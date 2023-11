Recensioni Daznbet: tutti i servizi proposti dal nuovo operatore

Daznbet è il sito di gioco online autorizzato ADM che opera in Italia mediante concessione per i giochi a distanza codice GAD 15210 gestita da Bet Class Italia srl.

L'azienda applica la normativa ADM per l'offerta di gioco a distanza e, grazie a una tecnologia multicanale, offre sia Scommesse Sportive che Giochi Online (Casinò Games).

Questa guida offre una recensione completa del sito con particolare focus alla sezione betting, senza tralasciare informazioni essenziali quali strumenti di pagamento, assistenza clienti, app e tanto altro.

Analisi aspetto sito Daznbet.it

I colori dell'operatore sono il fucsia e diverse tonalità di viola. Anche il logo chiaramente riprende gli stessi colori, seppur invertiti. Questo è composto dall'acronimo DB in viola scuro su sfondo fucsia, mentre il brand per esteso riporta le tonalità opposte.

La barra del menu suddivide l'offerta d'intrattenimento ulteriormente. Le sezioni di cui è composto includono:

Sport

Live

Casinò

Vegas

Casinò Live

Totocalcio

Promozioni

Arena

Fun Club

Come per gran parte dei siti concorrenti, la homepage della sezione sport è ripartita verticalmente con discipline sportive, quote, sezione top match e infine la schedina.

Inoltre, un sottomenu permette la navigazione tra scommesse pre-match e live suite, multibet, eventi live, multi live e calendario.

Seppur in questa recensione non analizzeremo nel dettaglio la sezione relativa ai giochi del casinò, riteniamo utile specificare che sulla piattaforma Dazn Bet è disponibile una vasta scelta di slot ma anche di altri giochi da casinò come il blackjack, la roulette, il baccarat, il poker e giochi da tavolo. Allo stesso modo è disponibile un'ampia sezione di bonus anche per queste categorie di gioco, anche se qui recensiremo il solo bonus per le scommesse sportive Dazn Bet.

Bonus di Benvenuto Sport Daznbet: la nostra recensione

Chi sta leggendo questa guida potrebbe cercare informazioni sull'operatore presso cui intende registrarsi. Per questo motivo, dopo aver fornito una breve introduzione al sito di scommesse, chiariremo qual è l'attuale offerta di benvenuto riservata ai nuovi utenti che aprono un conto gioco presso il sito Daznbet.

Tutti i nuovi giocatori che sono maggiorenni e creano un account di gioco per la prima volta su Daznbet, possono partecipare alla promozione di benvenuto dell'operatore per iniziare a scommettere.

Oltre alle già citate condizioni, per ottenere il welcome bonus scommesse Daznbet è necessario convalidare il conto gioco e utilizzare il codice promozionale Daznbet all'atto del deposito (ricarica minima 10€). Ma in cosa consiste l'offerta di benvenuto?

Bonus Daznbet sui primi 3 depositi fino a 500€

La promo per le scommesse è divisa in 3 tranches e consiste nel:

50% sul primo deposito fino a 100€

50% sul secondo deposito fino a 200€

50% sul terzo deposito fino a 200€

Mentre il primo bonus è un Bonus reale e dev'essere giocato x1 volta sulle scommesse con minimo 6 eventi e quota minima per evento 2.0 per diventare prelevabile, il secondo e il terzo vengono corrisposti sotto forma di Fun Bonus. Il requisito di puntata del Fun Bonus è di x3 su scommesse sportive in multipla, con minimo 4 eventi e quota minima per evento 1.50. Si applicano ulteriori condizioni che invitiamo a consultare per intero sul sito dell'operatore.

Bonus Daznbet a confronto con altre promo

Nelle recensioni Daznbet abbiamo voluto confrontare l'offerta di benvenuto con altri bonus proposti dai siti di scommesse in Italia.

Opinioni Scommesse sportive Daznbet

Il palinsesto sportivo di Daznbet racchiude tutti gli sport più seguiti e offre anche discipline meno popolari. In particolare, le discipline sportive coperte includono:

Calcio

Marcatori

Tennis

Basket

Badminton

Baseball

Beach Volley

Calcio a 5

Ciclismo

Cricket

Floorball

Football Ausiie

Football USA

Formula 1

Freccette

Golf

Hockey

Pallamano

Pallavolo

Pugilato

Rugby

Sci Alpino

Snooker

Spettacolo

Superbike

Tennis Tavolo

Le competizioni coperte all'interno di ciascun sport sono assai numerose. Per quanto riguarda il calcio, ad esempio, Daznbet copre Serie A, Serie B, Coppa Italia, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, Europa League, Uefa Conference League, Qualificazioni Europei, Supercoppa, ecc.

Per una partita qualunque di Serie A, i mercati e le quote offerte superano i 540. Una gamma di opzioni veramente per tutti i gusti e le preferenze.

Offerta Live Daznbet: il nostro parere

Come anticipato, è possibile piazzare scommesse non solo pre-match ma anche live e multi live su Daznbet. Ma su quali discipline?

Avere la possibilità di valutare quote e scommettere durante il corso di un evento sportivo, può essere un elemento cruciale quando si decide di aprire un conto presso un operatore di scommesse online. Sempre più scommettitori preferiscono, infatti, questo genere di scommesse a quelle tradizionali e Daznbet non si lascia di certo sfuggire questa fetta di pubblico.

Per loro, l'operatore ha creato la sezione Live che include le discipline seguenti:

Tennis

Calcio

Badminton

Basket

Baseball

Basketball 3x3

Beach Volley

Pallamano

Rugby

Tennistavolo

Ma non è tutto. Per soddisfare le preferenze di tutte le tipologie di scommettitori, Daznbet dispone anche della sezione Totocalcio.

Scommettere al Totocalcio su Danzbet

Forse la schedina più popolare di tutti i tempi, anche se oggi non rientra nel catalogo dell'offerta di tutti gli operatori di giochi e scommesse online. Il totocalcio, però, occupa una sezione a sé stante su Daznbet che conosce bene il pubblico Italiano e la storia dietro questo tipo di scommessa 1x2.

Per giocare una schedina al totocalcio, basta infatti pronosticare se vincerà la partita la squadra che gioca in casa, fuori casa o se ci sarà un pareggio. Semplice, no?

Cashout Daznbet

Il bookmaker Daznbet prevede altresì di utilizzare la funzionalità cashout su scommesse singole e multiple. Questa funzione consiste nella chiusura anticipata di una scommessa, ovvero prima che le partite che la hanno generata sia conclusa.

L'importo del Cash Out viene calcolato sulla base delle quote correnti che subiscono modifiche durante la durata degli eventi sportivi.

Riteniamo utile specificare a questo punto che è possibile utilizzare la funzione cashout se l'evento o il mercato è ancora attivo. Questo vuol dire che se si è scommesso su una o più partite in pre-match, l'opzione cashout non sarà attiva per quella scommessa.

Recensione Metodi di pagamento Daznbet

Quali opzioni di pagamento hanno a disposizione i clienti Daznbet? Sappiamo bene quanto possa essere frustrante cercare un sito scommesse con un'offerta consona alle nostre preferenze che accetti gli strumenti di pagamento di cui disponiamo. Nella tabella seguente abbiamo messo insieme le principali opzioni messe a disposizone da Daznbet:

Strumenti di pagamento Versamenti Prelievi Carta di credito/debito/prepagata (VISA, MasterCard, PostePay) ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Bonifico su Conto Corrente Bancario/Postale ✔ ✔

Ottime notizie per i giocatori. Seppur l'utilizzo di portafogli elettronici come PayPal non siano per il momento contemplati su Daznbet, l'operatore offre la possibilità di effettuare sia prelievi che versamenti con carte prepagate. Inoltre, non sono previste commissioni per l'utilizzo di questi strumenti di pagamento.

Anche la procedura da seguire per effettuare ricariche e prelievo di denaro dal conto gioco è intuitiva, sia da sito web che da app Daznbet. Basterà infatti accedere al proprio conto, selezionare il metodo desiderato, l'importo e l'operazione desiderata, e il gioco è fatto.

Potrebbero essere necessari alcuni giorni per completare le operazioni di deposito e prelievo a seconda dei metodi di pagamento utilizzati. Per maggiori dettagli sui tempi di accredito e addebito, si invitano i lettori a consultare il sito dell'operatore.

Applicazione Daznbet: recensione

I clienti Daznbet hanno la possibilità di scaricare la relativa applicazione sui loro dispositivi sia Android che iOS e giocare ai giochi offerti dalla piattaforma in ogni luogo e ad ogni ora.

In particolare, sugli smartphone Android, si potrà scaricare il file in formato APK da installare successivamente e approvare dal pannello delle impostazioni sul dispositivo.

Per quanto riguarda i dispositivi Apple, invece, gli utenti potranno trovare la relativa app sviluppata da Bet Class Italia s.r.l direttamente sull'App Store e potranno scaricarla normalmente su iPhone, iPad, iPod touch e Mac che dispongono delle versioni del sistema operativo compatibili con l'applicazione stessa.

App Daznbet Scommesse Sport

Su qualunque dispositivo compatibile venga scaricata, l'app Daznbet per le scommesse sportive permette di utilizzare tutte le funzionalità dell'area scommesse, come controllo quote, statistiche, scommesse pre-match, live, promozioni e tanto altro.

Uno strumento innovativo e semplice da utilizzare per continuare a scommettere a portata di click da qualsiasi posto ci si connetta al proprio conto gioco.

Recensione Assistenza Daznbet

Cosa fare in caso di necessità sull'utilizzo dei servizi Daznbet? Da sito web e da app mobile è possibile consultare le FAQ - o domande frequenti - così come tutti i regolamenti su cui si basa il rapporto contrattuale tra le parti. A dire il vero la sezione FAQ non è molto ricca e il giocatore potrebbe necessitare ulteriori approfondimenti dopo aver consultato questa sezione.

Ad ogni modo, il cliente ha anche la possibilità di ricevere assistenza ad hoc contattando il team di supporto Daznbet tramite email all'indirizzo supporto@daznbet.it. Daznbet garantisce che il servizio di assistenza sia disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00.

Domande Frequenti

Come chiudere un conto di gioco Daznbet?

È possibile chiudere un conto gioco in qualsiasi momento senza dover specificare nessun motivo. Per inviare una richiesta al bookmaker sarà necessario effettuare l'accesso all'account di gioco e selezionare "Dettaglio conto", poi "Gioco responsabile" e infine "Richiesta di chiusura conto".

È sicuro aprire un account per le scommesse Daznbet?

Sì, Daznbet opera tramite concessione fornita dall'autorità italiana in materia di gioco a distanza. Solo gli operatori che soddisfano i requisiti dettati dalla legge ottengono tale autorizzazione e sono pertanto sicuri e affidabili. Unico requisito per partecipare ai giochi offerti è di avere almeno 18 anni. Il gioco infatti è vietato ai cittadini minorenni.

Daznbet offre un servizio streaming delle partite?

Al momento Daznbet offre giochi casinò e scommesse online, ma non un servizio streaming degli eventi sportivi. Non è infatti sufficiente disporre di un conto gioco su Daznbet per avere accesso ai servizi di streaming dell'azienda Dazn, trattandosi di due piattaforme diverse.