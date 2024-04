Codice promozionale Marathonbet 2024: funzionamento e uso

In questa pagina forniremo tutte le info utili sul codice promo Marathonbet che i giocatori possono usare per partecipare alle promo di benvenuto.

Marathonbet codice promozionale: cos’è

Il codice promozionale Marathonbet è una sequenza alfanumerica di lunghezza variabile che i giocatori che utilizzano il sito di gioco d’azzardo legale Marathonbet potrebbero cercare. Sul modulo di apertura di un conto gioco o sulla pagina di deposito, potrebbe infatti essere presente un campo che porta proprio il nome “codice promozionale Marathonbet”. Qui il giocatore potrà inserire l’eventuale codice in suo possesso.

Perché usare il codice promozionale Marathonbet

Chiarito il punto rispetto a cos’è il codice promo, chiariamo a che serve. Molti bookmaker, Marathonbet incluso, prevedono degli incentivi di benvenuto per i nuovi iscritti. Talvolta, queste offerte sono collegate a dei codici. Questo significa che se il giocatore intende partecipare ad un’offerta in particolare, dovrà digitare il relativo codice nel campo indicato per mostrare la sua preferenza.

Codice promozionale Marathonbet: è necessario?

Sappiamo cos’è il codice e perché viene richiesto, ma gli utenti devono usarlo per forza? La risposta è: dipende.

L’utente che si registra a Marathonbet può completare la registrazione anche senza usare il codice promo. Tuttavia, se la sua intenzione è quella di ottenere uno dei bonus Marathonbet associati ad un codice, sarà necessario usare il codice specifico relativo all’offerta al momento della registrazione o del deposito.

Quando usare il codice promozionale Marathonbet

I giocatori che intendono usufruire dei bonus descritti in questa pagina potranno selezionare l’offerta cui desiderano partecipare digitando il codice promozionale Marathonbet direttamente nel formulario di deposito durante la prima ricarica.

Entrambe le promozioni, essendo riservate ai nuovi giocatori, dipendono dal primo deposito effettuato sul conto gioco. Attenzione però: oltre a digitare il codice relativo all’offerta sarà necessario fare attenzione all’importo minimo di ricarica per partecipare così come alle altre condizioni espressamente descritte dai termini delle offerte.

Bonus benvenuto Marathonbet: con o senza codice promo?

Come abbiamo menzionato in alto, il bonus Marathonbet per nuovi iscritti è collegato all’uso di un codice Marathonbet specifico. Pertanto, se il giocatore intende sfruttare la promo, dovrà digitare il codice promozionale Marathonbet nel relativo campo.

Attualmente i nuovi giocatori possono scegliere tra due bonus scommesse per i nuovi clienti:

Fino a 50€ di bonus deposito

Fino a 300€ di bonus cashback

Marathonbet bonus deposito fino a 50€

Questa promo prevede l’uso del codice promozionale Marathonbet dedicato durante il deposito di almeno 10€ sul conto gioco. Verrà quindi accreditato il 50% della ricarica in bonus.

Per sbloccare il bonus sarà necessario effettuare giocare per 4 volte l’ammontare del deposito + il bonus su scommesse live con eventi aventi quota minima 1.50.

Marathonbet bonus cashback fino a 300€

Un altro bonus sport Marathonbet attualmente attivo prevede l’accredito del 10% fino a 50€ dell’importo giocato in scommesse ciascuna settimana per 6 settimane per un totale di 300€.

Per partecipare alla promo il giocatore deve usare il codice promozionale Marathonbet dedicato e depositare almeno 5€ sul conto. Dovrà quindi piazzare scommesse su multiple con almeno 3 selezioni e quota minima combinata 1.50.

Come ottenere il bonus scommesse Marathonbet

Elencheremo di seguito i passaggi da seguire per sbloccare il bonus sport Marathonbet, a seconda della promo a cui si è scelto di prendere parte. In ogni caso, gli step da seguire sono i seguenti:

Registrarsi a Marathonbet per la prima volta Digitare il codice promozionale Marathonbet associato all’offerta durante il versamento del primo deposito sul conto Rispettare termini e condizioni della promozione per il riscatto e la conversione

Metodi di pagamento su Marathonbet

Gli strumenti di pagamento utilizzabili sul sito scommesse Marathonbet includono le carte più utilizzate, ovvero Visa, Mastercard, Maestro ma anche i portafogli elettronici come Skrill e Neteller. È poi possibile utilizzare trasferimenti bancari per depositi e prelievi ma anche Paysafecard.

Insomma, la scelta è vasta e l’utente può scegliere come versare e prelevare denaro sul conto e dal conto. Unico appunto che riteniamo utile a questo punto è che i giocatori che desiderano prelevare vincite dal conto, devono generalmente verificare la loro identità tramite l’invio di un documento d’identità al sito.

Convalida conto: perché è necessario verificare l’identità

I siti scommesse legali prevedono che i giocatori possano aprire un conto se maggiorenni e se non dispongono già di un account ad essi collegato. Per rispettare la normativa in materia di gioco d’azzardo, gli operatori del gioco d’azzardo sono tenuti ad effettuare verifiche dell’identità dei giocatori che aprono dei conti di gioco.

Per questo motivo, generalmente entro il termine di 30 giorni, viene richiesto al giocatore registrato di inviare o caricare una copia del documento d’identità che lo stesso ha usato per completare la registrazione. Il bookmaker effettuerà tutte le verifiche del caso e da quel momento il giocatore risulterà verificato.

Domande frequenti Marathonbet codice promozionale

È necessario usare il codice promo per sfruttare il bonus Marathonbet?

Sì, i giocatori che vogliono aderire alle iniziative di benvenuto devono, tra le altre cose, usare il codice promozionale Marathonbet associato al bonus in fase di primo deposito.

Dove trovo il codice promozionale Marathonbet?

Il codice associato alle offerte descritte in questa guida sono contenuti nei banner qui presenti. Il giocatore potrà copiare e incollare il codice nel campo predestinato sul sito del bookmaker.

I codici promozionali Marathonbet cambiano?

Le offerte del sito scommesse sono soggette a variazione così come i codici ad esse collegati. Ci impegniamo per fornire tutte le informazioni aggiornate, codici promozionali inclusi.