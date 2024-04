Pronostici Atalanta – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: viola leggermente favoriti per la qualificazione alla finale

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Fiorentina e l’analisi della partita prevista alle ore 21:00 di mercoledì 24 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bergamaschi e fiorentini, dopo Lazio – Juventus la seconda delle semifinali di Coppa Italia.

Andrà in scena a Bergamo la partita che decreterà l’altra squadra che approderà alla Finalissima prevista allo Stadio Olimpico di Roma il 15 maggio.

I nostri pronostici Atalanta – Fiorentina

Il nostro pronostico Atalanta - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Mario Pasalic marcatore nell’incontro 3.75 3.00 3.00 Risultato esatto 2-0 Atalanta 10.00 10.00 9.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.20

Come scommettere su Atalanta – Fiorentina: analisi match e pronostici

Entrambe semifinaliste in Europa League e Conference League, le formazioni allenate da Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano si giocano un posto in Finale. I bergamaschi sono reduci dalla trasferta di Monza, mentre i viola hanno vinto per 2 a 0 a Salerno, avvicinando sempre di più i campani alla Serie B.

Probabili formazioni Atalanta - Fiorentina

Per i pronostici Atalanta – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La costante Pasalic

Con 5 gol e 6 assist realizzati finora in stagione, il numero 8 dell’Atalanta Mario Pasalic è uno degli insostituibili di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista croato è il fulcro del centrocampo dell’Atalanta e in 4 occasioni è andato anche a segno in campionato. Autore di un gol anche in Europa League, a Mario Pasalic manca soltanto di segnare in Coppa Italia e i pronostici Atalanta – Fiorentina lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Mario Pasalic marcatore nell’incontro: 3,75 con bet365

L’Atalanta per tornare a vincere davanti al suo pubblico

I nerazzurri non vincono in casa dal lontano 14 marzo, quando si imposero per 2 a 1 contro lo Sporting Lisbona in occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Contro la viola i bergamaschi vogliono ritrovare la vittoria e, magari, l’accesso alla Finalissima di Roma.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atalanta: 10,00 con Sisal

Raggiungere la finale

Reduci dai trionfi europei, le due formazioni cercheranno di dare il massimo per cercare di conquistare la finale di Roma. Arrivate a questo punto della stagione, ogni dettaglio è importante per cercare di conquistare un posto in finale, e non è escluso che le due squadre spendano la prima frazione di gioco all’osservazione piuttosto che all’attacco. Come suggeriscono alcuni pronostici Atalanta - Fiorentina.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill