Pronostici Salernitana – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: Fiorentina favorita per la vittoria in trasferta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi match ore 18:00 di domenica 21 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra granata e viola, partita valida per il 33esimo turno di Serie A.

Una Salernitana che mantiene il suo posto in Serie A soltanto grazie alla matematica ospita la formazione viola reduce dalla vittoria nei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen.

I nostri pronostici Salernitana – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 1.61 Risultato esatto 0-3 Fiorentina 12.00 15.00 12.00 Nicolas Gonzalez marcatore nell’incontro 2.60 2.50 2.75

Come scommettere su Salernitana – Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo l’ennesima sconfitta, la numero 21 in campionato, i granata ospitano una Fiorentina proiettata verso un posto in Europa per la prossima stagione. Con un calendario che li vedrà impegnati nelle prossime giornate contro Frosinone, Atalanta, Juventus, Verona e Milan, gli uomini allenati da Stefano Colantuono faranno di tutto per salutare la massima serie con dignità.

Probabili formazioni Salernitana - Fiorentina

Per i pronostici Salernitana – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Pirola, Manolas, Bradaric; Gomis, Maggiore; Candreva, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Bonaventura/Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Koaumé; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Fiorentina per continuare la rincorsa all’Europa

Contro una Salernitana destinata ormai alla Serie B, la Fiorentina cercherà di avvicinarsi il più possibile al settimo posto provando a passare subito in vantaggio contro i campani. Un successo porterebbe i viola al ridosso del Napoli, in vista della partita contro i partenopei prevista per il 19 maggio che potrebbe diventare, a tutti gli effetti, uno spareggio per un posto in Europa. I pronostici Salernitana - Fiorentina danno come favorita la squadra in trasferta.

Scommessa 1; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Tornare a vincere in campionato

Nel girone di ritorno di questo campionato, la Fiorentina ha guadagnato soltanto 11 punti in 12 match. Con l’ultimo successo dei viola datato addirittura 26 febbraio, quando gli uomini di Italiano si imposero per 2 a 1 contro la Lazio, contro la Salernitana la Fiorentina cercherà la vittoria numero 13 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Fiorentina: 15,00 con Sisal

Il momento d’oro di Nico Gonzalez

Con un suo gol all’alba dei supplementari, Nico Gonzalez ha spianato la strada alla Fiorentina verso il successo contro il Viktoria Plzen. La gara è poi terminata per 2 a 0 per i viola grazie anche al sigillo di Cristiano Biraghi, permettendo ai gigliati di conquistare la loro seconda semifinale di Conference League consecutiva. Visto il periodo di forma l’attaccante argentino, secondo i pronostici Salernitana – Fiorentina, è indicato essere uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Nicolas Gonzalez marcatore nell’incontro: 2,75 con William Hill