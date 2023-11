Recensioni Novibet: opinioni e caratterestiche dei servizi proposti

Novibet è un portale di betting e casinò online fondato nel 2010 e avente sede legale a Malta. In Italia opera con concessione numero 15464 rilasciata dall'Autorità delle Dogane e dei Monopoli. Il vaglio dell'ADM assicura che i giochi proposti sono ritenuti legali e autorizzati in quanto conformi alla legge italiana in materia di gioco online.

In questa guida forniremo una recensione completa dell'operatore, a partire dall'aspetto del sito alla procedura di apertura conto e connessi bonus di benvenuto, per poi approfondire la sezione scommesse in particolare, i metodi di pagamento accettati, il servizio clienti, l'app per dispositivi mobili e così via. Introdurremo, invece, solo brevemente l'offerta di giochi casinò del sito.

Panoramica Sito Novibet.it

Il sito italiano di Novibet riprende diversi toni di grigio e talvolta di verde acqua mentre il logo è costituito da una scritta del nome del bookmaker bianca su sfondo grigio. Il menu principale che si apre nella homepage del sito vede le seguenti categorie:

Home

Scommesse

Live

Slot

Platinum Games

Casino Live

Virtuali

Ippica

Blog

Promozioni

App

Ciascuna di queste categorie, ad accezione della prima, apre delle sotto categorie che permettono una fluida navigazione all'interno del sito.

In questa sede, ci focalizzeremo ad analizzare l'offerta scommesse & live di Novibet, nonché le promozioni riservate ai nuovi utenti iscritti. Anzi, iniziamo proprio da qui.

Recensione Bonus di benvenuto Novibet

Novibet, così come altri concorrenti sullo stesso mercato, offre una serie di promo riservate ai giocatori che per la prima volta aprono un conto gioco sul loro sito e si registrano su Novibet. La piattaforma rende disponibili promozioni di benvenuto per le scommesse sportive ma anche per i giochi da casinò, tra cui il giocatore che può scegliere.

Di particolare effetto è il fatto che Novibet offre una promo alla registrazione (qualsiasi sia il bonus prescelto e quindi il codice promozionale Novibet utilizzato) e una a scelta tra gli altri bonus disponibili sia per le scommesse sportive che per il casinò.

Bonus Registrazione senza deposito Novibet: il nostro parere

Si tratta di un'offerta che viene erogata ai nuovi clienti che abbiano completato la verifica della propria identità dopo la creazione del conto gioco. Questa è una procedura comune a tutti gli operatori autorizzati che, per operare nel rispetto della legge italiana, devono assicurarsi che i giocatori che utilizzano i loro servizi di gioco online siano maggiorenni. Inoltre, sarà necessario utilizzare un codice promozionale per il riscatto.

È possibile ottenerlo prima di depositare alcun importo sul nuovo conto. Nota: per riscattarlo dovrai giocarlo secondo i termini stabiliti.

Il bonus registrazione Novibet consiste in un fun bonus di 20€ utilizzabile per piazzare scommesse multiple di minimo 3 eventi con quota per singolo evento non inferiore a 1.75. Il wagering per questo bonus è di 3, il che vuol dire che prima di essere trasformato in real bonus, il fun bonus dovrà essere giocato tre volte entro 7 giorni.

Bonus deposito Novibet: la nostra opinione

Come anticipato, questo bookmaker offre due bonus cumulabili: uno all'atto della verifica del conto e uno al deposito. Per riscattare questo bonus deposito è necessario effettuare la prima ricarica qualificante sul nuovo conto gioco entro 7 giorni dall'apertura dell'account.

Bonus alla prima ricarica Novibet 200 Fun Bonus - 50% primo deposito fino a 200€ Wagering x5 Scommesse e quote multiple (pre-match, live e miste) con minimo 3 eventi con quote si almeno 2.00 per singolo evento Scadenza Bonus 10 giorni Real bonus ottenibile* 55€

Occorre menzionare che il bonus non è utilizzabile per scommesse sistemiche e che una volta che il bonus sarà convertito in Bonus Reale, dovrà essere giocato almeno una volta. Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni dell'operatore, rimandiamo i nostri lettori a consultare il sito dell'operatore Novibet.

Bonus Novibet a confronto con altre promo

Nelle recensioni Novibet abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Recensioni Palinsesto scommesse Novibet

Ma su quali discipline è possibile scommettere su Novibet? Qui di seguito, elencheremo gli sport coperti dall'operatore di scommesse online:

Calcio

Marcatori

Tennis

Pallacanestro

Pallavolo

Motociclismo

Baseball

Floorball

Football americano

Football australiano

Freccette

Rugby

Cricket

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pugilato

Spettacolo

Tennistavolo

I mercati calcio su cui è possibile scommettere sono numerosi e includono oltre 370 opzioni diverse con quote per ciascuna possibile selezione.

Abbiamo analizzato e confrontato l'offerta sport di questa piattaforma con quella di altri siti ADM e siamo giunti alla conclusione che le opzioni di scommessa messe a disposizione da Novibet non meritano nè infamia nè lode. L'operatore copre tutte le principali discipline sportive, anche se riteniamo che non proponga proprio la soluzione più completa. Tuttavia, potrebbe essere l'ideale per quegli utenti che scommettono su sport tipici.

Scommesse Live su Novibet

Su alcune di queste discipline è possibile piazzare scommesse Live, ovvero in tempo reale. In questo caso, le quote si aggiorneranno man mano che l'evento si svolgerà, permettendo piazzamenti durante tutto il corso della competizione sportiva stessa. Le discipline coinvolte includono:

Calcio

Tennis

Pallacanestro

Baseball

Freccette

Tennistavolo

Mercati e quote Novibet

Il numero di mercati offerti da Novibet non è scarso ma nemmeno eccessivo. Per una partita della Serie A, ad esempio, vengono proposte oltre 400 tipologie di scommesse. È inoltre possibile scommettere in Multibet e Multilive e sono sempre consultabili i calendari delle partite così come le statistiche. Per quanto riguarda le tipologie di giocate, si possono piazzare scommesse

Singole (composte da un solo evento)

(composte da un solo evento) Multiple (composte da 2 o più eventi, fino ad un massimo di 30)

(composte da 2 o più eventi, fino ad un massimo di 30) Sistema (composte da tutte le combinazioni di scommessa).

Se invece si categorizza la scommessa in base al momento in cui viene piazzata, possiamo distinguere:

Pre-match (la scommessa può essere piazzata prima della partita)

(la scommessa può essere piazzata prima della partita) Live (la scommessa può essere piazzata durante la partita)

(la scommessa può essere piazzata durante la partita) Ante-post (oggetto della scommessa è il pronostico del vincitore di un torneo, di una coppia, di un campionato).

Il resto dell'offerta Novibet

L'offerta di giochi di intrattenimento Novibet non si limita alle scommesse - sportive, live, ippica, virtuali -, ma abbraccia anche i giochi più popolari del casinò: dai jackpot alle slot, dalla roulette al blackjack, passando per videopoker, giochi da tavolo e casinò live.

Di conseguenza, anche le offerte e le promozioni relative a queste altre categorie di giochi è variegata e può essere consultata direttamente sul sito dell'operatore stesso.

Recensione Strumenti di pagamento accettati su Novibet

Come ogni bookmaker che si rispetti, anche Novibet lascia al giocatore la possibilità di utilizzare il metodo di pagamento che preferisce. Le opzioni per le operazioni di ricarica e prelievo sono brevemente riassunte nella tabella seguente:

Metodo di pagamento Depositi Prelievi Carte di Credito ✔ ✔ PayPal, Skrill, Neteller ✔ ✔ Paysafecard ✔ Scratch card ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ Voucher ✔

Per effettuare le operazioni di deposito e prelievo, l'utente dovrà effettuare l'autenticazione sul sito tramite utilizzo delle credenziali per il login, e poi accedere alla relativa sezione dall'area "Dettaglio Conto".

Riteniamo utile specificare che potrebbero essere previsti dei limiti all'ammontare massimo depositabile e/o prelevabile a seconda delle impostazioni del conto gioco e del regolamento dell'operatore. Tutte le operazioni, tuttavia, avvengono in assoluta sicurezza per gli utenti. La presenza della licenza ADM, infatti, garantisce il rispetto di alcuni requisiti vincolanti in tema di affidabilità, trasparenza e sicurezza nelle transazioni. Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, rimandiamo al sito Novibet.it.

Recensione Blog Novibet

La sezione Blog di Novibet contiene notizie relative a scommesse e casinò, nonché del brand stesso. Il blog offre ai giocatori la possibilità di accedere a guide su come piazzare scommesse e a suggerimenti sulle stesse, alle statistiche e ai termini tecnici di ciascuno degli sport coperti. Le discipline sportive su cui si incentra il blog includono calcio, basket, formula 1, tennis, pallavolo e ciclismo. In questa sezione, inoltre, è possible consultare un glossario contenente i termini "tecnici" relativi alle scommesse. Questo permette anche agli scommettitori alle prime armi di essere ben informati prima di piazzare una scommessa.

Nel corso della nostra recensione abbiamo consultato le risorse disponibili e possiamo concludere che costituiscono una solida base per giocatori sia principianti che esperti che desiderano approfondire la propria conoscenza di determinati sport per espandere il range delle proprie scommesse.

App mobile Novibet per le scommesse: la nostra recensione

Il sito di scommesse online Novibet non solo offre una vasta gamma di opzioni per divertirsi sul web, ma dispone anche di un'applicazione per dispositivi mobili. L'app per le scommesse Novibet è compatibile sia con dispositivi iOS che con quelli Android e pertanto tutti potranno scaricare facilmente l'app su smartphone per controllare quote, piazzare scommesse o giocare alle slot.

Ricordiamo ai nostri lettori che le app per scommesse non sono disponibili sul PlayStore e pertanto, qualora il giocatore disponesse di un dispositivo Android, potrà recarsi sul sito Novibet per scaricare l'app. In ogni caso, si tratta di un sito autorizzato ADM, quindi autorizzato e legale.

Recensioni Assistenza clienti Novibet

Novibet offre aiuto a chiunque abbia domande o difficoltà con il proprio account di gioco, grazie alle opzioni di contatto del servizio di assistenza clienti operativo tutti i giorni dalle 8:00 alle 00:00.

È possibile infatti contattare il supporto Novibet:

Per email all'indirizzo support@novibet.it

Per telefono al numero +39 06 9674 1637

Per la procedura relativa alla verifica dell'identità (necessaria per attivare un nuovo account di gioco) è possibile contattare Novibet tramite:

Mail all'indirizzo documents@novibet.it

Posta all'indirizzo Novibet, Oratory Street, Naxxar - Malta

Domande Frequenti

Come chiudere un conto Novibet?

Il Cliente che intende chiudere il conto gioco deve inviare una richiesta scritta a Novibet, accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, e inviata tramite email sottoscritta con firma elettronica all'indirizzo support@novibet.it o per mezzo raccomandata.

Ci sono altre promozioni per i clienti Novibet?

Sì, Novibet riserva diverse offerte sia ai nuovi clienti che a quelli già acquisiti. Le promo disponibili sono riscattabili sia per l'area scommesse che per quella dei giochi da casinò. Tutte le promozioni attive sono consultabili sul sito novibet.it.

Perché è necessario verificare l'identità dopo la registrazione su Novibet?

La verifica è una procedura necessaria ad appurare che i minori non abbiamo accesso al gioco d'azzardo o alle scommesse online. Secondo la legge italiana, il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Inoltre, l'operatore che eroga offerte di benvenuto può effettuare verifiche aggiuntive ad assicurarsi che i giocatori non abusino delle stesse mediante l'utilizzo di account diversi per la stessa persona o nucleo familiare.