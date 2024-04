Pronostici Bologna – Udinese e informazioni utili per scommettere: felsinei favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita ore 15:00 di domenica.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra felsinei e bianconeri, match valido per il 34esimo turno di Serie A.

Quella di Bologna non è di sicuro la trasferta più semplice quella che attende il neo allenatore dei bianconeri Fabio Cannavaro, chiamato a sostituire Gabriele Cioffi sulla panchina dei friulani dopo l’esonero del tecnico toscano a seguito della sconfitta nello scontro salvezza contro il Verona.

I nostri pronostici Bologna – Udinese

Il nostro pronostico Bologna - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 1.95 2.00 Risultato esatto 3-0 Bologna 11.00 12.50 11.00 Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20

Come scommettere su Bologna – Udinese: analisi match e pronostici

I bianconeri hanno conquistato 16 pareggi in questo torneo, vincendo soltanto 4 incontri anche se con Juve, Milan, Lazio e proprio nella partita d’andata contro il Bologna. A quota 28 punti in classifica, dopo il Bologna l’Udinese affronterà il Napoli al Bluenergy Stadium per poi giocarsi la permanenza in Serie A in tre scontri diretti al cardiopalma contro Lecce, Empoli e Frosinone.

Probabili formazioni Bologna - Udinese

Per i pronostici Bologna – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori/Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori/Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna vuole consolidare il quarto posto

Dopo la prepotente vittoria per 3 a 1 contro la Roma all’Olimpico, il Bologna ospita una smarrita Udinese all’ennesimo cambio di panchina stagionale. Gli uomini di Thiago Motta vorranno trovare l’ennesima vittoria davanti al proprio pubblico, e i pronostici Bologna – Udinese prevedono una partita ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La vittoria numero 18

Sicuramente non sarà un esordio semplice quello di Fabio Cannavaro sulla panchina dei bianconeri. Dopo l’Inter infatti, il Bologna è senza ombra di dubbio la squadra più in forma del torneo e contro i friulani i felsinei cercheranno la vittoria numero 18 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Bologna: 16,00 con Sisal

Il Bologna per l’ennesima vittoria

Protagonisti di una stagione fenomenale, i giocatori del Bologna contro l’Udinese cercano la vittoria numero 13 davanti al proprio pubblico. Gli uomini allenati da Thiago Motta sono a pochi punti da una storica qualificazione in Champions League e faranno di tutto per conquistare i 3 punti. Secondo i pronostici Bologna - Udinese dovrebbero riuscirci.

Scommessa 3; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill