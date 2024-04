Pronostici Fiorentina – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per la vittoria contro gli emiliani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi partita di domenica 28 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra viola e neroverdi.

Reduce dalla pesante sconfitta in Coppa Italia, dove è stata sconfitta per 4 a 1 dall’Atalanta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ancora in corsa per un posto in Europa, ospita un Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza.

I nostri pronostici Fiorentina - Sassuolo

Il nostro pronostico Fiorentina - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.30 2.05 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 8.50 9.25 8.00 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 2.50 2.50 3.00

Come scommettere su Fiorentina - Sassuolo

Fresca eliminata dalla Coppa Italia e con in vista l’andata delle semifinali di Conference League contro il Club Brugge, la Fiorentina contro i neroverdi cercherà di trovare la vittoria numero 13 in campionato.

Probabili formazioni Fiorentina - Sassuolo

Per i pronostici Fiorentina – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Barak/Bonaventura, Sottil; Kouamè.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Barak/Bonaventura, Sottil; Kouamè. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Ceide; Pinamonti.

La Fiorentina vuole un posto in Europa

Ancora in corsa per un piazzamento almeno in Conference League, la squadra viola cercherà di passare il prima possibile in vantaggio contro un Sassuolo quasi all’ultima spiaggia. Dopo aver pareggiato per 3 a 3 contro il Milan, i neroverdi allenati da Davide Ballardini sono crollati in casa nello scontro diretto contro il Lecce e sono a un passo dalla Serie B. I pronostici Fiorentina - Sassuolo devono tener conto di questo aspetto.

Scommessa 1; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

I viola vogliono archiviare in fretta la sconfitta di Bergamo

La sconfitta contro l’Atalanta brucia parecchio, soprattutto perché arrivata nei minuti finali dell’incontro. I viola pregustavano la possibilità di giocare la loro seconda finale di Coppa Italia consecutiva ma sono stati ridimensionati da Scamacca e compagni. Contro il Sassuolo gli uomini allenati da Vincenzo Italiano cercheranno la vittoria numero 14 in campionato per dimenticare la brutta sconfitta contro i bergamaschi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 9,25 con Sisal

Andrea Belotti a caccia del secondo sigillo in maglia viola

Il numero 20 dei viola finora ha segnato solo un gol con la maglia della Fiorentina. Andrea Belotti gode della massima fiducia del suo allenatore che è sempre pronto a concedergli spazio. Contro la pericolante difesa del Sassuolo l’ex attaccante di Torino e Roma farà di tutto per segnare, e anche i pronostici Fiorentina - Sassuolo e le quote marcatore lo indicano come uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill