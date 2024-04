Pronostici Genoa – Lazio e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di venerdì 19 aprile ore 18:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra grifoni e biancocelesti, anticipo del venerdì che darà il via al 33esimo turno di Serie A.

In vista della semifinale di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia, in quest’anticipo la Lazio di Igor Tudor fa visita al Genoa di Alberto Gilardino.

I nostri pronostici Genoa – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.37 2.40 2.30 Risultato esatto 2-2 17.00 18.00 15.00 Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro 4.00 3.00 2.87

Ulteriori quote, pronostici Genoa - Lazio e mercati sono consultabili sui potali ufficiali dei siti di scommesse. In più utili info sul mondo del betting possono essere trovare visitando

la nostra pagina con un confronto dei migliori siti di scommesse con registrazione SPID

la nostra guida al codice promozionale Bwin alla registrazione o deposito, welcome bonus e tanto altro.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Genoa – Lazio: analisi match e pronostici

Reduce da 4 risultati utili consecutivi, il Genoa ospita una Lazio ancora in corsa per un posto in Europa.

Probabili formazioni Genoa - Lazio

Per i pronostici Genoa – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2) : Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui.

: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui. LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Rovella, Marusic; Isaksen, Pedro; Castellanos.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio vuole un posto in Europa

Dopo aver superato per 4 a 1 una Salernitana ormai retrocessa, la Lazio in casa del Genoa è a caccia di punti importanti per conquistare la zona Europa. Gli uomini di Igor Tudor proveranno a passare subito in vantaggio. Il Genoa dal canto suo, praticamente già salvo, potrebbe voler mantenere un’imbattibilità casalinga che va avanti da oltre un mese non rendendola semplice ai capitolini. I pronostici Genoa – Lazio prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,37 con bet365

Il Genoa vuole l’ennesimo risultato utile

Il Genoa quest’anno si è dimostrato abbastanza ostico per le romane, che contro la squadra di Gilardino hanno sempre perso. I grifoni cercheranno di fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote dei biancocelesti provando a conquistare l’ennesimo risultato positivo a Marassi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 18,00 con Sisal

Albert Gudmundsson è a caccia della quattordicesima rete

Il numero 11 del Genoa finora ha segnato 13 gol in campionato. Niente male per un centrocampista alla sua seconda stagione in Serie A. Determinante in più di un’occasione, il classe ’97 figlio d’arte ha tolto più di una volta le castagne dal fuoco ai rossoblu. Con la piena fiducia del suo allenatore, Albert Gudmundsson, a detta dei pronostici Genoa - Lazio e secondo le quote marcatore del match, è indicato essere uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro: 2,87 con William Hill