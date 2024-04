Pronostici Roma – Bologna e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Bologna, quote dei bookmakers e analisi match di lunedì 22 aprile ore 18:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match tra giallorossi e felsinei, partita valida per il 33esimo turno di Serie A.

La partita tra Roma e Bologna inaugurerà un lunedì all’insegna del grande calcio. Oltre al derby di Milano previsto per le ore 20:45 a San Siro infatti, nel tardo pomeriggio allo Stadio Olimpico le due formazioni si daranno battaglia in quello che è un vero e proprio spareggio Champions.

I nostri pronostici Roma – Bologna

Il nostro pronostico Roma - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.37 2.25 2.25 Risultato esatto 1-0 Roma 6.50 7.25 6.50 Paulo Dybala marcatore nell’incontro 4.00 3.00 3.60

Come scommettere su Roma – Bologna: analisi match e pronostici

Con l’avanzamento in Europa delle italiane, i posti in Champions per le nostre squadre dalla prossima stagione saranno 5, e la Roma ha tutta l’intenzione di vincere contro il Bologna per tenere a debita distanza l’Atalanta che le sta col fiato sul collo.

Probabili formazioni Roma - Bologna

Per i pronostici Roma – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino/Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino/Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema/Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre senza paura

All’Olimpico di Roma andrà in scena una partita tra due squadre che hanno abbondantemente dimostrato di non avere paura. Le formazioni allenate da Daniele De Rossi e Thiago Motta si sfideranno a viso aperto in un match che, secondo i pronostici Roma – Bologna, potrebbe regalare tante occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5 : 2,37 con bet365

La Roma per avvicinarsi al quarto posto

Fresca semifinalista di Europa League per il secondo anno consecutivo, la Roma di Daniele De Rossi se la dovrà vedere contro il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Prima di questo importantissimo match però, c’è da concentrarsi in campionato, con i giallorossi che con una vittoria potrebbero avvicinarsi al quarto posto prima del rush finale di questa stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Roma: 7,25 con Sisal

Paulo Dybala cerca un altro gol

Autore di una pregevole rete contro il Milan, con un meraviglioso tiro a giro che ha beffato Mike Maignan, contro il Bologna l’attaccante argentino Paulo Dybala cercherà di nuovo il gol, e i pronostici Roma – Bologna indicano proprio il numero 21 giallorosso come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Paulo Dybala marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill