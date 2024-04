Pronostici Juventus – Milan e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Milan, quote dei bookmakers e analisi match di sabato 27 aprile ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra bianconeri e rossoneri, partita valida per il 34esimo turno di Serie A.

Dopo la bruciante sconfitta nel derby che ha regalato il ventesimo scudetto agli eterni rivali dell’Inter, il Milan è chiamato a giocare un altro difficile match a Torino contro la Juventus.

I nostri pronostici Juventus – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 2-1 Juventus 9.00 9.25 8.50 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.40 2.25 2.30

Quote maggiorate Juventus - Milan con LeoVegas

Per il big match di sabato alle 18:00, LeoVegas mette a disposizione una promo quote maggiorate Juventus - Milan per i nuovi clienti che si registrano al portale. Si tratta di un'offerta cumulabile al bonus benvenuto che permette di scommettere sul mercato Juventus o Milan vincente a quota 5.00. Per usufruire dell'iniziativa occorre aprire per la prima volta un conto di gioco sul sito del bookmaker utilizzando il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando sul banner qui sopra). Dopo di ché basterà giocare una singola pre-match su Juve o Milan vincente puntando un massimo di 20€.

In caso di scommessa vincente, l'utente ottiene una vincita accreditata come denaro reale sul proprio conto. A questa promo si aggiunge anche il tradizionale welcome bonus LeoVegas in quanto le due promozioni sono cumulabili. Ulteriori termini e condizioni sono disponibili sul portale ufficiale.

Come scommettere su Juventus – Milan: analisi match e pronostici

Reduci dal deludente pareggio contro il Cagliari, contro il Milan i bianconeri sono chiamati ad una prova d’orgoglio davanti al loro pubblico. Contro i rossoneri gli uomini allenati da Max Allegri cercheranno la loro vittoria numero 19 in campionato.

Probabili formazioni Juventus - Milan

Per i pronostici Juventus – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Tomori, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe in corsa per un posto in Champions

Nella partita d’andata, il match fu deciso da un gol di Manuel Locatelli. Un girone di ritorno dopo, le motivazioni sono completamente diverse, con entrambe le squadre che tenteranno di raddrizzare una stagione così così con un piazzamento in Champions League. Viste le premesse, i pronostici Juventus – Milan prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La Juventus per insidiare il secondo posto ai rossoneri

A 5 match dal termine di un campionato dominato dall’Inter, con una vittoria la Juventus potrebbe provare a portarsi a ridosso dei rossoneri per tentare di soffiar via loro il secondo posto. Gli uomini allenati da Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta nel derby che ha regalato lo scudetto ai rivali nerazzurri, arriveranno allo Stadium senza gli squalificati Calabria e Theo Hernandez.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Juventus: 15,00 con Sisal

Trovare la 17esima rete

Una sua rete contro il Cagliari ha dato il via alla rimonta della Juventus culminata poi con la sfortunata autorete di Alberto Dossena che ha fissato il risultato sul 2 a 2 all’Unipol Domus. Dusan Vlahovic è probabilmente l’unica nota positiva di questo finale di stagione dei bianconeri e contro il Milan cercherà la sua rete numero 17 in campionato. I pronostici Juventus - Milan indicano il calciatore serbo come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,75 con William Hill