar yaşadın. Burada kendini çok rahat hissediyor."
Gelecek ne getirecek?
Son raporlara göre Onana, United'daki kariyerinden vazgeçmedi ve gelecek sezon 1 numaralı pozisyon için mücadele etmeye hazır. Ancak, Lammens şu anda bu pozisyonu elinde tuttuğu için, ilk 11'e geri dönüş yolu kapalı kalıyor ve 43 milyon sterlinlik oyuncunun kariyeri, önemli bir yaz öncesinde bir dönüm noktasında bulunuyor.
