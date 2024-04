Pronostici Lazio – Verona e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti secondo gli esperti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi partita di sabato 27 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo del sabato tra biancocelesti e scaligeri.

Saturday-night match all’Olimpico, dove Lazio e Verona giocheranno l’incontro che concluderà il sabato calcistico, match valido per il 34esimo turno di Serie A.

I nostri pronostici Lazio – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Verona bet365 Sisal William Hill Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.15 Risultato esatto 2-0 Lazio 7.00 7.50 7.00 Luis Alberto marcatore nell’incontro 5.00 5.00 5.00

Come scommettere su Lazio – Verona: analisi match e pronostici

Reduce da 2 vittorie consecutive, la Lazio di Igor Tudor a caccia di un piazzamento in Europa ospita un Verona a 3 punti dalla zona retrocessione. Gli uomini di Marco Baroni, dopo la vittoria per 1 a 0 nello scontro diretto contro l’Udinese, devono guardarsi le spalle proprio dai friulani, dall’Empoli e dal Frosinone e cercheranno di conquistare almeno un punto contro i biancocelesti.

Probabili formazioni Lazio - Verona

Per i pronostici Lazio – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada/Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos/Immobile.

Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada/Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos/Immobile. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ripartire dalla Coppa Italia

Eliminati a un passo dai tempi supplementari da un gol di Arek Milik in occasione delle semifinali di Coppa Italia, la Lazio di Igor Tudor ha rischiato una clamorosa rimonta contro la Juventus. Ed è proprio da questa partita che i biancocelesti devono ripartire, cercando di passare subito in vantaggio contro il Verona, per provare così a raggiungere a Roma a 55 punti. I pronostici Lazio - Verona sono con la squadra di casa.

Scommessa 1; Lazio in vantaggio alla fine del 1°tempo: 2,25 con bet365

I biancocelesti cercano un piazzamento in Europa

Un successo proietterebbe la Lazio a ridosso del quinto posto, permettendo così ai capitolini di lottare fino alla fine per un piazzamento in Europa. Contro gli scaligeri i biancocelesti cercheranno la vittoria numero 17 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 7,50 con Sisal

Luis Alberto vuole lasciare un buon ricordo

Migliore in campo nella partita di Coppa Italia contro la Juventus, lo spagnolo si è reso protagonista di 2 sontuosi assist per le reti di Valentìn Castellanos. Probabile partente alla fine di questa stagione, Luis Alberto vuole lasciare un buon ricordo nel cuore dei suoi tifosi e per questo motivo, a detta dei pronostici Lazio – Verona, il numero 10 dei biancocelesti potrebbe essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Luis Alberto marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill