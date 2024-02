In questo articolo è possibile confrontare in antepost le quote vincente Euro 2024 e consultare consigli e pronostici degli esperti per l'evento.

La nazionale francese e quella inglese, secondo le quote vincente Euro 2024 dei bookmaker online, sono le principali candidate alla vittoria finale dei Campionati Europei che si terranno in Germania la prossima estate, seguiti a stretto giro dai tedeschi padroni di casa e poi da Spagna e Portogallo.

Non calano le quotazioni di Francia e Inghilterra. Entrambe le formazioni – a detta degli esperti – sono le candidate principali alla vittoria dei prossimi Campionati Europei che si svolgeranno in Germania a partire dalla prossima estate. Distanti poco più di una spanna i tedeschi padroni di casa, che vorrebbero conquistare un trofeo che manca loro dal lontano 1996.

I nostri pronostici vincente Europei 2024 e confronto quote

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutte le quote vincente Euro 2024 in tempo reale e consultare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di visitare i siti ADM ufficiali degli operatori.

C'è grande attesa per i Campionati Europei di Calcio 2024 ed i bookmaker online hanno già pubblicato le loro quote antepost pronosticando la papabile vincitrice del torneo. Naturalmente tutto è in divenire e può cambiare rapidamente man man che ci si avvicina allo start della competizione. Oltre a scommettere in antepost, i giocatori hanno la possibilità sui migliori siti scommesse online in Italia di puntare anche su mercati più stravaganti che possono spaziare dal numero di corner ai cartellini rossi, da ribaltoni a miglior marcatore e così via.

Le Etoilles francesi

Con 7 vittorie e un pareggio, la nazionale transalpina, dopo il Portogallo, è stata la formazione che meglio si è comportata nelle qualificazioni per Euro 2024. Squadra traboccante di talenti, dalla sicurezza Mike Maignan tra i pali fino ad arrivare alla punta di diamante Kylian Mbappè, la formazione allenata da Didier Deschamps ha tutte le carte in regola per essere un osso duro per chiunque la incroci nel torneo che si svolgerà in Germania la prossima Estate. Con uno dei centrocampi più forti e completi al mondo, i blues cercheranno di vincere un campionato europeo che manca loro dal 2000. Proprio l’attuale tecnico dei galletti era il capitano della formazione che battè l’Italia in finale ormai 23 anni fa. L’ex centrocampista di Juve e Marsiglia, originario di Bayonne, dovrà essere capace di gestire la parata di stelle che allena, cercando di plasmare un gruppo che, se indirizzato e motivato al punto giusto, potenzialmente potrebbe dominare la scena continentale e intercontinentale dei prossimi anni. Ad ora risultano tra i favoriti dalle quote vincente Euro 2024.

Scommessa 1: Francia vincente 4.50 con bet365

Una nuova Golden Generation

Come i tifosi italiani ricorderanno, l’Inghilterra durante le qualificazioni si è dimostrata una delle nazionali più in forma di tutte. Ha letteralmente dominato il gruppo C, non venendo mai sconfitta e chiudendo il girone con 22 reti segnate e solo 4 subìte. Il merito di questa performance va sicuramente dato ai giocatori, ma anche e soprattutto all’allenatore. Gareth Southgate è stato capace di assemblare nel miglior modo possibile una generazione di giovani fenomeni, che hanno davanti a sé un futuro più che roseo. A parte la presenza di qualche veterano che comunque non va oltre i 33 anni (vedasi i vari Henderson, Trippier e Walker), la maggior parte dei giocatori della nazionale dei tre Leoni non supera i 26 anni. Con la presenza in formazione poi, di stelle già affermate del calibro di Jude Bellingham e Phil Foden, l’Inghilterra ha tutte le armi per poter fare bene in Germania. Quote vincente Euro 2024 e pronostici vedono la squadra di Southgate come una potenziale vincitrice della competizione.

Scommessa 2: Inghilterra vincente 5.00 con Sisal