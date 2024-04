Pronostici Milan – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match tra rossoneri e nerazzurri, derby di Milano che chiuderà, di fatto, il 33esimo turno di Serie A.

Primo match point per l’Inter, che con 14 punti di vantaggio e sei partite da giocare può chiudere aritmeticamente i conti già lunedì sera battendo il Milan.

I nostri pronostici Milan - Inter

Il nostro pronostico Milan - Inter bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.55 2.62 Risultato esatto 0-1 Inter 9.00 8.50 8.50 Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 2.37 2.50 2.30

Quote maggiorate Milan - Inter con Planetwin365

In occasione del big match di questo Monday Night, Planetwin365 offre una promo quote maggiorate Milan - Inter per scommettere sul derby di Milano. Per aderire a questa iniziativa occorre essere nuovi utenti e registrarsi per la prima volta al sito di scommesse sportive online utilizzando il link affiliato che si può trovare in questa pagina. Anche facendo click sull'immagine qui sopra. Dopo di ché basterà versare almeno 20€ e scommettere in singola pre-match (puntata max 10€) sul mercato Multigol 1-5GLS del derby. In questo modo i giocatori potranno approfittare di una quota maggiorata Planetwin365 a 5.00 anziché 1.06.

In caso di scommessa vincente, l'utente ottiene una vincita reale relativa alla quota ordinaria, e un bonus calcolato in relazione alla quota maggiorata Milan - Inter. In caso di scommessa perdente, invece, si ottiene un rimborso pari alla giocata effettuata fino ad un massimo di 10€. Il bonus scommesse ottenuto è un Fun Bonus con requisiti pari a 2 da soddisfare su singole o multiple (quota min. 1.50) entro 5 giorni dall'accredito. Ulteriori info sono disponibili sul portale ufficiale dell'operatore.

Come scommettere su Milan – Inter: analisi match e pronostici

Dopo essere uscito mestamente contro la Roma ai quarti di finale di Europa League, il Milan è chiamato a una prova d’orgoglio per impedire ai cugini nerazzurri di vincere il loro ventesimo scudetto nel derby. Gli uomini allenati da Stefano Pioli faranno di tutto per cercare di rimandare la festa degli uomini di Inzaghi.

Probabili formazioni Milan - Inter

Per i pronostici Milan – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Primo match point

Una vittoria nel derby potrebbe voler dire scudetto. Il peggior incubo per i tifosi milanisti, il più grande sogno per quelli nerazzurri. Protagonisti di una stagione sontuosa, gli uomini allenati da Simone Inzaghi potrebbero mettere il punto esclamativo vincendo il derby di Milano e conquistando la loro seconda stella davanti ai cugini rossoneri. Difficile elaborare dei pronostici Milan - Inter esatti, sarà indubbiamente una partita ad alta intensità.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con bet365

La seconda stella nel Derby

Il pareggio per 2 a 2 contro il Cagliari ha complicato un po’ i piani dei nerazzurri, ora “costretti” a vincere per conquistare il loro ventesimo scudetto. Consapevoli di essere ad un passo dalla storia, i giocatori dell’Inter faranno di tutto per raggiungere questo storico traguardo.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Inter: 8,50 con Sisal

Cuore di capitano

Arrivato finora a 23 reti in campionato, è da qualche giornata ormai che il numero 10 nerazzurro non trova la via del gol. Tutti i tifosi nerazzurri sperano che il loro capitano si sia risparmiato finora per scatenarsi nel derby e regalare loro la seconda stella. Viste le premesse, i pronostici Milan – Inter indicano Lautaro Martinez come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill