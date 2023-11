Recensioni Unibet: panoramica e analisi dei servizi del bookmaker

Unibet fa parte del Gruppo Kindred, una delle maggiori aziende di gioco d'azzardo online al mondo. L'azienda opera in Italia mediante concessione numero 15228. Questo fa del brand un sito legale e affidabile, in quando certificato e autorizzato da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È quindi possibile scommettere e giocare ai giochi di casinò Unibe in tutta sicurezza ed entrare a far parte del mondo Unibet è altrettanto semplice.

In questa recensione forniremo una panoramica del sito e tratteremo temi come le promozioni di benvenuto riservate ai nuovi utenti. Analizzeremo l'offerta per le scommesse sportive in dettaglio e parleremo degli strumenti di pagamento accettati da questo operatore. Passeremo poi alla rassegna l'app mobile Unibet e l'impeccabile esperienza del servizio clienti offerto dall'operatore di scommesse online.

Opinoni sul sito Unibet.it

Il sito unibet si contraddistingue per la presenza predominante del colore verde. Mentre il logo è rappresentato dalla lettera U in nero con un punto color verde, la scritta per esteso è di colore bianco su sfondo verde. La homepage presenta una barra del menu che categorizza l'offerta del bookmaker in:

Scommesse

Casinò e Slot

Casinò Live

Alla destra della stessa barra, sono presenti dei collegamenti rapidi a Blog, Applicazioni, Bonus e Promozioni.

Nella sezione footer, invece, sono presenti delle descrizioni e dei collegamenti alle offerte di giochi online dell'operatore, nonché i riferimenti al sito stesso e alla licenza ADM.

Seppur in questa recensione non analizziamo nel dettaglio la sezione dedicata ai giochi da casinò offerti da questo bookmaker, riteniamo utile specificare che l'operatore Unibet offre un'interessante sezione di giochi live e slot machine: le opzioni disponibili includono una ricca selezione di slot machine ma anche di giochi come la roulette, il poker, il baccarat,

Recensione Bonus di benvenuto Unibet

Come la maggior parte dei siti di gioco a distanza, anche Unibet offre delle promozioni di benvenuto ai giocatori maggiorenni che si registrano sulla sua piattaforma per la prima volta. Qui ci focalizzeremo sulla sezione sportiva dell'operatore.

Bonus Scommesse di €10 al primo deposito Unibet

In cosa consiste e chi ha diritto a partecipare a questa promo?

Il bonus per le scommesse di Unibet fa parte delle promo di benvenuto insieme al bonus per il casinò offerto dallo stesso operatore. Questo tipo di bonus è selezionabile in fase di iscrizione senza utilizzo del codice bonus Unibet.

Per parteciparvi, infatti, è sufficiente effettuare la registrazione per la prima volta, essere maggiorenni ed eseguire un deposito qualificante. Si applicano anche delle condizioni per riscattare il valore del bonus, in quanto questi non sono mai prelevabili così per come sono.

Per sbloccare il bonus, occorre effettuare un deposito di almeno 10€. Una volta assegnato, il bonus dovrà essere giocato almeno 8 volte su scommesse con quote pari ad almeno 1.40.

Caratteristica particolare di questo bonus è che può alternativamente essere riscattato anche effettuando giocate a Casino, Slot e Giochi (x 35) e al Live Casinò (x 40).

Per maggiori dettagli sui termini di partecipazione alla promo di benvenuto per le scommesse di Unibet si rimanda al sito dell'operatore stesso.

Bonus Unibet a confronto con altre promo

Nelle recensioni Unibet abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Altre promozioni Unibet - Invita un amico

Le offerte Unibet non si limitano alle solo promo di benvenuto per le scommesse o per il casinò. Al contrario, Unibet sa di fare bene il proprio lavoro e punta sul passaparola per accrescere il pool di clienti e giocatori.

Una delle promo offerte da parte di questo bookmaker consiste in un bonus referral, ovvero nell'ottenimento di un bonus qualora altri giocatori si registrino tramite un link specifico ottenibile all'interno della propria area personale.

Anche per questa promozione, come per tutti i bonus, sono previsti dei requisiti di puntata.

Recensione palinsesto scommesse Unibet

Passiamo ora alla rassegna l'offerta scommesse di questo operatore di giochi online. "Da giocatori a giocatori" è il motto di questa azienda che cerca di coprire tutte le esigenze degli scommettitori con un solo portale: il loro.

L'offerta proposta è molto ampia e include discipline sportive più e meno popolari:

Australian Rules

Baseball

Basket

Calcio

Esports

Football Americano

Formula 1

Freccette

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pallavolo

Pugilato

Rugby League

Rugby Union

Snooker

Sport Invernali

TV e Spettacolo

Tennis

Tennis Tavolo

Per questi sport è possibile piazzare una larga varietà di scommesse. I palinsesti più ricchi, con oltre 1000 tipi di scommesse diverse, riguardano chiaramente calcio, tennis, basket, hockey su ghiaccio. Tuttavia, anche per gli altri sport, Unibet vanta una larga scelta di scommesse.

Scommesse Live Unibet

Oltre alle scommesse Pre-Match, su Unibet si può scommettere su eventi live di:

Calcio

Freccette

Snooker

Tennis

Tennis Tavolo

Queste opzioni permettono ai giocatori di esplorare diversi tipi di puntata e sperimentare scommesse diverse, anche in tempo reale.

Unibet Live Streaming

Altra chicca di Unibet è la possibilità di seguire gli eventi sportivi in diretta streaming senza necessitare di altre sottoscrizioni o pagamenti aggiuntivi. Basta infatti far parte della famiglia Unibet e quindi disporre di un conto gioco e di un saldo positivo sul conto per guardare in diretta TV le competizioni sportive preferite.

L'accesso alla diretta in tempo reale è consentito sia tramite sito web che all'interno l'applicazione mobile Unibet, semplicemente cliccando sull'icona "Diretta TV".

Blog Unibet

Non finisce qui. Unibet coccola i propri giocatori e tiene a soddisfare tutti i tipi di utente, dai principianti a quelli più esperti. Con la sezione Blog il bookmaker fornisce non solo pronostici ma anche commenti e approfondimenti, nonché curiosità su basket, calcio, casinò, ciclismo, motori, formula 1, pallamano, pallavolo, rugby, sport invernali, tennis, sport americani, e-sport e tanto altro.

Inoltre, fornisce anche una guida pratica per iniziare con le scommesse sportive, insieme a glossari, calendari degli incontri, quote e consigli dei tipsters.

Metodi di pagamento accettati su Unibet

Tra gli strumenti di pagamento utilizzabili per effettuare depositi e prelievi sul proprio conto gioco Unibet ci sono sicuramente le carte Mastercard, Maestro e Visa. Inoltre, sono ammessi metodi di pagamento di tipo eWallet come PayPal, Skrill e Neteller.

Infine, altri metodi accettati per prelievo e ricarica sono Apple Pay, Paysafecard e Bonifico Bancario.

A seconda del metodo di pagamento utilizzato potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per il completamento dell'operazione. Sebbene Unibet non applichi commissioni, il fornitore dello strumento di pagamento in questione potrebbe fare ciò in fase di prelievo o di deposito o entrambi. Pertanto, visita il sito dell'operatore e contatta l'istituto emittente del metodo in questione per verificare le condizioni applicabili al caso specifico.

Per maggiori dettagli sugli importi minimi e massimi depositabili/prelevabili, sui tempi di esecuzione e per informazioni aggiornate si invitano i giocatori a consultare i regolamenti sul sito Unibet.it o a contattare il servizio clienti dell'operatore.

Recensione App Unibet Sport

Non sorprende che un operatore di giochi online così innovativo abbia creato delle applicazioni mobili per permettere ai propri utenti un'esperienza di alto livello consentendo loro di giocare al casinò e alle scommesse in tutta comodità dal palmo della propria mano, sempre e in ogni luogo. Dal test condotto siamo giunti alla conclusione che si tratta di un'app mobile tra le migliori offerte dai siti di gioco online per tutte i prodotti, insomma, una piattaforma scorrevole e intuitiva.

L'offerta del bookmaker è infatti sia accessibile da web da qualsiasi dispositivo connesso a internet che da applicazione.

L'app di Unibet è disponibile sull'App Store per i dispositivi Apple con sistema operativo iOS compatibile. Coloro che dispongono di un iPhone o un iPad possono quindi scaricare l'app direttamente dallo Store ufficiale.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i possessori di dispositivi Android. In questo caso, gli scommettitori non troveranno traccia dell'app Unibet Sport sul PlayStore Google. Si tratta in realtà di un "limite" esteso a tutti gli operatori di scommesse online e casinò.

C'è però un'alternativa altrettanto valida. L'app Sport Unibet può essere scaricata dal sito web dell'operatore e può essere utilizzata in tutta normalità a patto che la stessa venga autorizzata dalle impostazioni dello smartphone o del tablet di turno. Per fare ciò basterà seguire i passaggi Impostazioni -> Sicurezza/App -> Autorizza sorgenti sconosciute.

Servizio clienti Unibet

Il giocatore che decide di unirsi a Unibet non è mai solo. L'operatore ha ben strutturato il sito di modo che gli utenti possano trovare tutte le informazioni di cui necessitano nella sezione "Assistenza Clienti".

Qui, gli argomenti sono divisi per categorie e includono informazioni generali, conto e registrazione, bonus e promozioni, depositi e prelievi, gioco responsabile, scommesse, casinò e poker, offrendo assistenza puntuale e garantendo un'esperienza di alto livello per ogni piattaforma utilizzata.

Inoltre, tra le opzioni disponibili, è anche presente uno specchietto che riporta le risposte alle domande più frequenti. Ma non finisce qui. Qualora il giocatore non riuscisse a trovare risposta ad un quesito o stesse riscontrando un problema particolare, può utilizzare diversi canali di supporto cliente per mettersi in contatto con il team di customer service.

È attualmente possibile mettersi in contatto con Unibet via Live Chat tutti i giorni. In particolare, il team di supporto è raggiungibile in:

Italiano: Da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00

Inglese: Da lunedì a domenica, dalle 18.00 alle 10.00

Domande Frequenti

È necessario pagare per guardare lo streaming delle partite live?

No, lo streaming live o Unibet TV (UTV) è gratuito. Per usufruire del servizio, è necessario accedere all'account e alternativamente disporre di almeno €10 sul conto gioco o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Perché è necessario verificare il conto gioco Unibet?

Come tutti gli operatori di gioco autorizzati, Unibet è obbligato per legge dal regolatore a verificare che i dati personali forniti siano corretti e che i giocatori siano maggiorenni. Questo protegge i giocatori dal furto d'identità e aiuta a mantenere le transazioni veloci. Talvolta, potrebbero essere eseguiti controlli casuali sui conti per cui potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi.

È possibile consultare lo storico del conto gioco Unibet?

Sì. Per motivi di trasparenza i giocatori possono autonomamente visualizzare la panoramica completa dei depositi e dei prelievi effettuati negli ultimi 12 mesi dalla cronologia del proprio account. Per transazioni effettuate oltre tale periodo, sarà necessario invece contattare il team di supporto clienti Unibet, che potrà fornire un resoconto.