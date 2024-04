Pronostici Torino – Frosinone e informazioni utili per scommettere: granata favoriti

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra i granata di Ivan Juric e i ciociari di Eusebio di Francesco, match valido per il 33esimo turno di Serie A.

Reduce da un prezioso pareggio al Diego Armando Maradona di Napoli, dove i giallazzurri hanno bloccato i campioni d’Italia sul 2 a 2, il Frosinone fa visita a un Torino che viene da uno scialbo 0-0 contro la Juventus in occasione del derby della Mole.

I nostri pronostici Torino – Frosinone

Il nostro pronostico Torino - Frosinone bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 2.40 2.25 2.00 Risultato esatto 1-0 Torino 6.50 6.50 6.50

Come scommettere su Torino – Frosinone: analisi match e pronostici

Terzultimo in classifica, con ancora 18 punti a disposizione per potersi salvare, il Frosinone a Torino tenterà il tutto per tutto per tornare a casa almeno con un pareggio.

Probabili formazioni Torino - Frosinone

Per i pronostici Torino – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Frosinone è quasi all’ultima spiaggia

Nonostante il prezioso punto strappato nel pareggio contro il Napoli, la situazione del Frosinone in classifica rimane preoccupante. I giallazzurri, a sei partite dalla fine del torneo, sono terzultimi in classifica e saranno impegnati in una difficile trasferta, dove cercheranno di conquistare almeno un punto in casa dei granata stando ai pronostici Torino - Frosinone.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Sulle spalle di Zapata

Superata la doppia cifra in campionato, Duvan Zapata è determinato a trascinare con i suoi gol la sua squadra verso il settimo posto che potrebbe voler dire Europa. Contro la difesa malleabile del Frosinone, il colombiano ex Atalanta proverà a segnare il suo gol numero 12 in campionato, e, secondo i pronostici del match, è molto probabile che il numero 91 del Toro scriva il suo nome sul tabellino dei marcatori come suggeriscono i pronostici Torino - Frosinone.

Scommessa 2; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

Ritrovare la vittoria

Al Torino manca la vittoria in campionato dal 30 marzo scorso, quando si impose per 1 a 0 sul Monza grazie a un gol su rigore di Antonio Sanabria. Contro il Frosinone gli uomini allenati da Ivan Juric cercheranno la vittoria numero 12 in campionato, con l’intenzione di avvicinarsi il più possibile al Napoli in classifica.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Torino: 6,50 con William Hill